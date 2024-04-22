Безугла вирішила залишитися у фракції "Слуга народу": "Щоб не підводити президента"
Нардепка Мар’яна Безугла вирішила залишитися у складі фракції "Слуга народу" у ВР, втім обіцяє у партію "СН" не повертатися.
Про це нардепка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради "СН", щоб не підводити Президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію. Не все, далеко не все, подобається, але спробую покращити, що в моїх силах. У партію "Слуга народу" повертатися не буду", - зазначила Безугла.
Топ коментарі
+25 Старый зольдат
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+13 Старый зольдат
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+11 Шая Патриот
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Жодна нація так дорого не платила за асфальт і
перегляд серіалу.
Гросмейстер Бендера:
США дають 61 млрд доларів, а вам шкода якихось 30 млн гривень для дружбана Зеленського?
Kurt Wootz:
5 років тому мудрий прОстий нАрід вирішив, що хуже ньє будьєт і обрав собі війну хаос та смерть.
А щоб довго не мучитись завів у всі владні кабінети єрмаків татарових шурм баканових гусєвих з смьєтаніними та кубраковими.
Як вам ржеться,
ідіоти?
Хуже хоч не стало?
Ще живі?
Monika: Якщо навіть живі не всі і не вдома, ніц не зрозуміли, бо причинно-наслідкові зв`язки осягнути не спроможні.
Yes! Dopeles:
В той час ніяк не думав, що це маленьке, гундосе, нарцистичне створіння стане президентом, і змінить розцвітаючу, не дивлячись на війну, Україну на руїну.
Всі ми недоцінили цю небезпеку.
Вибачте, пане Порошенко.
Безугла все стільки наговорила та наробила, що можна було б перестати її шантажувати вже і дати спокійно десь забитися під плінтус
чапайЄрмак без мар'Анкі гівнометниці
З хати вигнали, бо занадто смерділо.
А вона з двору не пішла, залишилася у хліву жити та недоїдками харчуватися. Бо знає, що інші родини, сусіди, її і у дворі НЕ пустять.
Голова СБУ, Генпрокурор, ДБР…, ви де??!! Чому жодної реакції ???
А братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята; "Нехай,- каже, Може, так і треба". Так і треба! бо немає. Господа на небі! А ви в ярмі падаєте. Та якогось…. А Батько Тарас попереджав сьогоднішніх сидунів на посадах, в органах державного управління!,
Ай розумничка! Хай залишається, хай. І далі хай "не підводить".