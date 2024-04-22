Безугла вирішила залишитися у фракції "Слуга народу": "Щоб не підводити президента"

Нардепка Мар’яна Безугла вирішила залишитися у складі фракції "Слуга народу" у ВР, втім обіцяє у партію "СН" не повертатися.

Про це нардепка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради "СН", щоб не підводити Президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію. Не все, далеко не все, подобається, але спробую покращити, що в моїх силах. У партію "Слуга народу" повертатися не буду", - зазначила Безугла.

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