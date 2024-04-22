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Безугла вирішила залишитися у фракції "Слуга народу": "Щоб не підводити президента"

безугла

Нардепка Мар’яна Безугла вирішила залишитися у складі фракції "Слуга народу" у ВР, втім обіцяє у партію "СН" не повертатися.

Про це нардепка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ

"Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради "СН", щоб не підводити Президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію. Не все, далеко не все, подобається, але спробую покращити, що в моїх силах. У партію "Слуга народу" повертатися не буду", - зазначила Безугла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Безуглої на вихід із фракції "Слуги народу" немає, - спікер Ради Стефанчук

безугла скрін

Автор: 

Слуга народу (2809) Безугла (297)


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Топ коментарі
+25
Лайно залишається у рідній говені, майже у параші. Інакше де ж воно тоді буде харчуватись.
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22.04.2024 11:00
+13
Перепрошую, но особисто я їх не кликав. Я під час війни Порох на ваЗЕлін не міняю. Тому, будь ласка, не записуйте особисто мені до стада баранів. В іншому згоден з вами.
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22.04.2024 11:27
+11
Хай живе кобила Зіна та коза Мар"яна!...
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22.04.2024 11:01
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Ведмежа послуга.
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22.04.2024 10:59 Відповісти
а яка в принципі різниця що це за послуга ??? це зе-лайно вже нічощо не порятує !!!
Жодна нація так дорого не платила за асфальт і
перегляд серіалу.
Гросмейстер Бендера:
США дають 61 млрд доларів, а вам шкода якихось 30 млн гривень для дружбана Зеленського?
Kurt Wootz:
5 років тому мудрий прОстий нАрід вирішив, що хуже ньє будьєт і обрав собі війну хаос та смерть.
А щоб довго не мучитись завів у всі владні кабінети єрмаків татарових шурм баканових гусєвих з смьєтаніними та кубраковими.
Як вам ржеться,
ідіоти?
Хуже хоч не стало?
Ще живі?

Monika: Якщо навіть живі не всі і не вдома, ніц не зрозуміли, бо причинно-наслідкові зв`язки осягнути не спроможні.

Yes! Dopeles:
В той час ніяк не думав, що це маленьке, гундосе, нарцистичне створіння стане президентом, і змінить розцвітаючу, не дивлячись на війну, Україну на руїну.
Всі ми недоцінили цю небезпеку.
Вибачте, пане Порошенко.

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22.04.2024 11:12 Відповісти
Головне - щоб разом з зє-лайном різко не поплила вся країна.
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22.04.2024 11:15 Відповісти
Це цікаво,в фракції,але не партії!!!
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22.04.2024 11:55 Відповісти
на наступні вибори до ВР, у ВР раді ні такої франції ні партії такої в Україні не буде !!!
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22.04.2024 11:59 Відповісти
Та її давно немає, вона тільки в ВР та набумагі!!!
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22.04.2024 12:02 Відповісти
Коли ж воно буде!!!
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22.04.2024 16:23 Відповісти
Лайно залишається у рідній говені, майже у параші. Інакше де ж воно тоді буде харчуватись.
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22.04.2024 11:00 Відповісти
Так. На жаль, прийшов час безуглих. Вірніше, ми самі накликали цю біду.
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22.04.2024 11:21 Відповісти
Перепрошую, но особисто я їх не кликав. Я під час війни Порох на ваЗЕлін не міняю. Тому, будь ласка, не записуйте особисто мені до стада баранів. В іншому згоден з вами.
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22.04.2024 11:27 Відповісти
Так і я їх не кликав. І не голосував за жодного з них. Але я - частина цього народу.
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22.04.2024 12:13 Відповісти
Ви плутаєте НАРОД з населенням. Населення а не народ обрало оце шо зараз при владі. НАРОД оце не обирав.
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22.04.2024 12:16 Відповісти
Ні, еарод - це частина населення.
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22.04.2024 12:25 Відповісти
Я б не змішував мед (народ) з гівном (населенням). Особисто для мене це різні субстанції.
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22.04.2024 12:28 Відповісти
Населення - це ті, які населяють дану територію. Народ теж її населяє. Це - доконаний факт. Тому, шоб не бути частиною населення, потрібно покинути територію. Інакше - ніяк.
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22.04.2024 12:35 Відповісти
так то воно так, але ж коли я бачу солдата і слимака- ухилянта, я бачу представника НАРОДУ а поруч з ним шось мерзотне та огидне - представника населення, яке повинно бути відсторонено від виборчого процесу а як шо це комусь з них це не довподоби - валіза - вокзал - і до ******, кудись подалі від України.
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22.04.2024 12:43 Відповісти
От власне. В тому то і біда, що народ перемішаний з населенням. Інакше ми б не були у такій скруті.
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22.04.2024 12:57 Відповісти
Новина - весь піздєц - ваш сусід Иося зовсім не євреи - а з чого ти це взяла? -- ну я ж цю новину не з пальця висосала!
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22.04.2024 11:01 Відповісти
Колись у Японії на фабриках ставили макети керівників, щоб робітники могли іх бити, виіміщаючи свою ненависть. Типу для створення приємної робочої атмосфери. Потім відмовилися і прибрали ці макети, тому що реальні керівники стали хворіти та помирати. Може воно здохне ? ..
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22.04.2024 11:07 Відповісти
Хай живе кобила Зіна та коза Мар"яна!...
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22.04.2024 11:01 Відповісти
Ти її у двері , а вона - у вікно. Бл, яке тупе та нагле. У
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22.04.2024 11:02 Відповісти
красуня
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22.04.2024 11:02 Відповісти
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22.04.2024 14:15 Відповісти
Тобто вона просилася на фронт, вимагала себе мобілізувати та зняти бронь, але такий цінний кадр потрібен поруч? На арені в головному офісі цирку на банковій?
Безугла все стільки наговорила та наробила, що можна було б перестати її шантажувати вже і дати спокійно десь забитися під плінтус
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22.04.2024 11:03 Відповісти
зарікалося порося у багнюку не лазити...
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22.04.2024 11:04 Відповісти
Навіщо нам ця безглузда інформація про безумну?
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22.04.2024 11:05 Відповісти
Шмат гівна. Мамаша її свого часу просто посрала.
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22.04.2024 11:05 Відповісти
То була брехня з виходом з СН....вона виконує завдання ОПи і озвучує потрібну ОПі інформацію, викликаючи на себе критику і негативний резонанс....Безмозгла приносить користі ОПі більше, ніж 50 звичайних депутатів...
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22.04.2024 11:05 Відповісти
От і правильно - гівно моє бути з гівном. Допомагай Марʼяна добивати рейтинги Зєдєбоба.
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22.04.2024 11:06 Відповісти
Якже чапай Єрмак без мар'Анкі гівнометниці
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22.04.2024 11:07 Відповісти
Все вірно. Дебіли повинні триматися разом.
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22.04.2024 11:10 Відповісти
Це як:
З хати вигнали, бо занадто смерділо.
А вона з двору не пішла, залишилася у хліву жити та недоїдками харчуватися. Бо знає, що інші родини, сусіди, її і у дворі НЕ пустять.
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22.04.2024 11:10 Відповісти
Её лицо не омрачено печатью интеллекта, на нём следы хамства, тупости и преданности партии зелёных ублюдков...
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22.04.2024 11:10 Відповісти
Похрін в якому лайні залишилась ця гельмінтнеса. Чому цю паскудь не прибрали з комітету оборони?
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22.04.2024 11:14 Відповісти
Работала себе в поликлиннике, потом влезла в общественную жизнь и начала писать в фэйсбуке свои опусы.
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22.04.2024 11:14 Відповісти
прибиральницею!
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22.04.2024 13:32 Відповісти
Хай залишається.Єрмака-запоребрік,разом з 5-6 менеджарами зеленьского і коломойським впридачу.
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22.04.2024 11:18 Відповісти
Віддана курва
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22.04.2024 11:19 Відповісти
Клоуни повинні триматися разом! - добавила вона.
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22.04.2024 11:21 Відповісти
Конченая как и все СН
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22.04.2024 11:25 Відповісти
Не розумію як за це створіння 73% проголосували.
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22.04.2024 11:28 Відповісти
Тобто, ця особа з ВРУ, добре усвідомлювала, що своїми протиправними діями, діяльністю, балаканиною, наносить реальну шкоду Національним Інтересам України!! Чистосердечно зізналася у своїх злочинах!!
Голова СБУ, Генпрокурор, ДБР…, ви де??!! Чому жодної реакції ???
А братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята; "Нехай,- каже, Може, так і треба". Так і треба! бо немає. Господа на небі! А ви в ярмі падаєте. Та якогось…. А Батько Тарас попереджав сьогоднішніх сидунів на посадах, в органах державного управління!,
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22.04.2024 11:28 Відповісти
ця безумна і такі як вона і втоплять зеленського
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22.04.2024 11:32 Відповісти
Хитрая жопа.
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22.04.2024 12:06 Відповісти

Ай розумничка! Хай залишається, хай. І далі хай "не підводить".
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22.04.2024 12:34 Відповісти
Ти, дурепа, ніклму не цікава, як і твої висери!🤬
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22.04.2024 12:36 Відповісти
Марьяма - Марианская яма интеллекта
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22.04.2024 12:49 Відповісти
Вигрібна яма.
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22.04.2024 15:18 Відповісти
Палата для буйних в зеленій психушці не має бути порожньою!
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22.04.2024 12:56 Відповісти
За відомим прохіндєєм Грішкой Распутіним завжди ошивалось 5-6 з'їхавших з розуму сексуально озабочених курв. Одна з них навіть хотіла відрізати Гришці член так ревнувала. І ця курва надивилась на Мейджорі Грін і вирішила стояти до кінця за Хрипатого Поца.
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22.04.2024 13:28 Відповісти
Ти ***** собака на повідку, шо ти рішила, недороблена!
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22.04.2024 13:30 Відповісти
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22.04.2024 13:31 Відповісти
Для зеленого шапіто, на чолі з гундосом, для прийняття єрмаківських рішень, потрібно зберегти свій реквізит у Раді, і неважливо, якої він якості, головне - кількість.
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22.04.2024 14:46 Відповісти
Хай ця курва скадає мандат, багато горя наробила для країни!
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22.04.2024 14:59 Відповісти
Усе вірно! Довб...би повинні триматися разом!
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22.04.2024 17:16 Відповісти
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22.04.2024 21:42 Відповісти
 
 