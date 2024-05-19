Новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх", - заступниця голови комітету ВР Безугла
Заступниця голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла після поїздки на фронт назвала командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрій Содоля злочинцем.
Про це депутатка написала у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Повернулася з фронту. Новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх": Галушкіна, Соколова, Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральскої фракції Содоля", - заявила Безугла.
За її словами, "Галушкін завалив оборону Харківщини". Після чого народна обраниця добилася його заміни.
"Тепер тут Драпатий. Після цього Содоль намагався мене блокувати по всьому фронту. Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронту. Луценко пропустив прорив Очеретиного на Покровськ і не покараний", - повідомила вона.
Вона підкреслила, що "жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському".
"Вони "спливають" знову і знову. Нічого не помінялося. Генеральські фракції продовжують гробити наше майбутнє. І Сирський - частина процесу. Він не може вийти за рамки. Я бачу спроби, але", - пояснила Безугла.
Наприкінці вона пообіцяла що не мовчатиме. Та звернулась до Головнокомандувача ЗСУ: "Тільки факти. Олександре Станіславовичу, last call (останній дзвіночок - Ред.)".
Раніше, нардепка Мар’яна Безугла вирішила залишитися у складі фракції "Слуга народу" у ВР, втім обіцяє у партію "СН" не повертатися.
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Саме ти не організував в Україні запобігання , а потім стримування війни. Саме ти не оголосив стан війни до сих пір, до ранку 24.02. не приймав рішення про застосування ЗСУ та інших військових формувань, не оголошував правовий режим воєнного стану, не розпочинав мобілізацію.
Саме ти, червона тонка лінія все перераховане НЕ зробив. А зараз намагаєшся замазати гівном генералів, які всупереч всьому НЕ прийнятому своєчасно розгорнули війська, привели їх в готовність до відбиття агресії, своєчасно перекинули сили та не допустили проходу ворога на Одесу, не допустили оточення ЗСУ у квітні-травні 2022 року у Донецькій та Луганській областях! Танкові підарські гармати які сторчали із Сіверського Донця у травні 2022 року памʼятаєш, червона тонка лінія.
Ти - винен в тому, що ворог на початку війни швидко просувався на всіх напрямках.
Краще ознайомтесь із моїм коментом нижче щодо переліку осіб, ймовірно причетних до розмінування адмінкордону з Кримом в 2021 році.
До вторгнення рашки - прізвища командуючих генералів на Херсонсько-Запоріжському та на Миколаївсько-Одеському напрямках? Хто ким був і хто за що відповідав? Все буде зрозуміло
" посадових осіб, які обговорювали або могли обговорювати з президентом Зеленським питання про розмінування мостів на всіх кримських перешийках і протитанкових мінних полів навколо "Чонгару", "Каланчака" і "Чаплинки" або разом з президентом Зеленським на засіданні РНБО ухвалили спільне (колективне) рішення про їх розмінування: "
- всім відомі політичні персоналії (не цікаво);
...
(продовження цитати):
" Андрій Таран - міністри оборони (з 4 березня 2020 - 4 листопада 2021 року).
Генерал-лейтенант Сергій Наєв - командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України з 27 березня 2020 року.
Генерал-майор Юрій Лукашик - начальник інженерних військ ЗС України,
Генерал-лейтенант Кравчук Микола Іванович - начальник Центрального управління інженерних військ ЗС України.
Командувачі Оперативного командування "Південь":
генерал-майор Ігор Палагнюк (з липня 2019 року - серпень 2021 року),
генерал-майор Андрій Ковальчук (з 9 серпня 2021 року),
генерал-майор Сергій Шаптала - начальники штабу - перший
заступник ОК "Південь" (з 2017 - квітень 2020 року),
генерал-майор Андрій Соколов - заступник Командувача ОК "Південь" (з 2017 року), командир угрупування військ "Південь" з жовтня 2021 року."
Окремо слід відмітити, що генерал Наєв в червні 2021 року командувавhttp://www.golos.com.ua/article/347414#_blank тренуванням з облаштування мінно-вибухових загороджень біля адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АРК.
Як вбачається, саме тоді відбулось розмінування виходів з Криму.