Новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх", - заступниця голови комітету ВР Безугла

Заступниця голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла після поїздки на фронт назвала командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрій Содоля злочинцем.

Про це депутатка написала у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Повернулася з фронту. Новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх": Галушкіна, Соколова, Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральскої фракції Содоля", - заявила Безугла.

За її словами, "Галушкін завалив оборону Харківщини". Після чого народна обраниця добилася його заміни.

"Тепер тут Драпатий. Після цього Содоль намагався мене блокувати по всьому фронту. Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронту. Луценко пропустив прорив Очеретиного на Покровськ і не покараний", - повідомила вона.

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Вона підкреслила, що "жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському".

"Вони "спливають" знову і знову. Нічого не помінялося. Генеральські фракції продовжують гробити наше майбутнє. І Сирський - частина процесу. Він не може вийти за рамки. Я бачу спроби, але", - пояснила Безугла.

Наприкінці вона пообіцяла що не мовчатиме. Та звернулась до Головнокомандувача ЗСУ: "Тільки факти. Олександре Станіславовичу, last call (останній дзвіночок - Ред.)".

Раніше, нардепка Мар’яна Безугла вирішила залишитися у складі фракції "Слуга народу" у ВР, втім обіцяє у партію "СН" не повертатися.

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