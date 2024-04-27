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Допис Безуглої - суцільна брехня. Наглядова рада "Суспільного" працює всі роки безкоштовно, - журналістка Лігачова

безугла

Нардепка від "СН" Мар’яна Безугла поширює неправдиву інформацію про те, що Наглядова рада "Суспільного" нібито отримує від держави зарплатню.

Про це повідомила у фейсбуці шеф-редактор групи видань "Детектор медіа", голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лігачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Та скільки ж можна брехати?!!! Знову пост Безуглої про "Суспільне", і знову суцільна брехня та маячня. Починаючи з того, що Світлана Остапа є моєю заступницею в ГО "Детектор медіа" і отримує зарплату саме в нас! Наглядова рада "Суспільного" працює всі роки, починаючи зі свого створення, безкоштовно! Все що зараз робить Мар'яна Безгула - це кампанія брехні і тиску народної депутатки від правлячої партії на незалежного мовника. Буде жорстка відповідь медіаспільноти", - зазначила Лігачова.

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Зауважимо, що нардепка Безугла у фейсбуці написала, що заробітна плата голови наглядової ради НСТУ Світлани Остапи, яку вона нібито отримує від держави, - близько 200 тис. грн.

безугла скрін

лігачова скрін

Зауважимо, що раніше Безугла вже відзначалася низкою скандальних заяв. Зокрема, вона заявляла, що у Залужного нібито проблеми з алкоголем

Вона вимагала його відставки через відсутність "плану задуму на 2024 рік", звинувачувала його в "замовній" статті для The Economist, критикувала навіть фото генерала. Депутатка також заявила, що в рамках зміни стратегії у 2024 році посаду Головнокомандувача ЗСУ можуть обійняти очільник ГУР Кирило Буданов, генерал ДШВ Євген Мойсюк або командувач Сухопутних військ та східного фронту Олександр Сирський.

"Мар’яна і Валєра люблять лайки", - прокоментував в середині грудня критику Безуглої на адресу Залужного президент Володимир Зеленський.

Автор: 

ЗМІ (1357) суспільне мовлення (125) Безугла (297)


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Топ коментарі
+28
Она не просто брешет.Она сознательно набрасывает дерьмо по заказу "величайшего" и Ермака. Они используется как безотказная тупая торпеда в борьбе с неугодными. Как и было ранее в истории с Залужным, или в истории с вагнеровцами.
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27.04.2024 14:27
+27
зеленим збрехати як два пальці
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27.04.2024 14:15
+16
Вони такі самі як і кацапи ці зеленомразі.
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27.04.2024 14:19
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зеленим збрехати як два пальці
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27.04.2024 14:15 Відповісти
Вони такі самі як і кацапи ці зеленомразі.
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27.04.2024 14:19 Відповісти
Она не просто брешет.Она сознательно набрасывает дерьмо по заказу "величайшего" и Ермака. Они используется как безотказная тупая торпеда в борьбе с неугодными. Как и было ранее в истории с Залужным, или в истории с вагнеровцами.
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27.04.2024 14:27 Відповісти
просто на карту кинули полторуху і безумна зробила висер
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27.04.2024 17:54 Відповісти
Вони не брешуть.Просто така в них правда.Альтернативна
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27.04.2024 14:27 Відповісти
бЄзугла, Шо з губамІ ? ))
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27.04.2024 15:45 Відповісти
Хтось з них бреше. Безуглі збрехати як, ну ви знаєте що, а працівники «суспільного» працюють безкоштовно.
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27.04.2024 14:20 Відповісти
Гугл - Усі члени наглядової ради працюють на громадських засадах, тобто не отримують зарплати.8 січ. 2024 р.
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27.04.2024 14:31 Відповісти
Наглядової ради чого, незламного смітника?
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27.04.2024 14:37 Відповісти
Запит був - зарплата членів наглядової ради суспільного
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27.04.2024 14:51 Відповісти
Грета Тумберг
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27.04.2024 14:20 Відповісти
Тому, кто женится на Безуглой - обещан невероятный приз, очередь из желающих - огромная

https://www.youtube.com/@Poyarkov

Ничего Святого с Поярковым
https://www.youtube.com/watch?v=2o0s9xhhgm0
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27.04.2024 14:24 Відповісти
Поки її хтось не запліднить , вона не втихомириться.
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27.04.2024 17:00 Відповісти
Кілком осики хіба що
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27.04.2024 17:15 Відповісти
Ага, є такий, - від племені "*****" з ложкою-мовою "*****", - своє "свою" завжди знайде. АРХ М
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27.04.2024 19:20 Відповісти
Вихід з цієї хрені,завалити єрмака і 5 менеджерів припіздента,і ця маріонетка зіткнется.
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27.04.2024 14:20 Відповісти
Безугла - це шмонька, що публічно робить ротом за гроші все, що накажуть. А наказує їй опа єрмака.
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27.04.2024 14:22 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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27.04.2024 16:11 Відповісти
Хто ще читає цю кволу?
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27.04.2024 14:24 Відповісти
Може ця дівчина й бреше, але як би зараз не підтягнулася наглядова рада Нафтогазу, Укрзалізниці.. і всі як один будуть верещати, що з дня існування цих наглядових рад не отримував грошей від держави. А іноземні спостерігач стирчать у цих радах за просто так.
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27.04.2024 14:24 Відповісти
Вы бы еще и содержимое новости прочитали кроме заглавия.
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27.04.2024 14:29 Відповісти
А прочитать содержимое вам помешала религия или что врожденное?
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27.04.2024 15:23 Відповісти
Ти не бачиш різницю між великими компаніями і державним телеканалом? Тебе там в ПАР нєгри накурили, чи шо?
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27.04.2024 16:03 Відповісти
"....Та скільки ж можна брехати?!!!..."

Безугла буде брехати рівно стільки по часу, скільки буде брехати Зеленський.
А у Зеленського морда настільки дерев'яна, що він може брехати вічно.
Якщо не зупинити....
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27.04.2024 14:28 Відповісти
Вона завжди бреше і за це отримує премії....
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27.04.2024 14:29 Відповісти
Хто цю навіжену знову з клініки випустив?? Ця загадка для психіатрів має не один діагноз..
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27.04.2024 14:37 Відповісти
Її звідти випустили, щоб не загострювати хвороби інших хворих, в надії, що психіка здорових людей витримає!
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27.04.2024 14:44 Відповісти
Шлендри керують мобілізацією!
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27.04.2024 14:38 Відповісти
Кажуть, що від безкутої навіть психіатри ховаються. Тільки приспати таку....
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27.04.2024 14:38 Відповісти
Вже ясно: коли зеленим дуже потрібно що-небудь або кого-небудь прибрати, Мар'янці дають команду "Фас!", і Мар'янка починає гавкати. Спочатку суспільство обурюється, але його гнів виливається на Мар'янку (а не на зермаків!!!), потім звикає до її гавкотні і вже не звертає уваги. І ось тут-то зелена пліснява робить стрибок... І все...

Коли мовчки віддали Залужного та всю верхівку ЗСУ, то що там про інше казати...
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27.04.2024 14:40 Відповісти
Та не звертайте увагу на це єпануте непорозуміння, взагалі її треба направити до психіатра, хоча думаю і він не допоможе!!!
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27.04.2024 14:40 Відповісти
Ну шо ви накинулись всі на Маню Безголову? Сьогодні Глевахському дурдомі день відкритих дверей, і дурникам дозволяють все робити, що вони забажають. Ну а Безголова Маня відома графоманка, нехай побавиться, вечором її знов закриють в палату для буйних.
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27.04.2024 14:48 Відповісти
До фото безуглої треба додавати 18+, а не до нищення рашистів. Але це лице нинішньої влади, хоча ще правильніше - антиукраїнської опозиції
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27.04.2024 14:57 Відповісти
безмозгла- гігієнічний тампон голови гундосого
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27.04.2024 15:05 Відповісти
Брехня,полуправда,навішування ярликів.маніпуляції--це стиль безмозлої,до речі як і багатьох горе-політиків.
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27.04.2024 15:07 Відповісти
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27.04.2024 15:25 Відповісти
Гнусавий Мар'ян та Мар'яна Севрюга ******* лайки.
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27.04.2024 15:55 Відповісти
Так подайте на неї в суд, одна говорильня
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27.04.2024 16:51 Відповісти
#зеленувладугеть!
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27.04.2024 17:04 Відповісти
Знову випустили на публіку цю скажену собаку.
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27.04.2024 17:27 Відповісти
у безуглої проблеми з мозгами.вірніше - з відсутністю мозку.
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27.04.2024 17:47 Відповісти
а я вірю і тій, і тій... готові артистки для моноспектаклів
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27.04.2024 18:16 Відповісти
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27.04.2024 19:02 Відповісти
Чума зелёная.
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27.04.2024 19:07 Відповісти
Друзі, для чого ці пояснення та ОПРОВЕРЖЕНИЯ ? Подайте в суд на цю шлюху безуглуЗА НАКЛЕП ! Вона цього не розуміє або впевнена, що її дЄрмак відмаже від будь-якого ЗЛОЧИНУ ! Чого журналістка скаржиться-плачеться ? Дій, просто дій по закону! Доведи, що закони в Україні зеленСКИЙ ПОХЕРИВ.
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27.04.2024 21:44 Відповісти
допис безуглої - це по любасу чорна мiтка!
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28.04.2024 00:31 Відповісти
танок краба бачили? - суцільний жах
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28.04.2024 00:32 Відповісти
 
 