Допис Безуглої - суцільна брехня. Наглядова рада "Суспільного" працює всі роки безкоштовно, - журналістка Лігачова
Нардепка від "СН" Мар’яна Безугла поширює неправдиву інформацію про те, що Наглядова рада "Суспільного" нібито отримує від держави зарплатню.
Про це повідомила у фейсбуці шеф-редактор групи видань "Детектор медіа", голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лігачова, інформує Цензор.НЕТ.
"Та скільки ж можна брехати?!!! Знову пост Безуглої про "Суспільне", і знову суцільна брехня та маячня. Починаючи з того, що Світлана Остапа є моєю заступницею в ГО "Детектор медіа" і отримує зарплату саме в нас! Наглядова рада "Суспільного" працює всі роки, починаючи зі свого створення, безкоштовно! Все що зараз робить Мар'яна Безгула - це кампанія брехні і тиску народної депутатки від правлячої партії на незалежного мовника. Буде жорстка відповідь медіаспільноти", - зазначила Лігачова.
Зауважимо, що нардепка Безугла у фейсбуці написала, що заробітна плата голови наглядової ради НСТУ Світлани Остапи, яку вона нібито отримує від держави, - близько 200 тис. грн.
Зауважимо, що раніше Безугла вже відзначалася низкою скандальних заяв. Зокрема, вона заявляла, що у Залужного нібито проблеми з алкоголем.
Вона вимагала його відставки через відсутність "плану задуму на 2024 рік", звинувачувала його в "замовній" статті для The Economist, критикувала навіть фото генерала. Депутатка також заявила, що в рамках зміни стратегії у 2024 році посаду Головнокомандувача ЗСУ можуть обійняти очільник ГУР Кирило Буданов, генерал ДШВ Євген Мойсюк або командувач Сухопутних військ та східного фронту Олександр Сирський.
"Мар’яна і Валєра люблять лайки", - прокоментував в середині грудня критику Безуглої на адресу Залужного президент Володимир Зеленський.
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Безугла буде брехати рівно стільки по часу, скільки буде брехати Зеленський.
А у Зеленського морда настільки дерев'яна, що він може брехати вічно.
Якщо не зупинити....
Коли мовчки віддали Залужного та всю верхівку ЗСУ, то що там про інше казати...