Допис Безуглої - суцільна брехня. Наглядова рада "Суспільного" працює всі роки безкоштовно, - журналістка Лігачова

Нардепка від "СН" Мар’яна Безугла поширює неправдиву інформацію про те, що Наглядова рада "Суспільного" нібито отримує від держави зарплатню.

Про це повідомила у фейсбуці шеф-редактор групи видань "Детектор медіа", голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лігачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Та скільки ж можна брехати?!!! Знову пост Безуглої про "Суспільне", і знову суцільна брехня та маячня. Починаючи з того, що Світлана Остапа є моєю заступницею в ГО "Детектор медіа" і отримує зарплату саме в нас! Наглядова рада "Суспільного" працює всі роки, починаючи зі свого створення, безкоштовно! Все що зараз робить Мар'яна Безгула - це кампанія брехні і тиску народної депутатки від правлячої партії на незалежного мовника. Буде жорстка відповідь медіаспільноти", - зазначила Лігачова.

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Зауважимо, що нардепка Безугла у фейсбуці написала, що заробітна плата голови наглядової ради НСТУ Світлани Остапи, яку вона нібито отримує від держави, - близько 200 тис. грн.

Зауважимо, що раніше Безугла вже відзначалася низкою скандальних заяв. Зокрема, вона заявляла, що у Залужного нібито проблеми з алкоголем.

Вона вимагала його відставки через відсутність "плану задуму на 2024 рік", звинувачувала його в "замовній" статті для The Economist, критикувала навіть фото генерала. Депутатка також заявила, що в рамках зміни стратегії у 2024 році посаду Головнокомандувача ЗСУ можуть обійняти очільник ГУР Кирило Буданов, генерал ДШВ Євген Мойсюк або командувач Сухопутних військ та східного фронту Олександр Сирський.

"Мар’яна і Валєра люблять лайки", - прокоментував в середині грудня критику Безуглої на адресу Залужного президент Володимир Зеленський.