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Публикация Безуглой - сплошная ложь. Наблюдательный совет "Суспильного" работает все годы бесплатно, - журналистка Лигачева

безугла

Нардеп от "СН" Марьяна Безуглая распространяет ложную информацию о том, что Наблюдательный совет "Общественного" якобы получает от государства зарплату.

Об этом сообщила в фейсбуке шеф-редактор группы изданий "Детектор медиа", глава ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева, передает Цензор.НЕТ.

"Да сколько же можно лгать?!!! Снова пост Безуглой о "Суспильном", и снова сплошная ложь и бред. Начиная с того, что Светлана Остапа является моим заместителем в ОО "Детектор медиа" и получает зарплату именно у нас! Наблюдательный совет "Суспильного" работает все годы, начиная со своего создания, бесплатно! Все что сейчас делает Марьяна Безуглая – это кампания лжи и давления народной депутатки от правящей партии на независимого вещателя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если бы сейчас был Порошенко, то в январе 2022 года он подписал бы "Минск-3", - "слуга народа" Богуцкая

Отметим, что нардеп Безуглая в фейсбуке написала, что заработная плата председателя наблюдательного совета НСТУ Светланы Остапы, которую она якобы получает от государства, - около 200 тыс. грн.

безугла скрін

лігачова скрін

Заметим, что ранее Безуглая уже отличалась рядом скандальных заявлений. В частности, она заявляла, что у Залужного якобы проблемы с алкоголем.

Она требовала его отставки из-за отсутствия "плана замысла на 2024 год", обвиняла его в "заказной" статье для The Economist, критиковала даже фото генерала. Депутат также заявила, что в рамках смены стратегии в 2024 году должность Главнокомандующего ВСУ могут занять руководитель ГУР Кирилл Буданов, генерал ДШУ Евгений Мойсюк или командующий Сухопутными войсками и восточным фронтом Александр Сырский.

"Марьяна и Валера любят лайки", - прокомментировал в середине декабря критику Безуглой в адрес Залужного президент Владимир Зеленский.

Автор: 

СМИ (3833) общественное вещание (126) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+28
Она не просто брешет.Она сознательно набрасывает дерьмо по заказу "величайшего" и Ермака. Они используется как безотказная тупая торпеда в борьбе с неугодными. Как и было ранее в истории с Залужным, или в истории с вагнеровцами.
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27.04.2024 14:27
+27
зеленим збрехати як два пальці
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27.04.2024 14:15
+16
Вони такі самі як і кацапи ці зеленомразі.
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27.04.2024 14:19
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зеленим збрехати як два пальці
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27.04.2024 14:15 Ответить
Вони такі самі як і кацапи ці зеленомразі.
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27.04.2024 14:19 Ответить
Она не просто брешет.Она сознательно набрасывает дерьмо по заказу "величайшего" и Ермака. Они используется как безотказная тупая торпеда в борьбе с неугодными. Как и было ранее в истории с Залужным, или в истории с вагнеровцами.
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27.04.2024 14:27 Ответить
просто на карту кинули полторуху і безумна зробила висер
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27.04.2024 17:54 Ответить
Вони не брешуть.Просто така в них правда.Альтернативна
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27.04.2024 14:27 Ответить
бЄзугла, Шо з губамІ ? ))
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27.04.2024 15:45 Ответить
Хтось з них бреше. Безуглі збрехати як, ну ви знаєте що, а працівники «суспільного» працюють безкоштовно.
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27.04.2024 14:20 Ответить
Гугл - Усі члени наглядової ради працюють на громадських засадах, тобто не отримують зарплати.8 січ. 2024 р.
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27.04.2024 14:31 Ответить
Наглядової ради чого, незламного смітника?
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27.04.2024 14:37 Ответить
Запит був - зарплата членів наглядової ради суспільного
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27.04.2024 14:51 Ответить
Грета Тумберг
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27.04.2024 14:20 Ответить
Тому, кто женится на Безуглой - обещан невероятный приз, очередь из желающих - огромная

https://www.youtube.com/@Poyarkov

Ничего Святого с Поярковым
https://www.youtube.com/watch?v=2o0s9xhhgm0
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27.04.2024 14:24 Ответить
Поки її хтось не запліднить , вона не втихомириться.
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27.04.2024 17:00 Ответить
Кілком осики хіба що
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27.04.2024 17:15 Ответить
Ага, є такий, - від племені "*****" з ложкою-мовою "*****", - своє "свою" завжди знайде. АРХ М
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27.04.2024 19:20 Ответить
Вихід з цієї хрені,завалити єрмака і 5 менеджерів припіздента,і ця маріонетка зіткнется.
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27.04.2024 14:20 Ответить
Безугла - це шмонька, що публічно робить ротом за гроші все, що накажуть. А наказує їй опа єрмака.
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27.04.2024 14:22 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
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27.04.2024 16:11 Ответить
Хто ще читає цю кволу?
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27.04.2024 14:24 Ответить
Може ця дівчина й бреше, але як би зараз не підтягнулася наглядова рада Нафтогазу, Укрзалізниці.. і всі як один будуть верещати, що з дня існування цих наглядових рад не отримував грошей від держави. А іноземні спостерігач стирчать у цих радах за просто так.
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27.04.2024 14:24 Ответить
Вы бы еще и содержимое новости прочитали кроме заглавия.
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27.04.2024 14:29 Ответить
А прочитать содержимое вам помешала религия или что врожденное?
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27.04.2024 15:23 Ответить
Ти не бачиш різницю між великими компаніями і державним телеканалом? Тебе там в ПАР нєгри накурили, чи шо?
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27.04.2024 16:03 Ответить
"....Та скільки ж можна брехати?!!!..."

Безугла буде брехати рівно стільки по часу, скільки буде брехати Зеленський.
А у Зеленського морда настільки дерев'яна, що він може брехати вічно.
Якщо не зупинити....
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27.04.2024 14:28 Ответить
Вона завжди бреше і за це отримує премії....
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27.04.2024 14:29 Ответить
Хто цю навіжену знову з клініки випустив?? Ця загадка для психіатрів має не один діагноз..
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27.04.2024 14:37 Ответить
Її звідти випустили, щоб не загострювати хвороби інших хворих, в надії, що психіка здорових людей витримає!
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27.04.2024 14:44 Ответить
Шлендри керують мобілізацією!
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27.04.2024 14:38 Ответить
Кажуть, що від безкутої навіть психіатри ховаються. Тільки приспати таку....
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27.04.2024 14:38 Ответить
Вже ясно: коли зеленим дуже потрібно що-небудь або кого-небудь прибрати, Мар'янці дають команду "Фас!", і Мар'янка починає гавкати. Спочатку суспільство обурюється, але його гнів виливається на Мар'янку (а не на зермаків!!!), потім звикає до її гавкотні і вже не звертає уваги. І ось тут-то зелена пліснява робить стрибок... І все...

Коли мовчки віддали Залужного та всю верхівку ЗСУ, то що там про інше казати...
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27.04.2024 14:40 Ответить
Та не звертайте увагу на це єпануте непорозуміння, взагалі її треба направити до психіатра, хоча думаю і він не допоможе!!!
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27.04.2024 14:40 Ответить
Ну шо ви накинулись всі на Маню Безголову? Сьогодні Глевахському дурдомі день відкритих дверей, і дурникам дозволяють все робити, що вони забажають. Ну а Безголова Маня відома графоманка, нехай побавиться, вечором її знов закриють в палату для буйних.
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27.04.2024 14:48 Ответить
До фото безуглої треба додавати 18+, а не до нищення рашистів. Але це лице нинішньої влади, хоча ще правильніше - антиукраїнської опозиції
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27.04.2024 14:57 Ответить
безмозгла- гігієнічний тампон голови гундосого
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27.04.2024 15:05 Ответить
Брехня,полуправда,навішування ярликів.маніпуляції--це стиль безмозлої,до речі як і багатьох горе-політиків.
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27.04.2024 15:07 Ответить
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27.04.2024 15:25 Ответить
Гнусавий Мар'ян та Мар'яна Севрюга ******* лайки.
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27.04.2024 15:55 Ответить
Так подайте на неї в суд, одна говорильня
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27.04.2024 16:51 Ответить
#зеленувладугеть!
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27.04.2024 17:04 Ответить
Знову випустили на публіку цю скажену собаку.
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27.04.2024 17:27 Ответить
у безуглої проблеми з мозгами.вірніше - з відсутністю мозку.
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27.04.2024 17:47 Ответить
а я вірю і тій, і тій... готові артистки для моноспектаклів
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27.04.2024 18:16 Ответить
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27.04.2024 19:02 Ответить
Чума зелёная.
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27.04.2024 19:07 Ответить
Друзі, для чого ці пояснення та ОПРОВЕРЖЕНИЯ ? Подайте в суд на цю шлюху безуглуЗА НАКЛЕП ! Вона цього не розуміє або впевнена, що її дЄрмак відмаже від будь-якого ЗЛОЧИНУ ! Чого журналістка скаржиться-плачеться ? Дій, просто дій по закону! Доведи, що закони в Україні зеленСКИЙ ПОХЕРИВ.
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27.04.2024 21:44 Ответить
допис безуглої - це по любасу чорна мiтка!
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28.04.2024 00:31 Ответить
танок краба бачили? - суцільний жах
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28.04.2024 00:32 Ответить
 
 