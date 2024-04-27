Публикация Безуглой - сплошная ложь. Наблюдательный совет "Суспильного" работает все годы бесплатно, - журналистка Лигачева

Нардеп от "СН" Марьяна Безуглая распространяет ложную информацию о том, что Наблюдательный совет "Общественного" якобы получает от государства зарплату.

Об этом сообщила в фейсбуке шеф-редактор группы изданий "Детектор медиа", глава ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева, передает Цензор.НЕТ.

"Да сколько же можно лгать?!!! Снова пост Безуглой о "Суспильном", и снова сплошная ложь и бред. Начиная с того, что Светлана Остапа является моим заместителем в ОО "Детектор медиа" и получает зарплату именно у нас! Наблюдательный совет "Суспильного" работает все годы, начиная со своего создания, бесплатно! Все что сейчас делает Марьяна Безуглая – это кампания лжи и давления народной депутатки от правящей партии на независимого вещателя.

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Отметим, что нардеп Безуглая в фейсбуке написала, что заработная плата председателя наблюдательного совета НСТУ Светланы Остапы, которую она якобы получает от государства, - около 200 тыс. грн.

Заметим, что ранее Безуглая уже отличалась рядом скандальных заявлений. В частности, она заявляла, что у Залужного якобы проблемы с алкоголем.

Она требовала его отставки из-за отсутствия "плана замысла на 2024 год", обвиняла его в "заказной" статье для The Economist, критиковала даже фото генерала. Депутат также заявила, что в рамках смены стратегии в 2024 году должность Главнокомандующего ВСУ могут занять руководитель ГУР Кирилл Буданов, генерал ДШУ Евгений Мойсюк или командующий Сухопутными войсками и восточным фронтом Александр Сырский.

"Марьяна и Валера любят лайки", - прокомментировал в середине декабря критику Безуглой в адрес Залужного президент Владимир Зеленский.