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Слуга народу Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного: Таке керівництво має піти

залужний

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Мар’яна Безугла заявила, що Головнокомандувч ЗСУ Валерій Залужний має піти у відставку через відсутність плану "задуму на 2024 рік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Безугла зазначила: "Так, Головнокомандувач ЗС України, не зміг надати план задуму на 2024.

Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тис. громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на Ставці так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленський не погоджується із Залужним. Залужний 7 місяців піарив контрнаступ, ударив в центр, а не по флангах", - "слуга народу" та співробітник ГУР МО Шевченко. ВIДЕО

Ми питали, під що планувати?

Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ - в 10 тис раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої.

Ця дискусія була непублічною, але напруження наростало і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними: "Свідомо роблять ідола"

Слуга народу Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного: Таке керівництво має піти 01

Автор: 

відставка (1459) Залужний (720) Безугла (297)


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Топ коментарі
+200
Закрийте рота чорноротій почварі! Бач як погань розійшлася !!! 🤬
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26.11.2023 18:20
+133
Так "слуги" і "риги" погано себе почувають, бо немає що доповідати на Засрашку. А Залужний правильно робить, що не дає їм план, краще його дати США чи Англії, бо вони реально рідтримують армію. Чомусь впевнений, що якби президентом був хтось із патріотів, наприклад Ющенко чи Порошенко, або Турчинов, то США давно дали б ******* зброю.
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26.11.2023 18:36
+115
Це вже остаточне дно від слуг урода?!
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26.11.2023 18:20
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ОБЪЯВЛЯЙТЕ ВОЙНУ !!!д
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01.12.2023 00:27 Відповісти
Злі язики кажуть, що на місце Залужного і Шаптали просяться Безугла з кумою, і вони не п'ють, бо у них є план..?Брехня напевно? Призначать...?
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30.01.2024 07:04 Відповісти
Підеш ти курва *****, а тен Пан зостанє тутай. Тен Пан вигра войну, а ти згориш на попіл, і тєбє нігдє не бендже. Слава моїй Україні. Моїм Воїнам ,нєх жиє Україна!
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15.12.2023 16:05 Відповісти
Якщо цього вимагає слуга мордора то цього аж ніяк не треба робити. Було б добре провести вибори бо зелений урод веде нас до поразки, але боюсь нікчемний український народ або обере зеленого на другий термін, або задристовича(
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18.12.2023 15:41 Відповісти
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