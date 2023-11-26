Слуга народу Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного: Таке керівництво має піти

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Мар’яна Безугла заявила, що Головнокомандувч ЗСУ Валерій Залужний має піти у відставку через відсутність плану "задуму на 2024 рік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Безугла зазначила: "Так, Головнокомандувач ЗС України, не зміг надати план задуму на 2024.

Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тис. громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на Ставці так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленський не погоджується із Залужним. Залужний 7 місяців піарив контрнаступ, ударив в центр, а не по флангах", - "слуга народу" та співробітник ГУР МО Шевченко. ВIДЕО

Ми питали, під що планувати?

Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ - в 10 тис раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої.

Ця дискусія була непублічною, але напруження наростало і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними: "Свідомо роблять ідола"