Новый руководитель фронтом генерал Содоль - преступник. Сырский позволил ему поставить "своих", - заместитель главы комитета ВР Безуглая

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая после поездки на фронт назвала командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля преступником.

Об этом депутат написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вернулась с фронта. Новый руководитель фронтом генерал Содоль - преступник. Сырский позволил ему поставить "своих": Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля", - заявила Безуглая.

По ее словам, "Галушкин завалил оборону Харьковщины". После чего народная избранница добилась его замены.

"Теперь здесь Драпатий. После этого Содоль пытался меня блокировать по всему фронту. Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственный за участок фронта. Луценко пропустил прорыв Очеретино на Покровск, и не наказан", - сообщила она.

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Она подчеркнула, что "ни один генерал не наказан - ни при Залужном, ни при Сырском".

"Они "всплывают" снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский - часть процесса. Он не может выйти за рамки. Я вижу попытки, но", - пояснила Безуглая.

В конце она пообещала, что не будет молчать. И обратилась к Главнокомандующему ВСУ: "Только факты. Александр Станиславович, last call (последний звоночек - Ред.)".

Ранее, нардеп Марьяна Безуглая решила остаться в составе фракции "Слуга народа" в ВР, впрочем, обещает в партию "СН" не возвращаться.

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