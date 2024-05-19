Новый руководитель фронтом генерал Содоль - преступник. Сырский позволил ему поставить "своих", - заместитель главы комитета ВР Безуглая
Заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая после поездки на фронт назвала командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля преступником.
Об этом депутат написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Вернулась с фронта. Новый руководитель фронтом генерал Содоль - преступник. Сырский позволил ему поставить "своих": Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля", - заявила Безуглая.
По ее словам, "Галушкин завалил оборону Харьковщины". После чего народная избранница добилась его замены.
"Теперь здесь Драпатий. После этого Содоль пытался меня блокировать по всему фронту. Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственный за участок фронта. Луценко пропустил прорыв Очеретино на Покровск, и не наказан", - сообщила она.
Она подчеркнула, что "ни один генерал не наказан - ни при Залужном, ни при Сырском".
"Они "всплывают" снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский - часть процесса. Он не может выйти за рамки. Я вижу попытки, но", - пояснила Безуглая.
В конце она пообещала, что не будет молчать. И обратилась к Главнокомандующему ВСУ: "Только факты. Александр Станиславович, last call (последний звоночек - Ред.)".
Ранее, нардеп Марьяна Безуглая решила остаться в составе фракции "Слуга народа" в ВР, впрочем, обещает в партию "СН" не возвращаться.
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Саме ти не організував в Україні запобігання , а потім стримування війни. Саме ти не оголосив стан війни до сих пір, до ранку 24.02. не приймав рішення про застосування ЗСУ та інших військових формувань, не оголошував правовий режим воєнного стану, не розпочинав мобілізацію.
Саме ти, червона тонка лінія все перераховане НЕ зробив. А зараз намагаєшся замазати гівном генералів, які всупереч всьому НЕ прийнятому своєчасно розгорнули війська, привели їх в готовність до відбиття агресії, своєчасно перекинули сили та не допустили проходу ворога на Одесу, не допустили оточення ЗСУ у квітні-травні 2022 року у Донецькій та Луганській областях! Танкові підарські гармати які сторчали із Сіверського Донця у травні 2022 року памʼятаєш, червона тонка лінія.
Ти - винен в тому, що ворог на початку війни швидко просувався на всіх напрямках.
Краще ознайомтесь із моїм коментом нижче щодо переліку осіб, ймовірно причетних до розмінування адмінкордону з Кримом в 2021 році.
До вторгнення рашки - прізвища командуючих генералів на Херсонсько-Запоріжському та на Миколаївсько-Одеському напрямках? Хто ким був і хто за що відповідав? Все буде зрозуміло
" посадових осіб, які обговорювали або могли обговорювати з президентом Зеленським питання про розмінування мостів на всіх кримських перешийках і протитанкових мінних полів навколо "Чонгару", "Каланчака" і "Чаплинки" або разом з президентом Зеленським на засіданні РНБО ухвалили спільне (колективне) рішення про їх розмінування: "
- всім відомі політичні персоналії (не цікаво);
...
(продовження цитати):
" Андрій Таран - міністри оборони (з 4 березня 2020 - 4 листопада 2021 року).
Генерал-лейтенант Сергій Наєв - командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України з 27 березня 2020 року.
Генерал-майор Юрій Лукашик - начальник інженерних військ ЗС України,
Генерал-лейтенант Кравчук Микола Іванович - начальник Центрального управління інженерних військ ЗС України.
Командувачі Оперативного командування "Південь":
генерал-майор Ігор Палагнюк (з липня 2019 року - серпень 2021 року),
генерал-майор Андрій Ковальчук (з 9 серпня 2021 року),
генерал-майор Сергій Шаптала - начальники штабу - перший
заступник ОК "Південь" (з 2017 - квітень 2020 року),
генерал-майор Андрій Соколов - заступник Командувача ОК "Південь" (з 2017 року), командир угрупування військ "Південь" з жовтня 2021 року."
Окремо слід відмітити, що генерал Наєв в червні 2021 року командувавhttp://www.golos.com.ua/article/347414#_blank тренуванням з облаштування мінно-вибухових загороджень біля адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АРК.
Як вбачається, саме тоді відбулось розмінування виходів з Криму.