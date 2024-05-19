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Новый руководитель фронтом генерал Содоль - преступник. Сырский позволил ему поставить "своих", - заместитель главы комитета ВР Безуглая

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая после поездки на фронт назвала командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля преступником.

Об этом депутат написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вернулась с фронта. Новый руководитель фронтом генерал Содоль - преступник. Сырский позволил ему поставить "своих": Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля", - заявила Безуглая.

По ее словам, "Галушкин завалил оборону Харьковщины". После чего народная избранница добилась его замены.

"Теперь здесь Драпатий. После этого Содоль пытался меня блокировать по всему фронту. Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственный за участок фронта. Луценко пропустил прорыв Очеретино на Покровск, и не наказан", - сообщила она.

Пост Безуглої про Содоля

Также читайте: Безуглая решила остаться во фракции "Слуга народа": "Чтобы не подводить президента"

Она подчеркнула, что "ни один генерал не наказан - ни при Залужном, ни при Сырском".

"Они "всплывают" снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский - часть процесса. Он не может выйти за рамки. Я вижу попытки, но", - пояснила Безуглая.

В конце она пообещала, что не будет молчать. И обратилась к Главнокомандующему ВСУ: "Только факты. Александр Станиславович, last call (последний звоночек - Ред.)".

Ранее, нардеп Марьяна Безуглая решила остаться в составе фракции "Слуга народа" в ВР, впрочем, обещает в партию "СН" не возвращаться.

Читайте также: Заявления Безуглой на выход из фракции "Слуги народа" нет, - спикер Рады Стефанчук

Автор: 

ВСУ (6553) Содоль Юрий (27) Александр Сырский (578) Безуглая Марьяна (290) Галушкин Юрий (38)


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Топ комментарии
+58
за "чонгар" має сидіти блаЗЄнський+верещук, а також хтось з вищого військового керівництва.

"безугла" тут ні до чого. Її хіба що до божевільні...
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19.05.2024 20:06
+42
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19.05.2024 20:01
+41
навіть не знаю за кого вболівати - за кремльовского курсанта сирка чи за невменяему безкутну
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19.05.2024 20:02
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їй не вперше...вона знову шукає " план"...😁
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19.05.2024 23:09 Ответить
Схоже на звичний "піар" від безумної, на поганих новинах добре виходить.
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19.05.2024 22:22 Ответить
це вже справжнє ІПСО , коли без вибору, обидвам варіантам вірити або не вірити
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19.05.2024 22:33 Ответить
Може вже час дати генеральські погони Білецькому і Прокопенко та призначити їх керувати фронтом: чомусь впевнений що вони не підведуть.
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19.05.2024 22:45 Ответить
Часом це не той Білецький якій Пороха мочив на виборах 2019, та із рожевими поросятами за ним усюди бігав? Якій привів до влади наркОманського і чомусь одразу ж очи заплющив на корупцію, кумовство, мародерство...А таким праведником був
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20.05.2024 16:18 Ответить
Скільки Вовчику не підтирають срацю, починаючи з мами Ріми, все одно гівно по його сідницях тільки ромазують.
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19.05.2024 22:56 Ответить
У Сталіна був Мехліс,який їздив по фронтам,шукав кого розстріляти,щоб можна було про@оби ставки на когось перекинути,а у короля помийок і незаконних МАФів,Єрмака, є божевільна Мар'яна Безугла
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19.05.2024 22:57 Ответить
Якщо ти не чув про злочини гандона содаля, краще промовч.
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20.05.2024 15:41 Ответить
Гарантія наших успіхів- це Зеленський!
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19.05.2024 23:05 Ответить
Знову ця придурошна на Фронті була і воду каламутить...хто її туди взагалі пускає..?!
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19.05.2024 23:07 Ответить
Нужно для начала срочно убрать Сыркина
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19.05.2024 23:10 Ответить
Бурьяна Безумна...
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19.05.2024 23:21 Ответить
....мар'яна на фронті.... непросто так , будуть якісь дії.
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19.05.2024 23:31 Ответить
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19.05.2024 23:39 Ответить
На Вуглегірському напрямку наступів окупантів у 2023 році не було
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20.05.2024 01:33 Ответить
Подивіться на це https://www.facebook.com/share/v/ZB12AiLzeWuZK9XU/?startTimeMs=30650 відео ..
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20.05.2024 03:04 Ответить
* Вугледарський напрямок
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20.05.2024 03:09 Ответить
І що? Звичайна розвідка боєм
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20.05.2024 21:38 Ответить
Ви взагалі уявляєте розмір печінки кандидата для подібних маніпуляцій? Це щось позаземне
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20.05.2024 02:28 Ответить
Чонгар - здав саме ти!
Саме ти не організував в Україні запобігання , а потім стримування війни. Саме ти не оголосив стан війни до сих пір, до ранку 24.02. не приймав рішення про застосування ЗСУ та інших військових формувань, не оголошував правовий режим воєнного стану, не розпочинав мобілізацію.
Саме ти, червона тонка лінія все перераховане НЕ зробив. А зараз намагаєшся замазати гівном генералів, які всупереч всьому НЕ прийнятому своєчасно розгорнули війська, привели їх в готовність до відбиття агресії, своєчасно перекинули сили та не допустили проходу ворога на Одесу, не допустили оточення ЗСУ у квітні-травні 2022 року у Донецькій та Луганській областях! Танкові підарські гармати які сторчали із Сіверського Донця у травні 2022 року памʼятаєш, червона тонка лінія.
Ти - винен в тому, що ворог на початку війни швидко просувався на всіх напрямках.
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20.05.2024 07:20 Ответить
Шановний ... скажіть будь ласка чи можуть розпочинати ЗСУ воєнні дії, чи інші воєнізовані формування без прийняття рішення на найвищому політичному рівні?
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20.05.2024 09:20 Ответить
Не прикидывайся идиотом. Речь идёт о твоих обвинениях "Як відомо, Наєв після його подвигів на Півдні, який рашистські війська зайняли за одну добу свого наступу".
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20.05.2024 10:06 Ответить
Нажаль мій коментар на Вашу репліку вилучив адмін форуму, заблокувавши мене. Тому повторюватись не буду.
Краще ознайомтесь із моїм коментом нижче щодо переліку осіб, ймовірно причетних до розмінування адмінкордону з Кримом в 2021 році.
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23.05.2024 18:34 Ответить
Тонка червона лінія.
До вторгнення рашки - прізвища командуючих генералів на Херсонсько-Запоріжському та на Миколаївсько-Одеському напрямках? Хто ким був і хто за що відповідав? Все буде зрозуміло
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20.05.2024 10:42 Ответить
Хоч із затримкою через блокування адміністратором, але в зв'язку із принциповістю питання про винуватців катастрофи перших днів великої війни з пітьмою на Півдні України, відповім Вам цитатою з одного із дописів на ЦН:
" посадових осіб, які обговорювали або могли обговорювати з президентом Зеленським питання про розмінування мостів на всіх кримських перешийках і протитанкових мінних полів навколо "Чонгару", "Каланчака" і "Чаплинки" або разом з президентом Зеленським на засіданні РНБО ухвалили спільне (колективне) рішення про їх розмінування: "

- всім відомі політичні персоналії (не цікаво);
...
(продовження цитати):

" Андрій Таран - міністри оборони (з 4 березня 2020 - 4 листопада 2021 року).

Генерал-лейтенант Сергій Наєв - командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України з 27 березня 2020 року.

Генерал-майор Юрій Лукашик - начальник інженерних військ ЗС України,

Генерал-лейтенант Кравчук Микола Іванович - начальник Центрального управління інженерних військ ЗС України.

Командувачі Оперативного командування "Південь":

генерал-майор Ігор Палагнюк (з липня 2019 року - серпень 2021 року),

генерал-майор Андрій Ковальчук (з 9 серпня 2021 року),

генерал-майор Сергій Шаптала - начальники штабу - перший

заступник ОК "Південь" (з 2017 - квітень 2020 року),

генерал-майор Андрій Соколов - заступник Командувача ОК "Південь" (з 2017 року), командир угрупування військ "Південь" з жовтня 2021 року."
Окремо слід відмітити, що генерал Наєв в червні 2021 року командувавhttp://www.golos.com.ua/article/347414#_blank тренуванням з облаштування мінно-вибухових загороджень біля адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АРК.
Як вбачається, саме тоді відбулось розмінування виходів з Криму.
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23.05.2024 15:29 Ответить
Всю біду зробив ти, тому що наводиш тінь на плетінь. Голосно кричишь викревлену інформацію, а правду НЕ говориш, хоча і знаєш
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20.05.2024 07:25 Ответить
Тоді розкажи ти правду.
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20.05.2024 08:29 Ответить
Ти ганьбиш свого батька, червона лінія. Ти знаєш правду і продовжуєш сіяти спотвореними даними. Де твоя совість?!!!
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20.05.2024 07:53 Ответить
А які двні ти вважпєш не спотвореними? Ті, що запостила Безугла?
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20.05.2024 08:31 Ответить
Зелень перетворює трагедію в фарс.
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20.05.2024 00:05 Ответить
комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки все більше починає нагадувати палату у ПНД на Миропільській 8.
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20.05.2024 03:31 Ответить
Будуть як в 1917 безграмотні неисьменні комісари командувати офіцерами і махать Маузером
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20.05.2024 04:20 Ответить
Ось вже у єрмаковський "торпеди" вже Сирський поганий.А вас попереджали,що після Залужного будуть травити Сирського.Ця лярва мовчала два тижня.І яке випадкове співпадіння.Спочатку "нетакіє рускіє" почали пророчити поразку України(сдача харкова,одеси та інше),поїздка х...ла до китаю,їх погрози "дойдем до кардону польші і втой же час ниття про переговори.Так може вже пора пристрелити її-хуже не буде.
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20.05.2024 05:24 Ответить
чому в Україні немає ЗАКОНУ що всі кандидати в нардепи обов'язково повинні принести довідку від психіатра що вони психічно здорові і спроможні приймати ЗАКОНИ для мільйонів УКРАЇНЦІВ --- це прсто киздець . на киву того що пристрелили подивишся ну ***** шизофренік . безугла якась придуркувата лізе курва куди не треба . як ця дурепа попала в комітет по обороні . який довбойоб туди її призначив --- дорогі українці подивіться уважно кого ви понавибирали в парламент в 19 році і зробіть висновки бо нам всім жити по тим ЗАКОНАМ які нам приймуть киви та безуглі- безмозглі
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20.05.2024 06:22 Ответить
Це нічого не дасть.Помятаєте вибори 19р і соцопроси що більше турбувало-на перших місцях тарифи,зарплати та інше і це була правда.Вибори в раду завжди збирало меньш виборців.І перемогала партія "презідентська"(партія регіонівв,бпп,слуги).І тепер почали усвідомлювати,що є ще рада,яка приймає закони.Більшість ще досі живе в прадиигмі-цар поганий,або хороший.
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20.05.2024 06:50 Ответить
хто формував списки сн ???? хто цю жертву аборта в список записав???хто за зелену ботву голосував??? хто тепер оце лайно терпить ???
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20.05.2024 06:28 Ответить
Спонсори.А хто являється спонсорами догадайтесь самі.
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20.05.2024 06:51 Ответить
Тонка червона лінія, Чому ж не введено до сих пір Стан Війни ?!
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20.05.2024 08:59 Ответить
дорогой Игорёк, потому, что у многих европейских стран ЗАКОНОДАТЕЛЬНО запрещено поставлять оружие в зону войны.
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20.05.2024 10:08 Ответить
Ну прямо свояченица Арестовича!
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20.05.2024 10:10 Ответить
Тонка червона лінія, без правового режиму воєнного стану ЗСУ мають право порушувати права власності (комунальну, приватну) та на землях, обʼєктах облаштовувати оборонні споруди та мінування ?
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20.05.2024 10:51 Ответить
Тонка червона лінія, а без рішення на найвищому політичному рівні про застосування ЗСУ- військові частини та підрозділи мають право залишати ППД та межі полігону?
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20.05.2024 12:07 Ответить
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