Сырский, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральская фракция, уничтожающая наши шансы на перемены и победу, - заместитель председателя комитета ВР, "слуга народа" Безуглая

При начальнике Генштаба Баргилевиче бюрократия увеличилась вдвое, командующий Сухопутных войск Павлюк склонен к нервным срывам и отправляет людей без подготовки в бригады, главнокомандующий Сырский - скрывает правду о ситуации на фронте, а Содоль - кулуарный "мясник".

Об этом нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"О "ничего не изменилось" и генеральских кастах. Что ж, Сырский не отреагировал на мои непубличные обращения и в очередной раз проигнорировал критические проблемы. Я честно пыталась работать с ним несколько месяцев, страдая от увиденного все больше. Знакомьтесь, дальше будет", - написала она и опубликовала фотографию.

Слева направо - Баргилевич, Павлюк, Сырский, Содоль.

"Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на изменения и победу. Конечно, здесь не все. Пафос совка и обесценивание человеческой жизни", - отмечает Безуглая.

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Далее она подробно останавливается на каждом из генералов:

Баргилевич - Начальник Генерального Штаба. Бюрократия увеличилась вдвое. Закрытие ІТ подразделений. Лоббизм старых сделок. Миньон Сырского. Уничтожение ТРО.

Павлюк - командующий Сухопутными войсками. Просто миньон со склонностью к нервным срывам на подчиненных. Практически отсутствие подготовки людей перед отправкой в бригады. Попытки создать как можно больше новых бригад, чтобы пристроить штабы, больше штабов, а не учить пехоту и давать на пополнение. Еще штабы! Имитация бурной деятельности - наше все.

Сырский - Главком ВСУ, сокрытие правды, разрыв подразделений, ручной контроль, российская жестокость и выжигание всех конкурентов и креативных в войске. Смена комбригов и комбатов так быстро, что они не успевают познакомиться с подразделением, а уже виноваты. Уничтожение десантников прямо сейчас, чтобы превратить в Сухопутные войска и еще многое-многое другое, а также все то, что у всех его миньйонов, потому что авторитаризм решений ГК зашкаливает, и все в ВСУ - это сейчас лицо Сырского.

Содоль - Руководитель фронта с февраля 2024 года. Кулуарный "мясник", который скроет все, что надо любому начальнику. Неподготовленная Харьковщина, Авдеевка (очень долго отвечал за это направление у Залужного до, а теперь отвечает в рамках почти всего фронта, полезный генерал для Главкомов).

"Что делать? Добиваться, чтобы эти все касты ушли и уже никогда не принимали ключевых решений. Вырвать из их звеньев ВСУ. Дальше - только новое поколение. Кто вырос в войну с 2014. Без московских училищ и звездочек времен Януковича. Хватит. Что делать бригадам? Держаться. В боевых подразделениях накопилось столько опыта, инноваций, горизонтальных связей, что вы устоите. ДЕРЖИТЕСЬ! 2014 год не привел к перестройке штабов ВСУ, 2022 год не привел к перестройке штабов ВСУ, если 2024 не приведет - нам конец.

Буду бороться и борюсь за вас бескомпромиссно, ежедневно. Потому что это - за жизнь, победу и будущее. Не могу допустить такого обесценивания жертвы всех невероятных военных, всех гражданских, которые надели военную форму и поверили в ВСУ. ВСУ не может оставаться кривым зеркалом!", - резюмирует Безуглая.

Ранее Безуглая заявляла, что новый руководитель фронтом генерал Содоль - преступник. Сырский позволил ему поставить "своих". Также сообщалось, что нардеп Марьяна Безуглая решила остаться в составе фракции "Слуга народа" в ВР, впрочем, обещает в партию "СН" не возвращаться.