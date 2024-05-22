Сырский, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральская фракция, уничтожающая наши шансы на перемены и победу, - заместитель председателя комитета ВР, "слуга народа" Безуглая
При начальнике Генштаба Баргилевиче бюрократия увеличилась вдвое, командующий Сухопутных войск Павлюк склонен к нервным срывам и отправляет людей без подготовки в бригады, главнокомандующий Сырский - скрывает правду о ситуации на фронте, а Содоль - кулуарный "мясник".
Об этом нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"О "ничего не изменилось" и генеральских кастах. Что ж, Сырский не отреагировал на мои непубличные обращения и в очередной раз проигнорировал критические проблемы. Я честно пыталась работать с ним несколько месяцев, страдая от увиденного все больше. Знакомьтесь, дальше будет", - написала она и опубликовала фотографию.
Слева направо - Баргилевич, Павлюк, Сырский, Содоль.
"Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на изменения и победу. Конечно, здесь не все. Пафос совка и обесценивание человеческой жизни", - отмечает Безуглая.
Далее она подробно останавливается на каждом из генералов:
- Баргилевич - Начальник Генерального Штаба. Бюрократия увеличилась вдвое. Закрытие ІТ подразделений. Лоббизм старых сделок. Миньон Сырского. Уничтожение ТРО.
- Павлюк - командующий Сухопутными войсками. Просто миньон со склонностью к нервным срывам на подчиненных. Практически отсутствие подготовки людей перед отправкой в бригады. Попытки создать как можно больше новых бригад, чтобы пристроить штабы, больше штабов, а не учить пехоту и давать на пополнение. Еще штабы! Имитация бурной деятельности - наше все.
- Сырский - Главком ВСУ, сокрытие правды, разрыв подразделений, ручной контроль, российская жестокость и выжигание всех конкурентов и креативных в войске. Смена комбригов и комбатов так быстро, что они не успевают познакомиться с подразделением, а уже виноваты. Уничтожение десантников прямо сейчас, чтобы превратить в Сухопутные войска и еще многое-многое другое, а также все то, что у всех его миньйонов, потому что авторитаризм решений ГК зашкаливает, и все в ВСУ - это сейчас лицо Сырского.
- Содоль - Руководитель фронта с февраля 2024 года. Кулуарный "мясник", который скроет все, что надо любому начальнику. Неподготовленная Харьковщина, Авдеевка (очень долго отвечал за это направление у Залужного до, а теперь отвечает в рамках почти всего фронта, полезный генерал для Главкомов).
"Что делать? Добиваться, чтобы эти все касты ушли и уже никогда не принимали ключевых решений. Вырвать из их звеньев ВСУ. Дальше - только новое поколение. Кто вырос в войну с 2014. Без московских училищ и звездочек времен Януковича. Хватит. Что делать бригадам? Держаться. В боевых подразделениях накопилось столько опыта, инноваций, горизонтальных связей, что вы устоите. ДЕРЖИТЕСЬ! 2014 год не привел к перестройке штабов ВСУ, 2022 год не привел к перестройке штабов ВСУ, если 2024 не приведет - нам конец.
Буду бороться и борюсь за вас бескомпромиссно, ежедневно. Потому что это - за жизнь, победу и будущее. Не могу допустить такого обесценивания жертвы всех невероятных военных, всех гражданских, которые надели военную форму и поверили в ВСУ. ВСУ не может оставаться кривым зеркалом!", - резюмирует Безуглая.
Ранее Безуглая заявляла, что новый руководитель фронтом генерал Содоль - преступник. Сырский позволил ему поставить "своих". Также сообщалось, что нардеп Марьяна Безуглая решила остаться в составе фракции "Слуга народа" в ВР, впрочем, обещает в партию "СН" не возвращаться.
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У 2019 році в Україні сталося державне свято людської дурості.
Тепер Україна за це розплачується. Чи зможе розплатится до того, як зникне?
Вы спросите - почему "милли-безуглами"?
Потому, что "безуглая" - очень крупная величина !
Схоже, що відчула запах "гниття риби" на владному олімпі. Що вибори будуть невдовзі "на часі".
От і пробує перевзуватись на ходу.
Тупа офісно-реЗЕденська "безмозгла" вівця, спочатку ти лайном кидалася в Залужного по команді Зеленського та Єрмака, а тепер ви, кремлівські ************, продовжуєте валити все на ЗСУ? Залужний це генерал, який формувався в Україні, без московських училищ та зірочок. Але ви, підмоскальські курви його звільнили. Тепер ви ж самі звинувачуєте тих, кого самі ж напризначали, що мовляв вони "з московських училищ"... ППЦ!!! А до призначення ваш "чотириразовий вєрховний ухилянт" Зеленський невже не знав про це??? Вам, курви хитродупі тепер, через 3 місяці після призначення, поганий Сирський?? То вибачтеся перед Залужним та поверніть його керувати військами. Нє? В крємлє нє вєлят???
і попередній генеральний штаб розігнали в найгостріший момент коли фронт витягували дронами і піхотою.
те що зелена шобла працює на поразку фактів вистачає
Геніальний полководець - пан президент, його вірна помічниця - пояснюють і пояснюють тупим генералам як правильно воювать. А ті ні в зуб ногою.
Навіть не знаю як це виправить...
отакий марьяж
єрмазначно
Зараз кукловоди блазня зрозуміли, що вчергове обісралися і випустили цю маньку-правдолюбку. Так вона написала правду, але жодного слова немає про роль гімнокомандуючого.
Банально переводять стрілки обілюючи пАтужного.
Вибачте, але цей пост депутаткині Мар'яни Безуглої я не прокоментувати не можу. Цим я передаю найпалкіший привіт всій ЗЕботві, яка ще кілька місяців тому цькувала порохоботів російськими ІПСО і посіпаками Кремля, навіть за третину від всього заявленого нині Безуглою.
До миті коли Безугла назве Сирського "генералом 200" лишилося чотири... три... два...
Нині вся та ЗЕботва зі своїми позеленілими пахолками на заяву Безуглої мовчить мов сіцилійська мафія на інтерв'ю. А я запитаю: Що сталося? Безугла різко стала порохоботкою та російським ІПСО? Чи вже самі "служки" визнають, що люди які критикували Сирського - були праві?
І тоді виходить, що Зеленський, звільнивши справді талановитого й успішного Залужного, у головкоми призначив сіру посередність, а за його кадрові вихиляси тепер українські солдати кров'ю платять?
Безугла, до речі, ще заявляє що ситуація критична. Тобто виходить так, що Зеленський який говорить, що фронт кругом стабілізований і все під контролем - бреше?
Агов, прибічники влади! Я дуже хочу ясності. Кому вірити? Безуглій чи Зеленському?
Нічого,ніби той ніпричому,хоча в реалі "притому" на всі сто.
Ліворуч Мар'яна Безугла. І праворуч Мар'яна Безугла. Різниця між постами - чотири місяці.
Там уже черга з 95-го.
Країною покерувати, тепер черга фронту.
На тлі того, що команді Зеленського в народі не довіряють, у цьому явно є сенс.
Особливо на тлі того, що Зеля прибрав тих, хто на фронті був успішним, і поставив на їхнє місце тих, хто здає одну позицію за іншою.
рніть Залужного!"?
насправді про це заявив нач штабу Азов