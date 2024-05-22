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Сырский, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральская фракция, уничтожающая наши шансы на перемены и победу, - заместитель председателя комитета ВР, "слуга народа" Безуглая

При начальнике Генштаба Баргилевиче бюрократия увеличилась вдвое, командующий Сухопутных войск Павлюк склонен к нервным срывам и отправляет людей без подготовки в бригады, главнокомандующий Сырский - скрывает правду о ситуации на фронте, а Содоль - кулуарный "мясник".

Об этом нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"О "ничего не изменилось" и генеральских кастах. Что ж, Сырский не отреагировал на мои непубличные обращения и в очередной раз проигнорировал критические проблемы. Я честно пыталась работать с ним несколько месяцев, страдая от увиденного все больше. Знакомьтесь, дальше будет", - написала она и опубликовала фотографию.

Баргилевич, Павлюк, Сирський, Содоль

Слева направо - Баргилевич, Павлюк, Сырский, Содоль.

"Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на изменения и победу. Конечно, здесь не все. Пафос совка и обесценивание человеческой жизни", - отмечает Безуглая.

Читайте также: Новый руководитель фронтом генерал Содоль - преступник. Сырский позволил ему поставить "своих", - заместитель председателя комитета ВР Безуглая

Далее она подробно останавливается на каждом из генералов:

  • Баргилевич - Начальник Генерального Штаба. Бюрократия увеличилась вдвое. Закрытие ІТ подразделений. Лоббизм старых сделок. Миньон Сырского. Уничтожение ТРО.
  • Павлюк - командующий Сухопутными войсками. Просто миньон со склонностью к нервным срывам на подчиненных. Практически отсутствие подготовки людей перед отправкой в бригады. Попытки создать как можно больше новых бригад, чтобы пристроить штабы, больше штабов, а не учить пехоту и давать на пополнение. Еще штабы! Имитация бурной деятельности - наше все.
  • Сырский - Главком ВСУ, сокрытие правды, разрыв подразделений, ручной контроль, российская жестокость и выжигание всех конкурентов и креативных в войске. Смена комбригов и комбатов так быстро, что они не успевают познакомиться с подразделением, а уже виноваты. Уничтожение десантников прямо сейчас, чтобы превратить в Сухопутные войска и еще многое-многое другое, а также все то, что у всех его миньйонов, потому что авторитаризм решений ГК зашкаливает, и все в ВСУ - это сейчас лицо Сырского.
  • Содоль - Руководитель фронта с февраля 2024 года. Кулуарный "мясник", который скроет все, что надо любому начальнику. Неподготовленная Харьковщина, Авдеевка (очень долго отвечал за это направление у Залужного до, а теперь отвечает в рамках почти всего фронта, полезный генерал для Главкомов).

"Что делать? Добиваться, чтобы эти все касты ушли и уже никогда не принимали ключевых решений. Вырвать из их звеньев ВСУ. Дальше - только новое поколение. Кто вырос в войну с 2014. Без московских училищ и звездочек времен Януковича. Хватит. Что делать бригадам? Держаться. В боевых подразделениях накопилось столько опыта, инноваций, горизонтальных связей, что вы устоите. ДЕРЖИТЕСЬ! 2014 год не привел к перестройке штабов ВСУ, 2022 год не привел к перестройке штабов ВСУ, если 2024 не приведет - нам конец.

Буду бороться и борюсь за вас бескомпромиссно, ежедневно. Потому что это - за жизнь, победу и будущее. Не могу допустить такого обесценивания жертвы всех невероятных военных, всех гражданских, которые надели военную форму и поверили в ВСУ. ВСУ не может оставаться кривым зеркалом!", - резюмирует Безуглая.

Ранее Безуглая заявляла, что новый руководитель фронтом генерал Содоль - преступник. Сырский позволил ему поставить "своих". Также сообщалось, что нардеп Марьяна Безуглая решила остаться в составе фракции "Слуга народа" в ВР, впрочем, обещает в партию "СН" не возвращаться.

Безугла скрін

Автор: 

Содоль Юрий (27) Александр Сырский (589) Безуглая Марьяна (291) Павлюк Александр (191) Баргилевич Анатолий (14)


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Топ комментарии
+49
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22.05.2024 15:03
+42
Ну навіщо? Вона виставляє вивернуті штани Зе на показ і це чудово
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22.05.2024 15:13
+25
Закрийте вже рота тій францюватій лярві.
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22.05.2024 15:02
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Там всі піда*си
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22.05.2024 15:22 Ответить
шановні, хто з Оболоні, скажіть - Оболонь таки ще у захваті, чи все ж таки вже в ****??
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22.05.2024 15:23 Ответить
Сама коштовна річ на світі - це людська дурість. За неї доводиться платити найбільше.
У 2019 році в Україні сталося державне свято людської дурості.
Тепер Україна за це розплачується. Чи зможе розплатится до того, як зникне?
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22.05.2024 15:23 Ответить
судячи з того, що робиться в армії, то Безугла, напевно, права. Критика має бути і адекватна реакція на неї також, інакше розгрому наших військ і величезни втрат не уникнути.
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22.05.2024 15:26 Ответить
Идиотизм человека измеряется "милли-безуглами"!
Вы спросите - почему "милли-безуглами"?
Потому, что "безуглая" - очень крупная величина !
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22.05.2024 15:27 Ответить
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22.05.2024 16:04 Ответить
У чому причина зміни хвалебних дифирамб від Безуглої на адресу "рятівника Києва" і провайдера "харківської наступальної операції" Сирського на нищівну критику його і "міньйонів" із звинуваченням їх у товстолобій рядянщині і "жуковщині"?
Схоже, що відчула запах "гниття риби" на владному олімпі. Що вибори будуть невдовзі "на часі".
От і пробує перевзуватись на ходу.
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22.05.2024 15:28 Ответить
Отримала іншу інструкцію від дЄрмака.
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22.05.2024 16:31 Ответить
Далі тільки нове покоління. Хто виріс у війну з 2014. Без московських училищ і зірочок часів Януковича. Джерело:
Тупа офісно-реЗЕденська "безмозгла" вівця, спочатку ти лайном кидалася в Залужного по команді Зеленського та Єрмака, а тепер ви, кремлівські ************, продовжуєте валити все на ЗСУ? Залужний це генерал, який формувався в Україні, без московських училищ та зірочок. Але ви, підмоскальські курви його звільнили. Тепер ви ж самі звинувачуєте тих, кого самі ж напризначали, що мовляв вони "з московських училищ"... ППЦ!!! А до призначення ваш "чотириразовий вєрховний ухилянт" Зеленський невже не знав про це??? Вам, курви хитродупі тепер, через 3 місяці після призначення, поганий Сирський?? То вибачтеся перед Залужним та поверніть його керувати військами. Нє? В крємлє нє вєлят???
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22.05.2024 15:30 Ответить
Цей ухилянт теж з моцьковського болота вилупився ! На КВН аля-маслюякова ! То його мабуть треба спочатку клеймити безУмній чи не так ? А то "однім закони, а іншим зелена доріжка!"
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22.05.2024 16:33 Ответить
Невідоме джерело з оточення Зеленського передало США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок ГШ ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму , що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року. В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани. Від евакуації в США джерело відмовилось.
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22.05.2024 15:31 Ответить
рашисти почали копати лінії оборони за пів року до того наступу
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22.05.2024 15:37 Ответить
навіть ще раніше. з початку літа 22-го..
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22.05.2024 15:45 Ответить
факти може наведеш,чи просто сернув з дивану і в нірку?
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22.05.2024 15:45 Ответить
факт простий як двері! осінню 22 московитам дали вийти з правого берега херсонщини і вивести всю техніку. а ви продовжуйте вірити зеленому кловану і його посіпаці яка їздила по фронту і фоткалась на фоні техніки з включеною геолокацією акурат перед наступом.
і попередній генеральний штаб розігнали в найгостріший момент коли фронт витягували дронами і піхотою.
те що зелена шобла працює на поразку фактів вистачає
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22.05.2024 16:01 Ответить
Та вони там почали рити укріплення як тільки всіх випустили з під Херсону... 2 тижня техніка їхала але ніхто не бив по них, тому що типу поміж них цивільні тікали.... а те що ті цивільні колаборанти або орки які прийшли окуповувати то всім пох...
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22.05.2024 16:31 Ответить
Зжальтеся над тваринкою: і сама страждає і оточуючі - приспіть вже цю безмізку!
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22.05.2024 15:31 Ответить
Кращих генералів преЗЕдент прибрав...тепер маємо такі наслідки, які коштують багато життів...
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22.05.2024 15:31 Ответить
Цих довбойобів всі експерти попереджали, коли Залужного знімали. На наслідки. Та хіба їх навчиш. Дурний завжди гадає що він самий розумний.
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22.05.2024 16:37 Ответить
Я так і думав.
Геніальний полководець - пан президент, його вірна помічниця - пояснюють і пояснюють тупим генералам як правильно воювать. А ті ні в зуб ногою.
Навіть не знаю як це виправить...
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22.05.2024 15:32 Ответить
Язиком Безуглої говорить ОПа. Один зелений хлопчина що прогуляв уроки арифметики в школі топче ногами хоче "перемог".
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22.05.2024 15:32 Ответить
приходиться обирати посадовців між уголовщіной і бєзугловщіной

отакий марьяж
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22.05.2024 15:33 Ответить
Нічого - нічого , в нас ще є тупі зелені прострочені курки Владімір,Дрюша і Мар'янка.В формі -вилиті дегенерали.На Хортицю підійде Клопотенко, такий же самий тупий і безсоромний клоун.
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22.05.2024 15:34 Ответить
павуки в банці. жабагадюке!
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22.05.2024 15:36 Ответить
ЗЕбанута
єрмазначно
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22.05.2024 15:37 Ответить
таких чудових полководців оббрехала!
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22.05.2024 15:38 Ответить
А может она единственная у кого есть яйца говорить,что думает,остальные,как бабы,которых купили или запугали.
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22.05.2024 15:38 Ответить
форумні аналітики з диванів,у яких при згадці про ТЦК обов"язково починається нестримний понос,з вами не погодяться!
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22.05.2024 15:44 Ответить
Юрєц, питання до тебе. гєроя, в якого вже пройшов понос від ТЦК, який на "колчаковскіх фронтах" стопітсот разів ранєний... Накой хєр було міняти Залужного на Сирського? Щоб шо? Про Сирськогог та про його стиль керівництва легенди у військах ходили задовго до його призначення. Про це не знав Єрмак? Знав. Про це не знав Зеленський? Ні, бо йому не треба, він лише підписує те що приносить Єрмак. Сирський себе сам напризначав? Ні, його призначив Єрмак, а Зеленський підписав. А тепер вже Сирський винен? А такі, як ти, Юрєц, тепер розповідають, що Безмозглий рот Єрмака такі да тіпа "прав"?? Нащо було міняти Залужного? Правильно - шоб створити колапс в управлінні військами та отримати прорив на Харківщині, а тепер, можливо, ще й на Сумщині. Бо керувати воюючою країною це не хєром по роялю стукати.
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22.05.2024 16:05 Ответить
Є таке кацапська поговорка: каков Поп,такоі і пріход. Все що Безугла написала про цих бравих єнералів,в 1-шу чергу відноситься до Буби,назначенцями якого вони є,замість ненависного йому Залужного та його команди... Нащо ти задаєш мені питання,Кельт? Ти настільки дерев"яний на своєму дивані,що сам не розумієш,Кельт?
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22.05.2024 16:28 Ответить
Юрєц, ти намагаєшся тупо зіскочити з теми та відпетляти від твого намагання відмазати Безуглу та виправдати її бикування проти ЗСУ. Бачу що важко тобі водночас прикривати дупу ЗЕленому покидьку з його Безуглими та пояснювати чому і звільнення Залужного і призначення Сирського і критика Сирського це все добре та зашибісь. Доречі, ти, Юрєц, навіть до "диванного" не дотягуєш, ти, типовий "піддиванний" жалюгідний дешевий троляка, який намагається крутити дупою і вашим і нашим. І ти до такої міри <******* "асмєлєл", що раптом виліз з-під дивану, та вирішив всіх довкола називати "диванними". Тобі до "диванних" ще треба підростати, Юрєц
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22.05.2024 16:54 Ответить
За кого ти себе маєш,ховрах? Останнє,що б я робив,це намагався б відпетляти і виправдатися в очах чувака типу тебе. Опаментайся,мешканець продавленого дивану. Коротше,ховрах,твій маршрут
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22.05.2024 17:13 Ответить
Якщо безУмна каже правду, то це означає для вас, що наш Лідор ніколи не казав БРЕХНЮ. Про країну мрій, яку завдяки Лідору кацапи зпалили Мрію у Гостомелі як колоду у вогнищі. Про розмінування Чонгару, щоб місцеві не підривались у голові дЄрмака. Залужний поганий, Сирський поганий. Давай поставимо іншого дЄрмаківця, який просто дасть відмашку підняти білі прапори. ВсЬо, з зеленскою шоблою розмова закінчилась 20 травня. Далі йде знищення України. За нашою згодою. Що злякались кияни .... Після двох Майданів. Яйца скінчились ?
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22.05.2024 15:50 Ответить
Я про диагноз,диагноз стране и народу,где все те,кто может говорить,на всю страну украинец или украинка - только Безугла,и это после двух майданов,где хваленый потужный,он не видит куда страну ведут,он куплен за цацки,причем недорого,если диагноз верен - стране капздец.
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22.05.2024 18:51 Ответить
Якщо не піде добровільно , то справді кабздєц. Майдан люди вважають неправильним шляхом допомогти нелегітимному зеленскому звалити з крісла. Президент - це легітимна посада, але вона не на зеленского розрахована.
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22.05.2024 19:34 Ответить
Я вважаю,що Безугла пише багато гіркої правди! І раніше її писала,до Сирського (генерал Відступ). Я на Цензорі десь з квітня 2014 і в мене немає жодних ілюзій щодо 90% дописувачів Цензора ,просто звичайні,трусоватиє,диванні ховрашки+ ростролі+ квіточки-ухилянти з-за кордону. Тому,90%-ві друзі,ваше диванне,тилове,щуряче зубоскалення щодо Безуглої,м2яко кажучи,недоречне. Щодо 4 названих і показаних на фото персонажів: 2 явні бухарі,1 психопат-істеричка,ну й генерал Відступ,гаспадін ахвіцер Рассіюшкі,абдєлєнний умом...Хто не вірить-подивіться наслідки діяльності цих 4 Гінденбургів за 5,5 місяців цього року..
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22.05.2024 15:41 Ответить
Щур - це ти. Навіть кріт дЄрмака. Тобі треба інші єнєрали, які повністю задовольнять дЄрмака, щоб швидко здати Україну в обійми ***** ! Якщо бкґезУмна правдива, то чого не закличе знову "Поверніть Залужного! Поверніть Хомчака!" А де вони зараз ? Далеко від ЗСУ.
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22.05.2024 15:55 Ответить
Щурьонок,це інше питання. Ти його постарайся задати Безуглій,а не пищати про це мені. Я теж за повернення Залужного.
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22.05.2024 15:58 Ответить
Та ні ЩУР, якщо вже безУмна тобі пише правду, то не треба писати про своє бажання повернути Залужного. Не треба було проганяти. Не треба про зубоскалення. Не треба про "харошую" безУмну. Як про харошіх руцьких. На безУмній вже розумні українці поставили ХРЕСТ ще у лютому. Нехай пише у параші дЄрмака свої пости. НЕ ТРЕБА НАС ДУРИТИ !
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22.05.2024 16:08 Ответить
А для безУмної хароший теж Пеца ? Чи всі генерали - гімно і для неї, і для Лідора ? Для мене хороший той, хто любить свою вітчизну і робить все, для її розвитку. Костя, Пеця за державне бабло допомагає ЗСУ ? А Лідор нагороди вручає свої ? Чи премії скаліченим ? Скільки те небрите мурло пожертвувало ? Я жертвую кожного місяця. Небагато, але жертвую. А ти костя ?
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22.05.2024 19:40 Ответить
який неочикуваний паварот.....зелене кодло вже бажае замінити усіх генералів....
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22.05.2024 15:42 Ответить
Пише Безумна, але ж слова Буратіна. Фронт не прорвано, оточень українських військ немає; задача Буратіна не виконана.
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22.05.2024 15:42 Ответить
Питання до Зеленського, нащо було знімати бойових генералів в Генштабі, які воювали з 2014 року та вдало визволяло свої землі, а на їх місце ставити кабінетних генералів? Як можна було планувати фронтом, щоб найбільшу АЕС в Європі залишити без захисту? Херсон, Мелітополь, Бердянськ здали без бою. Почати контрнаступ не маючи переваги в живої сили у 5 разів це дурість, а в нас дають героя за це.Який головнокомандувач, такий й Генштаб.
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22.05.2024 15:44 Ответить
Що за купа лайна написана врємєнєм?
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23.05.2024 06:53 Ответить
Сирського та інших генералів призначив на посади Зеленський, отже безугла критикує Президента України? причому безкарно. безугла втілює мрію леніна про те, що кожна кухарка може управляти державою/армією
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22.05.2024 15:44 Ответить
Хоч хтось каже правду
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22.05.2024 15:50 Ответить
А де вона була коли iх при значали?
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22.05.2024 16:05 Ответить
Вітер збив всі мізкові хвилі Бездумної, Господи, спаси людство від зеленї гидоти!!!
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22.05.2024 15:50 Ответить
Всіх цих генералів призначив на посади ЗЕ 3÷4 місяці тому.
Зараз кукловоди блазня зрозуміли, що вчергове обісралися і випустили цю маньку-правдолюбку. Так вона написала правду, але жодного слова немає про роль гімнокомандуючого.
Банально переводять стрілки обілюючи пАтужного.
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22.05.2024 15:55 Ответить
безУмну разом з громадянином зеленским треба вигнати з влади ! Ось це є дійсна ПРАВДА. Нехай пише з дЄрмаком мемуари. В камері.
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22.05.2024 15:57 Ответить
Дешева популiстка. Наслухаеться кого бiйцi матюкають, та й гайда працювати, як iй ввижаеться , на свiй iмiдж... А тiльки безмозгла замовчуе, що Сирського Зеленський вивiв iз пiд впорядкування Залужного , та й собi його пiдпорядкував. То й хто у всьому винен, панi безмозгла? Скажiть на ваву гав, будь ласочка, ондого.
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22.05.2024 15:58 Ответить
!!!
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22.05.2024 16:10 Ответить
оце видала. Мар'яна - наш кандидат
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22.05.2024 16:00 Ответить
куда iй бьеднiй до бойко
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22.05.2024 16:03 Ответить
Є таке кацапська поговорка: каков Поп,такоі і пріход. Все що Безугла написала про цих бравих єнералів,в 1-шу чергу відноситься до Буби,назначенцями якого вони є,замість ненависного йому Залужного та його команди...
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22.05.2024 16:03 Ответить
Треба якось відвернути увагу від найвеличнішого і найвпливовішого . От їй і показали в яку сторону гавкати . Тому нехай продовжує . Чим довше буде гавкати , тим більше буде розуміння який страх прийшов до найнай ...
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22.05.2024 16:04 Ответить
та найнайнай знае, йому ж Залужний сказав, коли пiшов
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22.05.2024 16:07 Ответить
Залужного у відставку, хужєнєбудєт.
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22.05.2024 16:06 Ответить
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22.05.2024 16:07 Ответить
Бегить по полю санитарка звать безмозгла, в больших кирзовых сапогах... Кацап, молоденький парнишка лежит с оторванной ногой, глаз в камане,руки рядом...
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22.05.2024 16:13 Ответить
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22.05.2024 16:17 Ответить
Млинець, а я то думаю, то-то нащо по телеку показали задоначену крупнокалiберну снайперку...
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22.05.2024 16:10 Ответить
Posle togo kak zamenili Zaluznogo,ja dumal generali pridut iz tex xto otlicilis s 2022 goda do 2024 bojax.Neuzeli takix netu,ja neveriu,jest molodyje gramotnije vojenije i otlycilis,no vot eti neidut verx,a prixodit iz tex samix sto byli pered tem,tolko mesta pomeniajetsia.
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22.05.2024 16:14 Ответить
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22.05.2024 16:14 Ответить
Глаза стеклянные у обоих, чи у одного?
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22.05.2024 16:16 Ответить
Сирськии з 2014 - то чого иого не розкусили - аж Безугла розкрила очі
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22.05.2024 16:15 Ответить
От же пірдолить Мар'яшу...
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22.05.2024 16:18 Ответить
Сирський саме такий, якого хотів ЗЄрмак.
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22.05.2024 16:18 Ответить
https://t.me/dragonspech/7453 Дмитро Каленчук-Вовнянко https://t.me/dragonspech/7453 , в цивільному житті блогер+письменник, в 22-му році пілот 72-ї бр. під Вугледаром, нині інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ :
Вибачте, але цей пост депутаткині Мар'яни Безуглої я не прокоментувати не можу. Цим я передаю найпалкіший привіт всій ЗЕботві, яка ще кілька місяців тому цькувала порохоботів російськими ІПСО і посіпаками Кремля, навіть за третину від всього заявленого нині Безуглою.
До миті коли Безугла назве Сирського "генералом 200" лишилося чотири... три... два...
Нині вся та ЗЕботва зі своїми позеленілими пахолками на заяву Безуглої мовчить мов сіцилійська мафія на інтерв'ю. А я запитаю: Що сталося? Безугла різко стала порохоботкою та російським ІПСО? Чи вже самі "служки" визнають, що люди які критикували Сирського - були праві?
І тоді виходить, що Зеленський, звільнивши справді талановитого й успішного Залужного, у головкоми призначив сіру посередність, а за його кадрові вихиляси тепер українські солдати кров'ю платять?
Безугла, до речі, ще заявляє що ситуація критична. Тобто виходить так, що Зеленський який говорить, що фронт кругом стабілізований і все під контролем - бреше?
Агов, прибічники влади! Я дуже хочу ясності. Кому вірити? Безуглій чи Зеленському?
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22.05.2024 16:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dLLlaNwR82k маски шоу- генральша Мар'яна на плацу
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22.05.2024 16:32 Ответить
Так Безугла - це і є інша сторона Зєлєнского. Це як Джекіл у Хайда. Цк той самий Зєлєнскій з іншого боку.
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22.05.2024 19:21 Ответить
Дайте кто-нибудь ей яду!
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22.05.2024 16:35 Ответить
З такими нардепами і ворогів не треба. Дайте вже їй хтось звідюлеє щоб в лікарню ходила як на роботу.
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22.05.2024 16:40 Ответить
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22.05.2024 16:42 Ответить
А що вона каже про верховкома ермака?
Нічого,ніби той ніпричому,хоча в реалі "притому" на всі сто.
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22.05.2024 16:45 Ответить
эта тупорылая овца, рот зели, еще не сдохла?)))
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22.05.2024 16:53 Ответить
Почніть з початку, тридцять років відмінної селекції у всіх державних установах, і в армії в тому числі. Що ви хочете, всі толкові здриснули давно, змінилось покоління, залишились безнадійні довбойоби. Це як з авіацією, все розікрали, розвалили, повиривали аеродромні плити, все поросло бурʼянами , пройшло 20 років, а тепер, де наша авіація, де F 16???!!! В сраці, люди, все в сраці, і при ваший мовчазній згоді, кушайте..
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22.05.2024 17:16 Ответить
-" хорошие сапоги, надо брать..."
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22.05.2024 17:22 Ответить
Обострение? Пока не назначат главнокомандующим Лісого из 95-го квартала она не успокоится.
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22.05.2024 17:32 Ответить
На мєстє Сирського должна била би БИТЬ Я !!!
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22.05.2024 17:39 Ответить
Победила Залужного - победит и сірского
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22.05.2024 17:48 Ответить
Ця притирина гризла Залужного, тепер гризе тих хто залишився, може цю ******* саму в головкоми призначити хочуть..
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22.05.2024 18:21 Ответить
Сирський захотів слави і погони генералісімуса? Підсидів і здав Залужного? На карму ложив? Ну ось вона - карма.
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22.05.2024 19:17 Ответить
А Залужного питали , що він про це все думає? Ні? А, памʼятаю, …він не може нічого казати бо він військовий, справа честі!… Ну вже не військовий, і що? Точно, що країна нелякани ідіотів…
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22.05.2024 19:33 Ответить
Жабогадюкінг. Але ж ця шавка єрмака когось готує на їх місце?
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22.05.2024 20:28 Ответить


Ліворуч Мар'яна Безугла. І праворуч Мар'яна Безугла. Різниця між постами - чотири місяці.
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22.05.2024 20:42 Ответить
І тут у багатьох стався біполярний розлад - Безкгла(!!!) каже нормальні речі 🤣🤣🤣
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22.05.2024 21:57 Ответить
Ви наівна(ий)?
Там уже черга з 95-го.
Країною покерувати, тепер черга фронту.
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23.05.2024 11:52 Ответить
Скільки кацапського лайна налізло, Мар'яні респект, пали цих совків, які знищують українців, слуги розколюються, це гарно.
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22.05.2024 22:05 Ответить
Ви впевнені, що прийдуть кращі? Ця дурепа виконує завдання направлене на звільнення місць для ставлеників ОПи з 95-го кварталу.
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23.05.2024 11:55 Ответить
Піхвець, Зрада, Всі на Майдан!
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22.05.2024 22:51 Ответить
"Вирвати з їхніх лапок ЗСУ. Далі тільки нове покоління. Хто виріс у війну з 2014. Без московських училищ і зірочок часів Януковича."

На тлі того, що команді Зеленського в народі не довіряють, у цьому явно є сенс.
Особливо на тлі того, що Зеля прибрав тих, хто на фронті був успішним, і поставив на їхнє місце тих, хто здає одну позицію за іншою.
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23.05.2024 00:17 Ответить
Коли ця дурепа заволає -"я була неправа, ве
рніть Залужного!"?
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23.05.2024 11:48 Ответить
Дерьмак вирішив дистанціюватись від Просирського і його каманди. Старші в Гниловодську недовольні - гдє пєрєстать стрєлять. От і Марьяна Бурьяновна вділа рубіще з бубєнцамі і обпльовує всіх зеленою жовччю.
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23.05.2024 12:40 Ответить
Тільки завдяки діям цих безуглих, безглуздих ібездарних котрі не вчаться і не бажають цього робити і "мудрому наріту" який отоє обрав ми маємо то що маємо всієї країною І мусимо з оцим усім жити і перемогти, не буде перемоги не буде виборів Ми всі маємо подорослішати і порозумнішати, але для початку вижити
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23.05.2024 12:50 Ответить
Безмозгла примазується до військових, хоче під свю косити,
насправді про це заявив нач штабу Азов
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24.06.2024 16:38 Ответить
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