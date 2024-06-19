Горячие точки: Часов Яр, Торецк, Купянск, Харьков, Курахово | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует ситуацию на фронте в самых горячих точках: Часов Яр, Торецк, Купянск, Харьков, Курахово.
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Світан, жданов та інші…
Йде запекла бійка… сітуація дуже складна. Це зрозуміло навіть не військовим.