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Горячие точки: Часов Яр, Торецк, Купянск, Харьков, Курахово | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует ситуацию на фронте в самых горячих точках: Часов Яр, Торецк, Купянск, Харьков, Курахово.

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Автор: 

Харьков (7521) Бутусов Юрий (4369) Торецк (471) Часов Яр (342) Купянск (650)


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Харьков горячая точка? Я шота пропустил?
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19.06.2024 22:09 Ответить
Про це вже кажуть УСІ оглядачі-
Світан, жданов та інші…

Йде запекла бійка… сітуація дуже складна. Це зрозуміло навіть не військовим.
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19.06.2024 23:11 Ответить
Якщо все так як розказує Юрій це просто жах! як можна перемогти з такими тупими генералами? Чи може це все спеціально робиться. Складається враження що крім Юрія у військово-політичному керівництві цей стан у тактиці застосування військ нікого не цікавить.Як же можна так воювати примітивно не роблячи жодних висновків. Невже цього не розуміють ні Залужний ні тепер Сир.?
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21.06.2024 00:20 Ответить
Юрія у міністри оборони!
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21.06.2024 00:21 Ответить
 
 