Горячие точки: Часов Яр, Торецк, Купянск, Харьков, Курахово | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует ситуацию на фронте в самых горячих точках: Часов Яр, Торецк, Купянск, Харьков, Курахово.

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