У Часовому Яру залишаються 648 осіб, дітей немає
У місті Часів Яр на Донеччині, що за 10 км від Бахмуту залишається 648 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив керівник Часовоярської МВА Сергій Чаус.
"У громаді зараз живе 648 людей. Дітей, на щастя немає. Ми довели батькам, що це необхідно і вивезли дітей ще влітку минулого року. Тому хоча б один з із пріоритетних напрямків виконано, це стосується саме дітей", - розповів Чаус.
Нагадаємо, 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила передислоковано для посилення оборони міста Часів Яр.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Михайло Иляш
показати весь коментар21.06.2024 09:53 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Olena Teslenko
показати весь коментар21.06.2024 10:06 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Roman Stambul
показати весь коментар21.06.2024 10:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Rhytm_of the_Night
показати весь коментар21.06.2024 10:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Остап Пуатье
показати весь коментар21.06.2024 10:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль