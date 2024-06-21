УКР
У Часовому Яру залишаються 648 осіб, дітей немає

У місті Часів Яр на Донеччині, що за 10 км від Бахмуту залишається 648 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив керівник Часовоярської МВА Сергій Чаус.

"У громаді зараз живе 648 людей. Дітей, на щастя немає. Ми довели батькам, що це необхідно і вивезли дітей ще влітку минулого року. Тому хоча б один з із пріоритетних напрямків виконано, це стосується саме дітей", - розповів Чаус.

Нагадаємо, 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила передислоковано для посилення оборони міста Часів Яр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Розкішному на Донеччині з РСЗВ "Смерч": троє людей загинули, ще четверо зазнали поранень, серед них 14-річний підліток

Донецька область (9325) Часів Яр (395)
Треба закон про примусове відселення. Бо то або ждуни окупантів або ідіоти
21.06.2024 09:53 Відповісти
Відверті ждуни і зрадники! Щоб їх прибило там! Не буде кому ,,хліб - сіль" оркам підносити!
21.06.2024 10:06 Відповісти
а заздалегідь організувати та провести евакуфцію у зеленої мразоти часу та розуму не вистачило....Ну так ім головне встигнути вкрадені гроші в офшори та Швейцарію еваікувати...люди то таке....
21.06.2024 10:08 Відповісти
Більша частина відсотків 80 напевно з тих хто залишився ждуни. Примусово переселити.
21.06.2024 10:09 Відповісти
Сирский как я понял уже и Часив Яр просирав.Московское командное училище даёт о себе знать.
21.06.2024 10:17 Відповісти
 
 