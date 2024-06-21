У Часовому Яру залишаються 648 осіб, дітей немає

У місті Часів Яр на Донеччині, що за 10 км від Бахмуту залишається 648 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив керівник Часовоярської МВА Сергій Чаус.

"У громаді зараз живе 648 людей. Дітей, на щастя немає. Ми довели батькам, що це необхідно і вивезли дітей ще влітку минулого року. Тому хоча б один з із пріоритетних напрямків виконано, це стосується саме дітей", - розповів Чаус.

Нагадаємо, 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила передислоковано для посилення оборони міста Часів Яр.

