Окупанти вдарили по Розкішному на Донеччині з РСЗВ "Смерч": троє людей загинули, ще четверо зазнали поранень, серед них 14-річний підліток

Обстріл Донеччини 20 червня

20 червня 2024 року російська армія вдарила по території Іллінівської громади Краматорського району, попередньо, касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч".

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок обстрілу у с. Розкішне отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.

Крім того, ще четверо людей: чоловіки 32 і 37 років, 57-річна жінка, а також хлопець 14 років дістали мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Постраждалих від ворожої атаки доставлено до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги.

Також в результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобіля й газопровід.

Як писав Цензор.НЕТ раніше, 20 червня близько 9 ранку російські військові обстріляли Костянтинівку, застосувавши КАБ та вбили одну людину.

Читайте: Бригада енергетиків потрапила під російський обстріл під час ремонту ЛЕП на Донеччині - є поранений

Пока не будем мгновенно отвечать тем же (по возможности) в места вылета---нас будут распинать особенно мирных! Что кстати и происходит с 5 утра с 24 февраля 22 г! Таков закон любой войны всегда был.
