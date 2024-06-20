РУС
Оккупанты ударили по Роскошному на Донетчине из РСЗО "Смерч": три человека погибли, еще четверо получили ранения, среди них 14-летний подросток

Обстріл Донеччини 20 червня

20 июня 2024 года российская армия ударила по территории Ильиновской громады Краматорского района, предварительно, кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате обстрела в с. Роскошное получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет.

Кроме того, еще четыре человека: мужчины 32 и 37 лет, 57-летняя женщина, а также парень 14 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие от вражеской атаки доставлены в больничное учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Также в результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, 20 июня около 9 утра российские военные обстреляли Константиновку, применив КАБ и убили одного человека.

Читайте: Бригада энергетиков попала под российский обстрел во время ремонта ЛЭП в Донецкой области - есть раненый

Автор: 

обстрел (29050) жертвы (2157) Донецкая область (10523)
Пока не будем мгновенно отвечать тем же (по возможности) в места вылета---нас будут распинать особенно мирных! Что кстати и происходит с 5 утра с 24 февраля 22 г! Таков закон любой войны всегда был.
