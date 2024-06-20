Оккупанты ударили по Роскошному на Донетчине из РСЗО "Смерч": три человека погибли, еще четверо получили ранения, среди них 14-летний подросток

20 июня 2024 года российская армия ударила по территории Ильиновской громады Краматорского района, предварительно, кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате обстрела в с. Роскошное получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет.

Кроме того, еще четыре человека: мужчины 32 и 37 лет, 57-летняя женщина, а также парень 14 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие от вражеской атаки доставлены в больничное учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Также в результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, 20 июня около 9 утра российские военные обстреляли Константиновку, применив КАБ и убили одного человека.

