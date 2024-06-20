Бригада енергетиків потрапила під російський обстріл під час ремонту ЛЕП на Донеччині - є поранений
20 червня в Донецькій області під російський обстріл потрапила група енергетиків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.
"У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків. Один з них - 33-річний майстер - отримав поранення. Його доставлено до лікарні м. Костянтинівка, лікарі надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Крім того у пресслужбі нагадують, що сьогодні, 20 червня, ворог вкотре завдав масованого удару по українській енергоінфраструктурі. На жаль, під час обстрілів на двох об’єктах дістали поранень 7 енергетиків.
