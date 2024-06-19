Ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні, пошкоджено обладнання, - Міненерго

Вночі, 19 червня 2024 року, ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні нашої країни.

Як зазначається, є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС та поліцію.

"У Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Також Міненерго нагадує, що через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, графіки погодинних відключень застосовуються сьогодні з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.