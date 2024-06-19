УКР
Ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні, пошкоджено обладнання, - Міненерго

Ворог ударив по енергооб'єкту

Вночі, 19 червня 2024 року, ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС та поліцію.

Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмеження споживання електроенергії для населення можуть діяти й сьогодні ввечері, - Міненерго

Також Міненерго нагадує, що через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, графіки погодинних відключень застосовуються сьогодні з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

обстріл (30349) енергетика (2660) Мінекоенерго (97)
Або я чогось не розумію, або щось не так. Нам зранку повідомили, що всі шахєди збили, а тут виявляється що не всі, бо є серйозні пошкодження ліній електропередач. Навіщо брехати наріду? На брехні прийшли, від брехні і здохнуть.
19.06.2024 12:08 Відповісти
Краще помовчати, а не брехти. Ми розуміємо, що не все мається повідомлятися. Краще промовчати, бо маленька брехня породжує велику недовіру на майбутнє.
19.06.2024 12:13 Відповісти
Брехун брехуном поганяє ,напевно ці шахеди ,розміром як "Мрія".
19.06.2024 12:54 Відповісти
Это тупиковая ситуация. Наша энергосистема будет в состоянии нужном кацапам. Какой смысл восстанавливать если завтра прилетит?
Наличие ПВО против кацапской настойчивости проиграет.
Единственный вариант размена, который нам не представляет интереса, (по словам речника) и дорог кацапам как скрепа - Крымский мост.
Но он вероятно уже разменян на безопасность клоуна
19.06.2024 14:16 Відповісти
 
 