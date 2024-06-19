Ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні, пошкоджено обладнання, - Міненерго
Вночі, 19 червня 2024 року, ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС та поліцію.
"У Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
Також Міненерго нагадує, що через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, графіки погодинних відключень застосовуються сьогодні з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.
Наличие ПВО против кацапской настойчивости проиграет.
Единственный вариант размена, который нам не представляет интереса, (по словам речника) и дорог кацапам как скрепа - Крымский мост.
Но он вероятно уже разменян на безопасность клоуна