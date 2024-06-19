Враг атаковал энергетический объект в центральном регионе, повреждено оборудование, - Минэнерго

Ночью, 19 июня 2024 года, враг атаковал энергетический объект в центральном регионе нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, есть поврежденное оборудование. На место вызваны ГСЧС и полиция.

"Во Львовской области в результате ночного вражеского удара повреждены воздушные линии и электрическое оборудование. Обесточены 285 точек учета. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

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Также Минэнерго напоминает, что из-за дефицита в энергосистеме, который является следствием массированных российских атак, графики почасовых отключений применяются сегодня с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена.