Враг атаковал энергетический объект в центральном регионе, повреждено оборудование, - Минэнерго
Ночью, 19 июня 2024 года, враг атаковал энергетический объект в центральном регионе нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, есть поврежденное оборудование. На место вызваны ГСЧС и полиция.
"Во Львовской области в результате ночного вражеского удара повреждены воздушные линии и электрическое оборудование. Обесточены 285 точек учета. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Также Минэнерго напоминает, что из-за дефицита в энергосистеме, который является следствием массированных российских атак, графики почасовых отключений применяются сегодня с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена.
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Наличие ПВО против кацапской настойчивости проиграет.
Единственный вариант размена, который нам не представляет интереса, (по словам речника) и дорог кацапам как скрепа - Крымский мост.
Но он вероятно уже разменян на безопасность клоуна