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Новости Война
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Враг атаковал энергетический объект в центральном регионе, повреждено оборудование, - Минэнерго

Ворог ударив по енергооб'єкту

Ночью, 19 июня 2024 года, враг атаковал энергетический объект в центральном регионе нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, есть поврежденное оборудование. На место вызваны ГСЧС и полиция.

"Во Львовской области в результате ночного вражеского удара повреждены воздушные линии и электрическое оборудование. Обесточены 285 точек учета. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

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Также Минэнерго напоминает, что из-за дефицита в энергосистеме, который является следствием массированных российских атак, графики почасовых отключений применяются сегодня с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена.

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обстрел (27405) энергетика (2565) Минэкоэнерго (35)


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Або я чогось не розумію, або щось не так. Нам зранку повідомили, що всі шахєди збили, а тут виявляється що не всі, бо є серйозні пошкодження ліній електропередач. Навіщо брехати наріду? На брехні прийшли, від брехні і здохнуть.
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19.06.2024 12:08 Ответить
Краще помовчати, а не брехти. Ми розуміємо, що не все мається повідомлятися. Краще промовчати, бо маленька брехня породжує велику недовіру на майбутнє.
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19.06.2024 12:13 Ответить
Брехун брехуном поганяє ,напевно ці шахеди ,розміром як "Мрія".
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19.06.2024 12:54 Ответить
Это тупиковая ситуация. Наша энергосистема будет в состоянии нужном кацапам. Какой смысл восстанавливать если завтра прилетит?
Наличие ПВО против кацапской настойчивости проиграет.
Единственный вариант размена, который нам не представляет интереса, (по словам речника) и дорог кацапам как скрепа - Крымский мост.
Но он вероятно уже разменян на безопасность клоуна
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19.06.2024 14:16 Ответить
 
 