Нічний обстріл: 7 енергетиків постраждали, один - у важкому стані

7 енергетиків постраждали внаслідок нічних ударів РФ

На двох енергооб'єктах, як вночі обстріляли російські окупанти, постраждали 7 енергетиків.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Вночі росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару, внаслідок чого було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Є пошкодження в мережах обленерго у Київській області.

"Під час атак на двох енергооб’єктах постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані", - зазначили в компанії.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

"Відновлено енергопостачання знеструмленим споживачам у Дніпропетровській та Вінницькій областях. Триває заживлення споживачів у Київській області", - додали в "Укренерго".

Судячи з усього - ситуація вже взагалі вишла з під контролю повністю. Влада - недієздатні імпотенти, які не роблять нічого. Укренерго і ДТЕК тільки вимикають світло і гребуть бабло, виділене Заходом. Жодної стратегії захисту, децентралізації, крім на словах, не впроваджується. Аналітики прогнозують до кінця війни повне знищення ТЕС, і блекаути по 20 годин взимку для людей. Це фінішна пряма.
20.06.2024 13:37 Відповісти
Ще води питної не буде , бо водонапірні станції залежні від електрики . Така нас очікує зима , невтішно (((
20.06.2024 14:41 Відповісти
Зелені вже попередили , що світло взимку буде 4 години на добу , опалення в багатоповерхівках не буде взагалі , порадили шукати житло в селах з пічками , і дровами. Але , ми виживимо на зло кацапам , і зеленим , ми дуже злі , і сильні .
20.06.2024 16:44 Відповісти
тут тиць ---https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3876640-ne-generatorom-edinim-abo-gotuj-svicki-vlitku.html
20.06.2024 16:46 Відповісти
 
 