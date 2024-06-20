Нічний обстріл: 7 енергетиків постраждали, один - у важкому стані
На двох енергооб'єктах, як вночі обстріляли російські окупанти, постраждали 7 енергетиків.
Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Вночі росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару, внаслідок чого було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Є пошкодження в мережах обленерго у Київській області.
"Під час атак на двох енергооб’єктах постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані", - зазначили в компанії.
Там, де дозволяє безпекова ситуація, розпочато аварійно-відновлювальні роботи.
"Відновлено енергопостачання знеструмленим споживачам у Дніпропетровській та Вінницькій областях. Триває заживлення споживачів у Київській області", - додали в "Укренерго".
