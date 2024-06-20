БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укренерго" збільшило обсяг вимкнень електроенергії після нічних ударів росіян

У четвер, 20 червня, внаслідок нічної ворожої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури обсяг обмежень споживання електроенергії збільшено з 11:00.

Про це пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень, буде представлена на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмемержах.

Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, що сьогодні обленерго застосовують графіки погодинних відключень по всій Україні з 06:00 до 24:00.

Як повідомлялося, у ніч на 20 червня російські військові завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій та Київській областях. Зокрема, на одному з об’єктів поранено трьох енергетиків.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

Як повідомлялося, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.

електроенергія (4352) Укренерго (2040) відключення світла (613)
Топ коментарі
+16
Та ви, підараси, знущаєтеся просто! За три роки війни вже можна було провести повну децентралізацію системи, а не морити людей сраними графіками! Жодне прикладне падло не подумало про те, що ворог (!) буде знищувати енергетику?! То чого ви, суки недієздатні, досі на своїх посадах?!
показати весь коментар
20.06.2024 10:53 Відповісти
+9
Збільшено обсяг обмеженнь.

Це вже новояз майже як кацапське отріцатєльноє наступлєніє...
показати весь коментар
20.06.2024 10:52 Відповісти
+6
Увага! Потужна новина від лідера ***********! Українські родини, зможуть подати заявку в Дії та отримати "Набір незламності". В набір входять ********* палички та хутро. Інструкцію, як користувати, ви сможете побачити в вечірньому відеозверненні. (с)
показати весь коментар
20.06.2024 11:00 Відповісти
Збільшено обсяг обмеженнь.

Це вже новояз майже як кацапське отріцатєльноє наступлєніє...
показати весь коментар
20.06.2024 10:52 Відповісти
Білі квадратики в таблиці відключень легким движением руки з великою ймовірностью стають червоними
показати весь коментар
20.06.2024 10:57 Відповісти
Зміцнення ЗСУ? Ракетна програма? Українське ППО?
да ви знущаєтесь ! українці у 2019 р. вибрали темне майбутнє 2022-2024....

показати весь коментар
20.06.2024 11:18 Відповісти
гарант Конституції та безпеки України
з ним ми всєх паБєдім !

показати весь коментар
20.06.2024 11:26 Відповісти
Правильно "велике будівництво", у сірій зоні написано. Значить ніхто не обіцяє, що воно буде
показати весь коментар
20.06.2024 11:26 Відповісти
а "дороги та мости" ?

ех, заживьом, счастліво і зажиточно !

.
показати весь коментар
20.06.2024 11:55 Відповісти
Та ви, підараси, знущаєтеся просто! За три роки війни вже можна було провести повну децентралізацію системи, а не морити людей сраними графіками! Жодне прикладне падло не подумало про те, що ворог (!) буде знищувати енергетику?! То чого ви, суки недієздатні, досі на своїх посадах?!
показати весь коментар
20.06.2024 10:53 Відповісти
Уряд планує зняття митних і бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого енергетичного обладнання (с) 10.07.2024
показати весь коментар
20.06.2024 11:00 Відповісти
Липня?))
показати весь коментар
20.06.2024 11:11 Відповісти
Апєчатка. Хоча якщо 10 липня вони продовжать розглядати, то ніхто не здивується
показати весь коментар
20.06.2024 11:14 Відповісти
як казав великий комік у відомому серіалі : вони лише ******* і *******, а потім навпаки, лише наголоси змінюються.
показати весь коментар
20.06.2024 11:04 Відповісти
То було повідомлення всі шахеди знищені.Тіьки 4 ракети досягли цілі (пять знищено)
показати весь коментар
20.06.2024 10:57 Відповісти
наємка під шумок втік, хитрий прохаваний пуштун.... треба ловить і на нари, почати з цих щурів і далі по цепочці...
показати весь коментар
20.06.2024 10:59 Відповісти
Увага! Потужна новина від лідера ***********! Українські родини, зможуть подати заявку в Дії та отримати "Набір незламності". В набір входять ********* палички та хутро. Інструкцію, як користувати, ви сможете побачити в вечірньому відеозверненні. (с)
показати весь коментар
20.06.2024 11:00 Відповісти
Примітка - хутро тільки для слуг народу і наближених до них. Всі інші можуть скористатися своїм, на природних і легкодоступних ділянках тіла
показати весь коментар
20.06.2024 11:28 Відповісти
Треба й по кацапії електрику вимикати, бо нафтобази то добре, але спалити ємність з солярою, то не спалити нпз шо її виробояє.
показати весь коментар
20.06.2024 11:11 Відповісти
Ну ви ж розумієте, що поки що це мрії. До того ж є підстави підозрювати, що це взагалі спільна домовленність між дєрьмаком та кацапами.
показати весь коментар
20.06.2024 11:22 Відповісти
Щоб це робити ефективно треба мати ракети... амери свої ракети точно не дозволять використовувати по енергетиці... якщо взагалі дозволять по оркам бити...
показати весь коментар
20.06.2024 12:49 Відповісти
Грім-2?
показати весь коментар
20.06.2024 14:04 Відповісти
Просто є два варіанти - купляти е/е за кордоном і продавати її без навару або зі збитком. І тупо відключати.
Який обрали пі-дори очевидно...
показати весь коментар
20.06.2024 11:16 Відповісти
Купляти закордоном і продавати з наваром?
показати весь коментар
20.06.2024 19:21 Відповісти
придніпровську тес бачу з вікна. Не працює, жодна труба не димить. Її вже десять разів відновлювали після обстрілу, ремонтували, але суки прокляті знов і знов по ній б"ють. Крайній раз був здається наприкінці квітня, тоді весь Приднік здригнувся. І так з усіма енергетичними об"єктами, то звідки ж брати електрику, з гузна виколупувати?
показати весь коментар
20.06.2024 14:26 Відповісти
Нагибают как хотят. Уже в наглую ******.Каким боком эти объекты влияют на общую энергосистему? Они сами потребители.
показати весь коментар
20.06.2024 15:03 Відповісти

