Ворог атакував енергетичні об’єкти у чотирьох областях, є поранені

У ніч проти 20 червня російські військові завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій та Київській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що є руйнування та пошкодження обладнання. "Знеструмлювалися споживачі. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час атаки на одному з об’єктів поранено трьох енергетиків. Із травмами різної тяжкості ступеня їх направлено до лікарні.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

Як повідомлялося, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.