Зранку окупанти вдарили КАБом по Костянтинівці на Донеччині, одна людина загинула
Близько 9 ранку російські військові обстріляли Костянтинівку, застосувавши КАБ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільне Донбас повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
"Влучання було в передмістя, там дачні будинки. Чоловік 1955 року народження загинув, жінка 1959 року народження отримала поранення. Армія РФ застосувала авіабомбу "КАБ-500", - розповів Горбунов.
Внаслідок обстрілу один будинок зруйнований, ще три дістали пошкодження.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Відомо про двох загиблих осіб, 4 дістали поранення.
