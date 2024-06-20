УКР
Зранку окупанти вдарили КАБом по Костянтинівці на Донеччині, одна людина загинула

обстріл

Близько 9 ранку російські військові обстріляли Костянтинівку, застосувавши КАБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільне Донбас повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"Влучання було в передмістя, там дачні будинки. Чоловік 1955 року народження загинув, жінка 1959 року народження отримала поранення. Армія РФ застосувала авіабомбу "КАБ-500", - розповів Горбунов.

Внаслідок обстрілу один будинок зруйнований, ще три дістали пошкодження.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Відомо про двох  загиблих осіб, 4 дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли цивільну автівку на Херсонщині: загинув чоловік

