Рашисти обстріляли цивільну автівку на Херсонщині: загинув чоловік
Вранці 20 червня російські загарбники обстріляли цивільну автівку в селищі Текстильне Херсонської області.
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 43-річний чоловік зазнав несумісних із життям поранень.
Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
