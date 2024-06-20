УКР
Рашисти обстріляли цивільну автівку на Херсонщині: загинув чоловік

Рашисти атакували автівку в селищі Текстильне на Херсонщині

Вранці 20 червня російські загарбники обстріляли цивільну автівку в селищі Текстильне Херсонської області

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 43-річний чоловік зазнав несумісних із життям поранень.

Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

