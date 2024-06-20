Окупанти минулої доби обстріляли 26 населених пунктів Херсонщини, 1 людина загинула

Протягом минулої доби ворог не припиняв обстрілів житлових кварталів населених пунктів Херсонщини. Є загиблий та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами 10 червня опинилися Антонівка, Ромашкове, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Олександрівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Михайлівка, Зміївка, Республіканець, Золота Балка, Львове, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Трудолюбівка, Новомиколаївка, Потьомкіне, Шляхове, Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Миколаївка та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків; територію торгівельного центру, елеватора, фермерського господарства та газогону", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби на Херсонщини росіяни вбили людину. Ще три особи дістали поранення.

