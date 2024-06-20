Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 26 населенных пунктов Херсонщины, 1 человек погиб

За минувшие сутки враг не прекращал обстрелов жилых кварталов населенных пунктов Херсонщины. Есть погибший и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Под вражеским огнем и авиаударами 10 июня оказались Антоновка, Ромашково, Белозерка, Приднепровское, Велетенское, Александровка, Ивановка, Новотягинка, Берислав, Красный Маяк, Ольговка, Михайловка, Змиевка, Республиканец, Золотая Балка, Львово, Одрадокаменка, Гавриловка, Трудолюбовка, Новониколаевка, Потемкино, Шляховое, Малая Александровка, Новодмитровка, Николаевка и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повреждены 2 многоэтажки и 14 частных домов; по территории торгового центра, элеватора, фермерского хозяйства и газопровода", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки на Херсонщине россияне убили мужчину. Еще три человека получили ранения.

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