Один человек пострадал в результате удара РФ по Ольговке на Херсонщине

Сегодня, 19 июня, утром российские оккупанты атаковали село Ольговка Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под ударом врага оказался жилой дом, в котором в результате обстрела возник пожар. Пострадала 67-летняя женщина - она получила взрывную и черепно-мозговую травму, контузию, а также ожоги головы, конечностей, грудной клетки.



Пострадавшая доставлена в больницу в среднем состоянии тяжести, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

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Ранее сообщалось, что под вражеский удар в Херсоне попала больница, в результате обстрела повреждены автомобили скорой помощи.