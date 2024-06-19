Одна людина постраждала внаслідок удару РФ по Ольгівці на Херсонщині
Сьогодні, 19 червня, зранку російські окупанти атакували село Ольгівка Бериславського району Херсонської області.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ударом ворога опинився житловий будинок, у якому внаслідок обстрілу виникла пожежа. Постраждала 67-річна жінка - вона зазнала вибухової та черепно-мозкової травми, контузії, а також опіків голови, кінцівок, грудної клітки.
Потерпілу доставлено до лікарні у середньому стані тяжкості, їй надається необхідна медична допомога.
Раніше повідомлялося, що під ворожий удар у Херсоні потрапила лікарня, унаслідок обстрілу пошкоджено автомобілі швидкої допомоги.
