Одна людина постраждала внаслідок удару РФ по Ольгівці на Херсонщині

Сьогодні, 19 червня, зранку російські окупанти атакували село Ольгівка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударом ворога опинився житловий будинок, у якому внаслідок обстрілу виникла пожежа. Постраждала 67-річна жінка - вона зазнала вибухової та черепно-мозкової травми, контузії, а також опіків голови, кінцівок, грудної клітки.



Потерпілу доставлено до лікарні у середньому стані тяжкості, їй надається необхідна медична допомога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що під ворожий удар у Херсоні потрапила лікарня, унаслідок обстрілу пошкоджено автомобілі швидкої допомоги.