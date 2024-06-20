Доба на Донеччині: 2 особи загинули, 4 дістали поранення внаслідок обстрілів РФ. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Відомо про 2 загиблих осіб, 4 - дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

Так, росіяни обстріляли Максимільянівку, Парасковіївку і Костянтинівку Мар'їнської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 10 будинків у Дачному, 9 будинків в Острівському, 2 будинки і підприємство в Курахівці. Також війська РФ обстріляли околиці Селидового. Пошкоджено будинок у селищі Шевченка Покровської громади.

Краматорський район.

У Лиманській громаді пошкоджено адмінбудівлю у Зарічному. У Миколаївській громаді пошкоджено підприємство, у Костянтинівській - інфраструктурний об'єкт. У Розкішному Іллінівській громаді загинула людина, пошкоджено 13 об'єктів.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді поранено людей, пошкоджені 15 приватних будинків, багатоповерхівка та 9 гаражів. У Торецькій громаді загинула людина у Торецьку, поранено 1 людину в Залізному і 1 в Північному. У Сіверську зруйновано 2 будинки.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 149 осіб, зокрема 34 дитини.

Протягом 19 червня російські окупанти вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку і Розкішному. Ще 4 особи в області дістали поранення.

