Доба на Донеччині: 2 особи загинули, 4 дістали поранення внаслідок обстрілів РФ. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Відомо про 2 загиблих осіб, 4 - дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район.
Так, росіяни обстріляли Максимільянівку, Парасковіївку і Костянтинівку Мар'їнської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 10 будинків у Дачному, 9 будинків в Острівському, 2 будинки і підприємство в Курахівці. Також війська РФ обстріляли околиці Селидового. Пошкоджено будинок у селищі Шевченка Покровської громади.
Краматорський район.
У Лиманській громаді пошкоджено адмінбудівлю у Зарічному. У Миколаївській громаді пошкоджено підприємство, у Костянтинівській - інфраструктурний об'єкт. У Розкішному Іллінівській громаді загинула людина, пошкоджено 13 об'єктів.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді поранено людей, пошкоджені 15 приватних будинків, багатоповерхівка та 9 гаражів. У Торецькій громаді загинула людина у Торецьку, поранено 1 людину в Залізному і 1 в Північному. У Сіверську зруйновано 2 будинки.
Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 149 осіб, зокрема 34 дитини.
Протягом 19 червня російські окупанти вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку і Розкішному. Ще 4 особи в області дістали поранення.
