Сапери ДСНС вилучили 250-кілограмову фугасну бомбу з двору приватного будинку у Костянтинівці. ВIДЕО

Фугасну авіабомбу вагою 250 кг вилучили сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій у приватному домогосподарстві в Костянтинівці Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба ДСНС повідомила у Фейсбуці.

Там зазначили, що боєприпас не спрацював і нікого не поранив.

Рятувальники транспортували вибухонебезпечний предмет на підривний майданчик і знищили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сапери знешкодили російську плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у приватному секторі Харкова. ФОТО