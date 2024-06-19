УКР
Сапери ДСНС вилучили 250-кілограмову фугасну бомбу з двору приватного будинку у Костянтинівці. ВIДЕО

Фугасну авіабомбу вагою 250 кг вилучили сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій у приватному домогосподарстві в Костянтинівці Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба ДСНС повідомила у Фейсбуці.

Там зазначили, що боєприпас не спрацював і нікого не поранив.

Рятувальники транспортували вибухонебезпечний предмет на підривний майданчик і знищили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сапери знешкодили російську плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у приватному секторі Харкова. ФОТО

бомба (241) Донецька область (9313) ДСНС (5242) сапер (210) Костянтинівка (419)
Скидали з малої висоти Бомба не встигла стабілізуваться в польоті та летіла як бочка (саме тому вдарилася в землю стабілізатором і він зім"явся З-за малої висоти не встиг встать на бойовий взвод" головний підривач-детонатор (вертушка не скрутилася ) А от чому не спрацював хвостовий підривач (інерційний) - не ПИТАННЯ! Його там взагалі НЕМАЄ! Там стоїть "заглушка" Чи полінилися поставить Чи їх немає на складі Чи "літуни" попросили не ставить Ще з Афгану таке чув - бо при аварійних посадках з бомбами літаки підривалися на власному боєзапасі від удару об землю
19.06.2024 09:47 Відповісти
Ти для кого це написав ?
19.06.2024 11:05 Відповісти
А ти бачиш ще когось на гілці?
19.06.2024 11:17 Відповісти
Дякую, цікаво.
Думаю белгородці дали хабаря бомбометателям за саботаж щоб бомби менше пдіривалися у Белгороді
19.06.2024 13:50 Відповісти
 
 