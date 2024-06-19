Сапери ДСНС вилучили 250-кілограмову фугасну бомбу з двору приватного будинку у Костянтинівці. ВIДЕО
Фугасну авіабомбу вагою 250 кг вилучили сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій у приватному домогосподарстві в Костянтинівці Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба ДСНС повідомила у Фейсбуці.
Там зазначили, що боєприпас не спрацював і нікого не поранив.
Рятувальники транспортували вибухонебезпечний предмет на підривний майданчик і знищили.
Думаю белгородці дали хабаря бомбометателям за саботаж щоб бомби менше пдіривалися у Белгороді