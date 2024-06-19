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Саперы ГСЧС изъяли 250-килограммовую фугасную бомбу из двора частного дома в Константиновке. ВИДЕО

Фугасную авиабомбу весом 250 кг изъяли саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в частном домохозяйстве в Константиновке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ГСЧС сообщила в Фейсбуке.

Там отметили, что боеприпас не сработал и никого не ранил.

Спасатели транспортировали взрывоопасный предмет на подрывную площадку и уничтожили.

Также смотрите: Саперы обезвредили российскую планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН в частном секторе Харькова. ФОТО

Автор: 

бомба (372) Донецкая область (9790) ГСЧС (4988) сапер (138) Константиновка (1767)


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Скидали з малої висоти Бомба не встигла стабілізуваться в польоті та летіла як бочка (саме тому вдарилася в землю стабілізатором і він зім"явся З-за малої висоти не встиг встать на бойовий взвод" головний підривач-детонатор (вертушка не скрутилася ) А от чому не спрацював хвостовий підривач (інерційний) - не ПИТАННЯ! Його там взагалі НЕМАЄ! Там стоїть "заглушка" Чи полінилися поставить Чи їх немає на складі Чи "літуни" попросили не ставить Ще з Афгану таке чув - бо при аварійних посадках з бомбами літаки підривалися на власному боєзапасі від удару об землю
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19.06.2024 09:47 Ответить
Ти для кого це написав ?
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19.06.2024 11:05 Ответить
А ти бачиш ще когось на гілці?
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19.06.2024 11:17 Ответить
Дякую, цікаво.
Думаю белгородці дали хабаря бомбометателям за саботаж щоб бомби менше пдіривалися у Белгороді
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19.06.2024 13:50 Ответить
 
 