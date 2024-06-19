Саперы ГСЧС изъяли 250-килограммовую фугасную бомбу из двора частного дома в Константиновке. ВИДЕО

Фугасную авиабомбу весом 250 кг изъяли саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в частном домохозяйстве в Константиновке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ГСЧС сообщила в Фейсбуке.

Там отметили, что боеприпас не сработал и никого не ранил.

Спасатели транспортировали взрывоопасный предмет на подрывную площадку и уничтожили.

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