Саперы ГСЧС изъяли 250-килограммовую фугасную бомбу из двора частного дома в Константиновке. ВИДЕО
Фугасную авиабомбу весом 250 кг изъяли саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в частном домохозяйстве в Константиновке Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ГСЧС сообщила в Фейсбуке.
Там отметили, что боеприпас не сработал и никого не ранил.
Спасатели транспортировали взрывоопасный предмет на подрывную площадку и уничтожили.
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Думаю белгородці дали хабаря бомбометателям за саботаж щоб бомби менше пдіривалися у Белгороді