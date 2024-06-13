Саперы обезвредили российскую планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН в частном секторе Харькова. ФОТО

Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования обезвредили российскую планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечается, модифицированная авиабомба была выпущена врагом по частному сектору Харькова.





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