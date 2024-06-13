Саперы обезвредили российскую планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН в частном секторе Харькова. ФОТО
Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования обезвредили российскую планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН в Харькове.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как отмечается, модифицированная авиабомба была выпущена врагом по частному сектору Харькова.
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