Сапери знешкодили російську плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у приватному секторі Харкова. ФОТО
Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування знешкодоли російську плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у Харкові.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Як зазначається, модифікована авіабомба була випущена ворогом по приватному сектору Харкова.
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