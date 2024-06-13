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Сапери знешкодили російську плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у приватному секторі Харкова. ФОТО

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування знешкодоли російську плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у Харкові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Сапери ДСНС знешкодили російську плануючу авіабомбу у Харкові

Як зазначається, модифікована авіабомба була випущена ворогом по приватному сектору Харкова.

У Харкові сапери вилучили російську модифіковану авіабомбу УМПБ Д-30СН
У Харкові сапери вилучили російську модифіковану авіабомбу УМПБ Д-30СН

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У Харкові сапери вилучили російську модифіковану авіабомбу УМПБ Д-30СН

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бомба (234) Харків (5625) ДСНС (5117) сапер (197)


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