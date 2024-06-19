Разрушены вражескими обстрелами многоэтажки и Борисоглебский храм УПЦ во Часовом Яру на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы ударной группы "Чорний лебідь" 225-го отдельного штурмового батальона показали разрушения, которые уже нанесли оккупанты городу Часов Яр на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник снял уничтоженные вражескими обстрелами многоэтажки, и Борисоглебскую церковь УПЦ (МП). На записи можно заметить, что в разных частях города бушуют пожары.
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Р.S. Це не моя вигадка.