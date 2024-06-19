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Разрушены вражескими обстрелами многоэтажки и Борисоглебский храм УПЦ во Часовом Яру на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы ударной группы "Чорний лебідь" 225-го отдельного штурмового батальона показали разрушения, которые уже нанесли оккупанты городу Часов Яр на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник снял уничтоженные вражескими обстрелами многоэтажки, и Борисоглебскую церковь УПЦ (МП). На записи можно заметить, что в разных частях города бушуют пожары.

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Автор: 

армия РФ (19403) обстрел (27405) боевые действия (4148) военные преступления (1441) Часов Яр (342)


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žah. ce vže nevostonoviti - tiļki pod snos.
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19.06.2024 12:52 Ответить
І після такого Зєрмаки хочуть запросити їх на наступний "форум миру", аби вести з ними розмову про мир? З ким? З варварами? З міжнародними злочинцями, яких переслідує кримінальний суд???
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19.06.2024 12:55 Ответить
єрмакам і зебілам на це пофіг, не їх маєтки в Конча-Засті та інших "царських" селах навколо Києва знищують !!! їх головне завдання виконувати "оманські" договорняки, "стамбульськів" тьорки з )(уйлом і при цьому найбіше в красти де тільки можна, на чому тільки можна !!!


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19.06.2024 13:03 Ответить
ЦН ау !!! "Борисоглібський храм УПЦ у Часовому Яру на Донеччині - немає в Україні жодної "упц" вже більше 5 років !!! є так звана "упц мп", а по факту "рпц" в Україні, яка завжди була, з моменту її стовореня у вересні 1943 року, була філією кацапського окупаційного нквд/кгб/фсб !!!
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19.06.2024 12:59 Ответить
Церква упц (мп) не церква, а осередок фсб, нема про що шкодувати.
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19.06.2024 13:30 Ответить
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19.06.2024 13:36 Ответить
ще одне знищене місто на кривавому рахунку нацистської рф.
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19.06.2024 18:18 Ответить
О, якраз дрон фільмує вулиці: Горького, Радянська, Кобзона і Комсомольська.

Р.S. Це не моя вигадка.
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19.06.2024 22:15 Ответить
 
 