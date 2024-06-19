Зруйновані ворожими обстрілами багатоповерхівки та Борисоглібський храм УПЦ у Часовому Яру на Донеччині. ВIДЕО

Бійці ударної групи "Чорний Лебідь" 225-го окремого штурмового батальйону показали руйнування, яких вже завдали окупанти місту Часів Яр на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник зафільмував знищені ворожими обстрілами багатоповерхівки та Борисоглібську церкву УПЦ (МП). На записі можна помітити, що у різних частинах міста вирують пожежі.

