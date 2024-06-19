УКР
Зруйновані ворожими обстрілами багатоповерхівки та Борисоглібський храм УПЦ у Часовому Яру на Донеччині. ВIДЕО

Бійці ударної групи "Чорний Лебідь" 225-го окремого штурмового батальйону показали руйнування, яких вже завдали окупанти місту Часів Яр на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник зафільмував знищені ворожими обстрілами багатоповерхівки та Борисоглібську церкву УПЦ (МП). На записі можна помітити, що у різних частинах міста вирують пожежі.

армія рф (18469) обстріл (30349) бойові дії (4480) воєнні злочини (1923) Часів Яр (395)
žah. ce vže nevostonoviti - tiļki pod snos.
І після такого Зєрмаки хочуть запросити їх на наступний "форум миру", аби вести з ними розмову про мир? З ким? З варварами? З міжнародними злочинцями, яких переслідує кримінальний суд???
єрмакам і зебілам на це пофіг, не їх маєтки в Конча-Засті та інших "царських" селах навколо Києва знищують !!! їх головне завдання виконувати "оманські" договорняки, "стамбульськів" тьорки з )(уйлом і при цьому найбіше в красти де тільки можна, на чому тільки можна !!!


ЦН ау !!! "Борисоглібський храм УПЦ у Часовому Яру на Донеччині - немає в Україні жодної "упц" вже більше 5 років !!! є так звана "упц мп", а по факту "рпц" в Україні, яка завжди була, з моменту її стовореня у вересні 1943 року, була філією кацапського окупаційного нквд/кгб/фсб !!!
Церква упц (мп) не церква, а осередок фсб, нема про що шкодувати.
ще одне знищене місто на кривавому рахунку нацистської рф.
О, якраз дрон фільмує вулиці: Горького, Радянська, Кобзона і Комсомольська.

Р.S. Це не моя вигадка.
