Триває боєзіткнення у мікрорайоні Новий у Часовому Яру, - Генштаб ЗСУ

З початку доби станом на 16:00 загальна кількість бойових зіткнень зросла до 76. Найбільшу активність противник підтримує на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог починав штурмові дії п’ять разів, щоразу – в районі Вовчанська. Два бойові зіткнення тривають надалі. Агресор також б’є з літаків. Так, три удари російських керованих авіабомб припали по селу Симинівка, а загалом противник застосував на цьому напрямку вже 10 КАБів.

На Куп’янському напрямку число бойових зіткнень зросло до восьми. Триває відбиття двох ворожих атак біля населених пунктів Степова Новоселівка і Берестове. По Синьківці агресор завдав удару некерованими авіаракетами.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку окупанти від початку доби вчиняли 10 наступальних дій. Наразі тривають чотири боєзіткнення. До попередніх локацій з активними боями додався Серебрянський ліс. Ситуація під контролем сил оборони.

На Сіверському напрямку число боїв за сьогодні залишилося на позначці 13.

На Краматорському напрямку продовжуються два боєзіткнення: це часівоярський мікрорайон Новий та Іванівське.

На Торецькому напрямку ворог штурмових дій наразі не вів, але по району міста Торецьк завдав авіаударів КАБом та НАРами.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 528 620 осіб (+1230 за добу), 7974 танки, 13959 артсистем, 15307 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Одразу 11 боїв продовжуються на Покровському напрямку, де російські окупанти не полишають намагань прорвати рубежі нашої оборони. Відбиття атак триває, зокрема, в районах Євгенівки, Калинового, Олександрополя і Сокола. Загальне число боєзіткнень з початку доби на напрямку – 25. За сьогодні безповоротні втрати противника на Покровському напрямку вже перевищили 50 осіб, санітарних втрат росіян – 102. Також знищено один міномет, пошкоджено два танки окупантів.

На Курахівському напрямку відбивається третя за добу атака росіян у районі Красногорівки.

На Времівському напрямку наші воїни і надалі стоять на заваді штурмовим діям ворога в районі Урожайного. По Вугледару загарбники вдарили КАБом.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку другу з початку дня атаку ворог вчинив на Малу Токмачку – безуспішно.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

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