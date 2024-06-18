Продолжается боестолкновение в микрорайоне Новый в Часовом Яре, - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 16:00 общее количество боевых столкновений возросло до 76. Самую большую активность противник поддерживает на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг начинал штурмовые действия пять раз, каждый раз - в районе Волчанска. Два боевых столкновения продолжаются в дальнейшем. Агрессор также бьет с самолетов. Так, три удара российских корректируемых авиабомб пришлись по селу Симиновка, а в целом противник применил на этом направлении уже 10 КАБов.

На Купянском направлении число боевых столкновений возросло до восьми. Продолжается отражение двух вражеских атак возле населенных пунктов Степная Новоселовка и Берестово. По Синьковке агрессор нанес удар неуправляемыми авиаракетами.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении оккупанты с начала суток совершали 10 наступательных действий. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения. К предыдущим местам с активными боями добавился Серебрянский лес. Ситуация под контролем сил обороны.

На Северском направлении число боев за сегодня осталось на отметке 13.

На Краматорском направлении продолжаются два боестолкновения: это часовоярский микрорайон Новый и Ивановское.

На Торецком направлении враг штурмовых действий пока не вел, но по району города Торецк нанес авиаудары КАБом и НАРами.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 528 620 человек (+1230 за сутки), 7974 танка, 13959 артсистем, 15307 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Сразу 11 боев продолжаются на Покровском направлении, где российские оккупанты не оставляют попыток прорвать рубежи нашей обороны. Отражение атак продолжается, в частности, в районах Евгеновки, Калиновао, Александрополя и Сокола. Общее число боестолкновений с начала суток на направлении - 25. За сегодня безвозвратные потери противника на Покровском направлении уже превысили 50 человек, санитарных потерь россиян - 102. Также уничтожен один миномет, повреждены два танка оккупантов.

На Кураховском направлении отбивается третья за сутки атака россиян в районе Красногоровки.

На Времевском направлении наши воины и в дальнейшем препятствуют штурмовым действиям врага в районе Урожайного. По Угледару захватчики ударили КАБом.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении вторую с начала дня атаку враг совершил на Малую Токмачку - безуспешно.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Читайте: Враг получил достойный отпор на Северском направлении. Продолжается бой возле Синьковки, - Генштаб