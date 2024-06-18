Враг получил достойный отпор на Северском направлении. Продолжается бой у Синьковки, - Генштаб
В настоящее время общее количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток 18 июня 2024 года достигло 56. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском и Северском направлениях, где в целом состоялись и продолжаются половина всех штурмовых действий в эти сутки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы территории Украины
Как отмечается, от артиллерийских ударов с территории Российской федерации и в дальнейшем страдают приграничные районы Сумской области. Сегодня от террористических артударов пострадали село Ободы - обстрел с направления Нового Пути (РФ) и село Могрица - с направления Горналь (РФ).
Обстановка на Харьковщине
Также агрессор со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Так, уже семь российских КАБов наносили разрушения в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое, Старица. Количество боевых столкновений на Харьковском направлении возросло до четырех. Все они продолжаются в районе Волчанска.
На Купянском направлении враг совершал всего шесть штурмовых действий. Российские атаки вблизи Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового отбиты нашими защитниками. Продолжается бой возле Синьковки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватчики сегодня начинали пять штурмовых действий. В настоящее время боестолкновения продолжаются в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка и Терны.
На Северском направлении количество боев вблизи Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки возросло до 13. Враг получил достойный отпор, ситуация под контролем Сил обороны.
Также противник проявляет активность на Краматорском направлении, где начинал безуспешные штурмы в районах Григорьевки и микрорайона Новый. На локации Ивановского бой продолжается. Всего на направлении учтено пять боевых столкновений.
"Больше всего боев с начала суток происходило на Покровском направлении, где российские оккупанты 15 раз пытались улучшить свое положение. Сейчас продолжаются шесть боев в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского. Отбиты штурмы возле Калинового и Новоселовки Первой. Ситуация под контролем наших защитников", - говорится в сводке.
На Кураховском направлении продолжается отражение двух атак захватчиков в районе Красногоровки.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении наши воины дают отпор очередной штурмовой попытке врага в районе Урожайного.
На Ореховском направлении, кроме безуспешной наземной атаки возле Новоданиловки, противник нанес удары тремя КАБами по району Воздвижевки.
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Тільки британська розвідка повідомляє. А Генштаб ні словом ні духом, не знає або знає але не каже.
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Це ви до Генштабу чи до британської розвідки?
https://censor.net/ua/news/3495290/nastup_rf_na_donechchyni
Там Діпи провели аналітику, стосовно ударного угрупування рашки в напрямку Борової - британська розвідка скоро це опублікує в мережі Х.
Вони ж, не на ПЕРЕДОВІЙ…