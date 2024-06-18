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Новости Война
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Враг получил достойный отпор на Северском направлении. Продолжается бой у Синьковки, - Генштаб

Обстановка на фронті станом на 18 червня

В настоящее время общее количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток 18 июня 2024 года достигло 56. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском и Северском направлениях, где в целом состоялись и продолжаются половина всех штурмовых действий в эти сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

Как отмечается, от артиллерийских ударов с территории Российской федерации и в дальнейшем страдают приграничные районы Сумской области. Сегодня от террористических артударов пострадали село Ободы - обстрел с направления Нового Пути (РФ) и село Могрица - с направления Горналь (РФ).

Читайте: Враг пытается продвинуться в микрорайон Новый в Часовом Яру, идет бой, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

Также агрессор со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Так, уже семь российских КАБов наносили разрушения в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое, Старица. Количество боевых столкновений на Харьковском направлении возросло до четырех. Все они продолжаются в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг совершал всего шесть штурмовых действий. Российские атаки вблизи Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового отбиты нашими защитниками. Продолжается бой возле Синьковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватчики сегодня начинали пять штурмовых действий. В настоящее время боестолкновения продолжаются в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка и Терны.

На Северском направлении количество боев вблизи Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки возросло до 13. Враг получил достойный отпор, ситуация под контролем Сил обороны.

Также противник проявляет активность на Краматорском направлении, где начинал безуспешные штурмы в районах Григорьевки и микрорайона Новый. На локации Ивановского бой продолжается. Всего на направлении учтено пять боевых столкновений.

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"Больше всего боев с начала суток происходило на Покровском направлении, где российские оккупанты 15 раз пытались улучшить свое положение. Сейчас продолжаются шесть боев в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского. Отбиты штурмы возле Калинового и Новоселовки Первой. Ситуация под контролем наших защитников", - говорится в сводке.

На Кураховском направлении продолжается отражение двух атак захватчиков в районе Красногоровки.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении наши воины дают отпор очередной штурмовой попытке врага в районе Урожайного.

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На Ореховском направлении, кроме безуспешной наземной атаки возле Новоданиловки, противник нанес удары тремя КАБами по району Воздвижевки.

Автор: 

Генштаб ВС (6346) боевые действия (4148)


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отримав гідну відсіч - ce kacapi otrimaļi konkretni pisti , ja parviļno zrozumiv ?
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18.06.2024 14:02 Ответить
Про Новоолександрівку ні слова.
Тільки британська розвідка повідомляє. А Генштаб ні словом ні духом, не знає або знає але не каже.
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18.06.2024 14:03 Ответить
Йдуть бої по всій лінії фронту. Поменьше ******* треба взагалі . Кацапи роздувають свої перемоги , як тільки візьмуть свої село. А за кожним селом стоять десятки загиблих. А для коментарів цензора - це лише новина. Тому йде війна на життя України , треба довіряти генштабу і взагалі - ЗСУ.
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18.06.2024 14:19 Ответить
Поменьше ******* треба взагалі .
‐---------
Це ви до Генштабу чи до британської розвідки?

https://censor.net/ua/news/3495290/nastup_rf_na_donechchyni
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18.06.2024 14:27 Ответить
До того , що , треба володіти повної інформацією в тій частині фронту, а не просто заголовками з новин.
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18.06.2024 14:31 Ответить
Так вона на мапі Діпстейт з 15 червня фактично окупована.
Там Діпи провели аналітику, стосовно ударного угрупування рашки в напрямку Борової - британська розвідка скоро це опублікує в мережі Х.
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18.06.2024 14:24 Ответить
А що повідомляти? Що до стратегічно важливої траси Покровськ-Костянтиніцвка рашистам зосталося подолати усього 7 км.?
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18.06.2024 16:57 Ответить
Зелєрмак, як прострочений СРАТЬєх, проведе сидіння отієї СТАВКИ, і одразу, ФСЬО…
Вони ж, не на ПЕРЕДОВІЙ…
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18.06.2024 15:17 Ответить
"Гідна відсіч" - то не професійна, не військова термінологія. То сказано для лохів. Наступними "професійними" термінами від генштабу будуть, мабуть - "дали пі.дюлєй", "в"ї.али по самі помідори", "дали відірватися"...
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19.06.2024 08:21 Ответить
 
 