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Новости Война
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Информация о ситуации в Серебрянском лесу нуждается в тишине, - спикер ОСГВ "Хортиця" Волошин

Інформація щодо ситуації у Серебрянському лісі потребує тиші, - речник ОСУВ «Хортиця» Волошин

Ситуация в районе Серебрянского леса постоянно меняется.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, пишет ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Волошин, сейчас информация о ситуации в районе Серебрянского леса в Луганской области требует тишины из соображений безопасности.

"И в целях безопасности во время проведения операции могу сказать только то, что пока эта информация требует дальнейшей тишины. В общем, позже будет подробно озвучена эта информация", - сказал представитель ОСГВ "Хортиця".

По его словам, на определенных участках фронта Силы обороны Украины проводят успешные действия, выбивают россиян с рубежей и наносят захватчикам потери.

Также читайте: Ситуация - динамична, Силы обороны на определенных участках отражают оборонительные рубежи и огневые точки врага, - ОСГВ "Хортиця"

Волошин также добавил, что за минувшие сутки украинские защитники обезвредили 960 военных РФ, уничтожили два танка, более 20 единиц автомобильной и специальной техники, 17 бронемашин, 10 минометов и пушек.

Напомним, что ранее заместитель командира 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Святослав Паламар заявил, что воины бригады выбили российских оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу вблизи Кременной.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (388) боевые действия (4131) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+9
Якщо потребує тиші, то обов"язково про це писати в інтернеті?
Секретна інформація просто не повина вийти за коло осіб,які нею володіють і відповідають.
А так то ,як в тому анекдоті, " я боюсь маньяків, тому що буду дома одна,по адресу Лісна 2 кв 5"
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17.06.2024 16:52
+6
вилізе якась Безугла або Маляр...обовязково..
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17.06.2024 16:40
+6
Під тишу з ОПі та зеденського ми вже просрали контрнаступ просрали завдяки Буданову каву в криму в саме головне обісрались з голови до ніг коли готувались до шашликів на початку війни а саме головне що завдяки приходу до влади дурня зеленського почали розоружатися і звернули фінінсування ВПК. Хоча це все в купі схоже на зраду вищего керивництва країни - ерівництва обраного дебілами !
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17.06.2024 17:12
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вилізе якась Безугла або Маляр...обовязково..
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17.06.2024 16:40 Ответить
Їм ротяки давно позашивати треба..й руки загипсувати.

Хоча по Мар'яні взагалі окрема кімната на Кирилівській ридає..
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17.06.2024 16:44 Ответить
або зеленський буратіно коломойского
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17.06.2024 17:04 Ответить
Якщо потребує тиші, то обов"язково про це писати в інтернеті?
Секретна інформація просто не повина вийти за коло осіб,які нею володіють і відповідають.
А так то ,як в тому анекдоті, " я боюсь маньяків, тому що буду дома одна,по адресу Лісна 2 кв 5"
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17.06.2024 16:52 Ответить
" я боюсь маньяків, тому що буду дома одна,по адресу Лісна 2 кв 5"
****************
Десь там, у темній-претемній темряві причаїлося зло... Може, навіть кацапська ДРГ.

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17.06.2024 17:10 Ответить
Потрібна тиша, бо найвеличніший ліДор ********** ще не відійшов від дози ,щоб попіаритись на цьому?
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17.06.2024 17:03 Ответить
Під тишу з ОПі та зеденського ми вже просрали контрнаступ просрали завдяки Буданову каву в криму в саме головне обісрались з голови до ніг коли готувались до шашликів на початку війни а саме головне що завдяки приходу до влади дурня зеленського почали розоружатися і звернули фінінсування ВПК. Хоча це все в купі схоже на зраду вищего керивництва країни - ерівництва обраного дебілами !
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17.06.2024 17:12 Ответить
Ок, знищуйте русню по-тихому, гопака потім........
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17.06.2024 17:04 Ответить
Ага ,потребує тиші ,то чому ж за ліс вже третій день розповідають у новинах по "брехунцю",що "ми просунулись на 1 кілометр вперед ,а по фронту на 2 кілометри ".
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17.06.2024 17:16 Ответить
Саме ж ОСУВ "Хортиця" розповідало про певні просування, а тепер захотіло тиші! Щось з речниками явно не так!
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17.06.2024 17:25 Ответить
Дурнуваті, як у наш час можна зберегти інфотишу? Придумайте дезу, а не мовчіть, як риба об лід...
А то я уявляю, як:
Жовніри поховалися в окопи і цапячі безпілотники, мабуть, їх не бачать
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17.06.2024 17:26 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.06.2024 17:28 Ответить
Спочатку розтрезвонили, а тепер мовчок?
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17.06.2024 17:46 Ответить
За рік народжується 16 млн. нових орків. Темпи їх знищення є недостатніми. Потрібно відкривати нові фронти в Сумській і Чернігівській областях. Hasta la victoria siempre!
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17.06.2024 21:11 Ответить
 
 