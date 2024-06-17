Информация о ситуации в Серебрянском лесу нуждается в тишине, - спикер ОСГВ "Хортиця" Волошин
Ситуация в районе Серебрянского леса постоянно меняется.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, пишет ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметил Волошин, сейчас информация о ситуации в районе Серебрянского леса в Луганской области требует тишины из соображений безопасности.
"И в целях безопасности во время проведения операции могу сказать только то, что пока эта информация требует дальнейшей тишины. В общем, позже будет подробно озвучена эта информация", - сказал представитель ОСГВ "Хортиця".
По его словам, на определенных участках фронта Силы обороны Украины проводят успешные действия, выбивают россиян с рубежей и наносят захватчикам потери.
Волошин также добавил, что за минувшие сутки украинские защитники обезвредили 960 военных РФ, уничтожили два танка, более 20 единиц автомобильной и специальной техники, 17 бронемашин, 10 минометов и пушек.
Напомним, что ранее заместитель командира 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Святослав Паламар заявил, что воины бригады выбили российских оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу вблизи Кременной.
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Хоча по Мар'яні взагалі окрема кімната на Кирилівській ридає..
Секретна інформація просто не повина вийти за коло осіб,які нею володіють і відповідають.
А так то ,як в тому анекдоті, " я боюсь маньяків, тому що буду дома одна,по адресу Лісна 2 кв 5"
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Десь там, у темній-претемній темряві причаїлося зло... Може, навіть кацапська ДРГ.
А то я уявляю, як:
Жовніри поховалися в окопи і цапячі безпілотники, мабуть, їх не бачать