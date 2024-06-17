Ситуация - динамична, Силы обороны на определенных участках отражают оборонительные рубежи и огневые точки врага, - ОСГВ "Хортиця"

Наши защитники на фронте тоже осуществляют свои контратакующие действия и выбивают врага с рубежей обороны. Ситуация на Востоке сейчас динамична.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Силы обороны также штурмуют позиции противника, отбивают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия и занимаем их огневые позиции и выбиваем с рубежей. Поэтому тактическая ситуация достаточно динамичная", - рассказал Волошин.

По его словам, Силы обороны проводят на определенных участках фронта успешные действия, а врагу приходится обороняться.

Спикер также отметил, что ВСУ сейчас не испытывают снарядного голода. В то же время добавил, что "все познается в сравнении".

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"На фоне использования врагом большого количества боеприпасов, они нас превосходили раньше количественно, но наши ВСУ превосходят качественно. Мы тратим с умом каждый снаряд - в цель", - добавил он.

Как рассказал Волошин, вчера, 16 июня, в восточной операционной зоне было уничтожено более 960 оккупантов, два танка и 17 бронемашин, 10 орудий и минометов, а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, ВСУ уничтожили 42 укрытия и 8 складов с боеприпасами вместе с оккупантами.

В то же время, по его словам, враг донимает авиацией, сбрасывающей авиабомбы.

"Только за май вражеская авиация сбросила более 3200 КАБов по всей территории Украины. А только с начала июня - более 1050 авиационных снарядов вражеская армия забросила как раз по позициям наших защитников и по мирным населенным пунктам и городам", - отметил спикер.

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Как информировал Цензор.НЕТ, в ОСУВ "Хортица" заявили об определенных продвижениях Сил обороны на фронте. Впоследствии в "Азове" сообщили, что в Серебрянском лесу наши воины продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту.