Количество российских штурмов Часова Яра уменьшилось, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин
Бои за Часов Яр продолжаются ежедневно. Однако штурмовая активность российских захватчиков в районе города снизилась по сравнению с предыдущими днями.
Об этом в комментарии "Суспільне Донбас" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, сообщает Цензор.НЕТ.
"За Часов Яр ежедневно продолжаются бои, но меньше штурмов: это связано с тем, что российские войска или "зализывают раны" или готовятся к будущим действиям. По состоянию на утро, за прошедшие сутки украинские войска остановили семь попыток армии РФ прорвать украинскую оборону в районах Григорьевки и Нового Донецкой области. За минувшие сутки на этом направлении зафиксировали 1162 минометных и артиллерийских обстрела: по сравнению с предыдущими сутками таких обстрелов фиксировали 1135. Только в районе Часова Яра было 292 обстрела, а за минувшие сутки - 277", - рассказал Волошин.
Он отметил, что большая часть обстрелов приходится на южную часть города Часов Яр. Волошин также добавил, что на этом направлении армия РФ один раз штурмовала в сторону села Ивановское, вблизи Часова Яра.
"Российская авиация нанесла пять авиаударов сбросив четыре управляемые авиабомбы. Армия РФ артиллерийскими обстрелами, сбросами с дронов-камикадзе, ланцетами прикрывает проведение штурмовых действий своими подразделениями", - сказал представитель ОСГВ "Хортица".
Также он рассказал, что за сутки на этом направлении ВСУ уничтожили 38 российских захватчиков, еще 93 - ранили.
Ранее сообщалось, что в течение 14 июня в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ликвидировала 1016 российских оккупантов.
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