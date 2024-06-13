Враг почти непрерывно трое суток штурмовал Часов Яр на Донетчине с помощью бронетехники и авиации, - ОСГВ "Хортица"

С 10 июня российские войска начали активно штурмовать Часов Яр. Для атак применяют бронетехнику, дроны и авиацию. Кроме того, используют неуправляемые авиационные ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

С начала суток 13 июня произошло уже пять боевых столкновений - три атаки российских оккупантов успешно отражены в районе Андреевки, два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского.

"Ситуация несколько напряженная", - отметил спикер ВСУ.

Несмотря на это, подразделения Сил обороны успешно сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции. За сутки на этом направлении было уничтожено 90 оккупантов, 138 получили ранения.

Напомним, 10 июня спикер ВСУ Волошин сообщал, что российские войска пытались штурмовать Часов Яр в направлении микрорайона "Канал" и района "Новый". Они продвинулись рядом с основной линией обороны города, но не пересекли ее.

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