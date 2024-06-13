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Враг почти непрерывно трое суток штурмовал Часов Яр на Донетчине с помощью бронетехники и авиации, - ОСГВ "Хортица"

Атака на Часів Яр

С 10 июня российские войска начали активно штурмовать Часов Яр. Для атак применяют бронетехнику, дроны и авиацию. Кроме того, используют неуправляемые авиационные ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

С начала суток 13 июня произошло уже пять боевых столкновений - три атаки российских оккупантов успешно отражены в районе Андреевки, два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского.

"Ситуация несколько напряженная", - отметил спикер ВСУ.

Несмотря на это, подразделения Сил обороны успешно сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции. За сутки на этом направлении было уничтожено 90 оккупантов, 138 получили ранения.

Напомним, 10 июня спикер ВСУ Волошин сообщал, что российские войска пытались штурмовать Часов Яр в направлении микрорайона "Канал" и района "Новый". Они продвинулись рядом с основной линией обороны города, но не пересекли ее.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (382) боевые действия (4114) Часов Яр (339) Волошин Назар (99)


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Де ж в них люди і техніка взялася? По телемарафону ж кажуть що в них це все ще у 2022 році закінчилося.
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13.06.2024 14:08 Ответить
не кажуть
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13.06.2024 14:11 Ответить
У Німеччині показують телемарафон? Для мене це щось нове.
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13.06.2024 14:26 Ответить
В ютубі мабуть.
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13.06.2024 15:20 Ответить
"Ситуація дещо напружена"

Тобто серйозно відступаємо . Але ж скільки тижнів йде допомога від США + ніби чеська ініціатива, а на фронті і далі тільки гіршає. Як так?
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13.06.2024 14:14 Ответить
Дєрьмак працює.
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13.06.2024 14:20 Ответить
Коли серйозно відступають тоді ситуація дещо напружена, але контрольована. Зараз ще я так розумію до цього не дійшло ще.
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13.06.2024 15:22 Ответить
Ситуація складна але контрольована дещо напружена.
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13.06.2024 14:19 Ответить
Гм, це зараз можливо найголовніший напрямок бойових дій. Чому там не збиваються літаки?
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13.06.2024 15:05 Ответить
 
 