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Ворог майже безперервно три доби штурмував Часів Яр на Донеччині за допомогою бронетехніки та авіації, - ОСУВ "Хортиця"

Атака на Часів Яр

З 10 червня російські війська почали активно штурмувати Часів Яр. Для атак застосовують бронетехніку, дрони та авіацію. Окрім того, використовують  некеровані авіаційні ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Від початку доби 13 червня відбулося вже п’ять бойових зіткнень - три атаки російських окупантів успішно відбито в районі Андріївки, два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського. 

"Ситуація дещо напружена", - зазначив речник ЗСУ.

Попри це, підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції. За добу на цьому напрямку було знищено 90 окупантів, 138 отримали поранення.

Нагадаємо, 10 червня речник ЗСУ Волошин повідомляв, що російські війська намагалися штурмувати Часів Яр у напрямку мікрорайону "Канал" та району "Новий". Вони просунулися поряд з основною лінією оборони міста, але не перетнули її.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Часовому Яру залишаються 660 осіб, у Красногорівці - 346

Автор: 

ОСУВ Хортиця (387) бойові дії (3864) Часів Яр (341) Волошин Назар (101)


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Де ж в них люди і техніка взялася? По телемарафону ж кажуть що в них це все ще у 2022 році закінчилося.
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13.06.2024 14:08 Відповісти
не кажуть
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13.06.2024 14:11 Відповісти
У Німеччині показують телемарафон? Для мене це щось нове.
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13.06.2024 14:26 Відповісти
В ютубі мабуть.
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13.06.2024 15:20 Відповісти
"Ситуація дещо напружена"

Тобто серйозно відступаємо . Але ж скільки тижнів йде допомога від США + ніби чеська ініціатива, а на фронті і далі тільки гіршає. Як так?
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13.06.2024 14:14 Відповісти
Дєрьмак працює.
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13.06.2024 14:20 Відповісти
Коли серйозно відступають тоді ситуація дещо напружена, але контрольована. Зараз ще я так розумію до цього не дійшло ще.
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13.06.2024 15:22 Відповісти
Ситуація складна але контрольована дещо напружена.
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13.06.2024 14:19 Відповісти
Гм, це зараз можливо найголовніший напрямок бойових дій. Чому там не збиваються літаки?
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13.06.2024 15:05 Відповісти
 
 