Ворог майже безперервно три доби штурмував Часів Яр на Донеччині за допомогою бронетехніки та авіації, - ОСУВ "Хортиця"

З 10 червня російські війська почали активно штурмувати Часів Яр. Для атак застосовують бронетехніку, дрони та авіацію. Окрім того, використовують некеровані авіаційні ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Від початку доби 13 червня відбулося вже п’ять бойових зіткнень - три атаки російських окупантів успішно відбито в районі Андріївки, два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського.

"Ситуація дещо напружена", - зазначив речник ЗСУ.

Попри це, підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції. За добу на цьому напрямку було знищено 90 окупантів, 138 отримали поранення.

Нагадаємо, 10 червня речник ЗСУ Волошин повідомляв, що російські війська намагалися штурмувати Часів Яр у напрямку мікрорайону "Канал" та району "Новий". Вони просунулися поряд з основною лінією оборони міста, але не перетнули її.

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