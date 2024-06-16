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Новости
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Паламар утверждает, что воины "Азова" выбили врага с позиций в Серебрянском лесу. В ОСГВ "Хортица" говорят, что есть определенные продвижения Сил обороны на фронте

Серебрянський ліс

Заместитель командира 12-й бригады специального назначения Азов НГУ Святослав Паламар утверждает, что воины бригады выбили российских оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу вблизи Кременной.

Об этом Паламар написал в фейсбуке после появления соответствующей информации в СМИ со ссылкой на данные DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорят в "Азове"?

"Оккупанты ОТСТУПИЛИ в Серебрянском лесничестве))))!!!! Так пишут некоторые СМИ((((. Можно и по человечески написать - ПОТЕРЯЛИ свои позиции, или Силы Обороны выбили орков с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим ОТСТУПИЛИ стоит. И как еще можно завуалировано написать о том, как 12 бригада специального назначения "Азов" ежедневно, ежечасно на протяжении месяцев выбивает орков?", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азов" подтвердил снятие запрета США на поставку оружия бригаде: Повысит боеспособность и сохранит жизнь

Что говорят в ОСУВ "Хортица"?

Как информирует Лига, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в свою очередь заявил, что ситуация на фронте динамичная и постоянно меняется.

По словам Волошина, на фронте действительно есть определенные продвижения Сил обороны и выбивание врага с занимаемых позиций.

"Силы обороны также штурмуют позиции противника, отбивают оборонительные рубежи оккупантов и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия, на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем с рубежей", - сказал он.

В общем, от добавил, что ситуация достаточно динамичная, непростая и постоянно меняется.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что пограничники поразили два укрытия оккупантов и склад БК в Серебрянском лесу на Луганщине.

Паламар скрін

Автор: 

ОСГВ Хортица (388) боевые действия (4131) Азов (795) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+19
AZOVU Slava !
Slava Ukrains'kiy Nacii !🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.06.2024 07:43
+14
на карті Діпстейт ..біля Зеленого та Вовчанська показано,що рашистів відрізано від основних сил.
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16.06.2024 07:49
+11
Діпстейт багато лажає, але у Вовчанську кацапи вже тиждень як в реальному котлі на території якогось заводу. Міні Азовсталь. Їх ******** джедамами- вчора було відео, пару десятків вже здалися. Збивають дрони які тягають їм БК і воду...
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16.06.2024 08:21
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AZOVU Slava !
Slava Ukrains'kiy Nacii !🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.06.2024 07:43 Ответить
на карті Діпстейт ..біля Зеленого та Вовчанська показано,що рашистів відрізано від основних сил.
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16.06.2024 07:49 Ответить
Діпстейт багато лажає, але у Вовчанську кацапи вже тиждень як в реальному котлі на території якогось заводу. Міні Азовсталь. Їх ******** джедамами- вчора було відео, пару десятків вже здалися. Збивають дрони які тягають їм БК і воду...
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16.06.2024 08:21 Ответить
з дронами, як би , у парашників є проблеми
https://x.com/sambendett/status/1801961861287473587?t=2G-3zklwouuisIlZ3DHRcA
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16.06.2024 09:17 Ответить
Можно пойти на хитрость. Скинуть им под видом помощи от рашки отравленную воду или БК с *сюрпризом*.
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16.06.2024 10:45 Ответить
Кожному кацапу прийде його персональне хутрове звірятко песець
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16.06.2024 09:32 Ответить
Куда ты ползёшь, ублюдок! Ну, теперь, все увидели что у тебя внутри - просто, жёлтый жир.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dgxk8z/nsfw_ua_uav_battalion_of_the_47th_mechanized/
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16.06.2024 08:16 Ответить
Оу...гут. Але звідки там скільки...так би мовити екскриментів???
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16.06.2024 08:54 Ответить
Привіт.
Я колись бачив невдале катапультування з Су-7бму (спарка). Так інструктор залишився у другій кабіні (трохи лице оцарапалось).. Молодий катапультувався, парашют не відкривя і він впав на "колючку". Так жир був жовтий , як у курки.
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16.06.2024 09:06 Ответить
А з чого складається кацап?
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16.06.2024 09:10 Ответить
Та з гівна, на 99%...
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16.06.2024 10:57 Ответить
Смотрю на фото - вот такие теперь "леса" в Украине(((.
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16.06.2024 09:56 Ответить
Дякую Азову!!! Хай Бог оберігає усіх наших воїнів!! Ось і результат відміни ембарго на поставки їм американської зброї!!!
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16.06.2024 10:01 Ответить
Хай буде правдою!
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16.06.2024 10:03 Ответить
Ишь ты как вывернуло кацапа.ВСУ сервировали стол для лисичек и прочей голодной живности по высшему разряду-не надо заморачиваться с броником,формой и прочей чепухой.Сразу-прошу к столу.
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16.06.2024 10:09 Ответить
Пошана Героям ! 🇺🇦
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16.06.2024 10:12 Ответить
Дякую ГЕРОЯМ. Треба нашим ЗСУ позитивний приклад !
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16.06.2024 10:51 Ответить
Дякуємо нашим Захисникам! Слава воінам Азова! Слава ЗСУ! Нехай щастить! 🍀❤️💛💙✌️💪💛
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16.06.2024 12:21 Ответить
Слава Солдатам Великой Ukrainy..
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16.06.2024 14:55 Ответить
 
 