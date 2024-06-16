Паламар утверждает, что воины "Азова" выбили врага с позиций в Серебрянском лесу. В ОСГВ "Хортица" говорят, что есть определенные продвижения Сил обороны на фронте

Заместитель командира 12-й бригады специального назначения Азов НГУ Святослав Паламар утверждает, что воины бригады выбили российских оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу вблизи Кременной.

Об этом Паламар написал в фейсбуке после появления соответствующей информации в СМИ со ссылкой на данные DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорят в "Азове"?

"Оккупанты ОТСТУПИЛИ в Серебрянском лесничестве))))!!!! Так пишут некоторые СМИ((((. Можно и по человечески написать - ПОТЕРЯЛИ свои позиции, или Силы Обороны выбили орков с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим ОТСТУПИЛИ стоит. И как еще можно завуалировано написать о том, как 12 бригада специального назначения "Азов" ежедневно, ежечасно на протяжении месяцев выбивает орков?", - отметил он.

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Что говорят в ОСУВ "Хортица"?

Как информирует Лига, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в свою очередь заявил, что ситуация на фронте динамичная и постоянно меняется.

По словам Волошина, на фронте действительно есть определенные продвижения Сил обороны и выбивание врага с занимаемых позиций.

"Силы обороны также штурмуют позиции противника, отбивают оборонительные рубежи оккупантов и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия, на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем с рубежей", - сказал он.

В общем, от добавил, что ситуация достаточно динамичная, непростая и постоянно меняется.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что пограничники поразили два укрытия оккупантов и склад БК в Серебрянском лесу на Луганщине.