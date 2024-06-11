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Новости Война
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"Азов" подтвердил снятие запрета США на поставку оружия бригаде: Повысит боеспособность и сохранит жизнь

Азов має право отримувати зброю від США

Бригада спецназначения "Азов" подтвердила, что имеет право на получение помощи от США.

Об этом говорится в заявлении "Азова", информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Посольства США в Украине подтвердили, что 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины прошла проверку, которая предусмотрена законодательством США, и имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности", - отметили там.

В бригаде отметили, что получение западного оружия и подготовки от США не только повысят боеспособность "Азова", но, что самое главное, будут способствовать сохранению жизней и здоровья личного состава.

Напомним, ранее The Wasington Post сообщал, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

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Автор: 

оружие (10219) США (26743) Азов (794)


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Топ комментарии
+9
Вітання героям АЗОВу- хай згине в перемозі України Зевлада Кремлівської шушери на Банковій
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11.06.2024 10:26
+7
Білецький... а де його пахан Аваков ? він в АЗОВі? Гаглішвілі ж він притягнув до України?
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11.06.2024 10:56
+6
Але ми й досі не можемо використовувати американскі турнікети. І США тут ні до чого. Просто хтось із підорасів нормально заробляє на наших аптечках, вкладаючі туди китайські турнікети, які не працюють і вбивають гарантовано на відміну від кулі або уламків
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11.06.2024 10:20
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Але ми й досі не можемо використовувати американскі турнікети. І США тут ні до чого. Просто хтось із підорасів нормально заробляє на наших аптечках, вкладаючі туди китайські турнікети, які не працюють і вбивають гарантовано на відміну від кулі або уламків
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11.06.2024 10:20 Ответить
Нехай пареможе Національний Корпус та його лідер Білецький. Ось це був би лідер, що воює з порашеею.
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11.06.2024 10:33 Ответить
Білецький... а де його пахан Аваков ? він в АЗОВі? Гаглішвілі ж він притягнув до України?
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11.06.2024 10:56 Ответить
Це той лідер, що виводив пацанівна бунти біля ВР проти поганого Пороха та за хорошого ЗЕ? Теж одумався , що ЗЕ з Аваковим то зло?
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11.06.2024 10:59 Ответить
Твій білецький в Києві невідомо з ким воює.
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11.06.2024 12:00 Ответить
Цікаво,а як швидко нададуть американську зброю Азову з огляду що її перерозподіл курують з ОПи..?
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11.06.2024 10:23 Ответить
Вітання героям АЗОВу- хай згине в перемозі України Зевлада Кремлівської шушери на Банковій
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11.06.2024 10:26 Ответить
Щось бабуся та к розщедрилась... ВЕЛИКА И ВАМ ШАНА!
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11.06.2024 10:35 Ответить
у бабусі є ОДНЕ ЄДИНЕ питання, як АЗОВ з АВАКОВИМ привели до влади *********?
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11.06.2024 11:08 Ответить
Пані , це питання до білецького з аваковим , до їх нацкорпусу з назвою Азов , а не до всього Азову
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11.06.2024 12:05 Ответить
Правада треба уточнення- хлопці Азову з Білецьким та Аваковим... Та й відомі рашисти з темним минулим були з ними , пригріті тим же Аваковим ... Білецький не викисав з Шутера, а поті пощез й Аваков й Шустер , Другий хоч щось лепете ще у Гордона , а ДЕ ЧЕСТЬІМЄЮ ПОДІВСЯ?
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11.06.2024 12:47 Ответить
Так , саме до них , а не до хлопців які воюють . Друга штурмова, в складі легендарної третьої штурмової Азов , це ті самі хлопці з нацкорпусу , командир Дмитро Кухарчук , які постійно на нулю , відважні козаки -- до них тільки повага !
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11.06.2024 14:03 Ответить
Бережи Вас Боже та Ваші Янголи-охоронці, воїни, та вдалого вам полювання на москальських тварин.
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11.06.2024 10:45 Ответить
Вітаємо 🤝🤝🤝🫂🫂🫂
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11.06.2024 10:51 Ответить
Давно пора було дозволити...
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11.06.2024 11:18 Ответить
АЗОВ - СТАЛЬ! Дайте хлопцям усе і навіть більше!!!
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11.06.2024 11:44 Ответить
Боже, нарешті! Це гарна новина, вітаю азовців.
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11.06.2024 11:58 Ответить
 
 