"Азов" подтвердил снятие запрета США на поставку оружия бригаде: Повысит боеспособность и сохранит жизнь

Бригада спецназначения "Азов" подтвердила, что имеет право на получение помощи от США.

Об этом говорится в заявлении "Азова", информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Посольства США в Украине подтвердили, что 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины прошла проверку, которая предусмотрена законодательством США, и имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности", - отметили там.

В бригаде отметили, что получение западного оружия и подготовки от США не только повысят боеспособность "Азова", но, что самое главное, будут способствовать сохранению жизней и здоровья личного состава.

Напомним, ранее The Wasington Post сообщал, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

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