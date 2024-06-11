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Избирательная кампания Байдена стала официально называть Трампа "осужденным преступником"

Кампанія Байдена офіційно назвала Трампа засудженим злочинцем

Представитель избирательной кампании действующего американского президента Джо Байдена Аммар Мусса официально назвал кандидата в лидеры Штатов Дональда Трампа "осужденным преступником", поскольку при его каденции уровень тяжкого криминала в США был значительно выше.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

"Дональд Трамп - осужденный преступник, который вызвал самый большой всплеск насильственных преступлений за более чем столетие", - заявил Мусса.

Таким образом спикер привлек внимание к последнему отчету о преступной активности в США, на который обычно обращают внимание республиканские избиратели.

Читайте также: Байден отреагировал на решение суда по делу Трампа: Никто не может быть выше закона

Уровень преступности в США

Согласно ему, насильственные преступления значительно уменьшились после прихода Байдена к власти, и их количество продолжает сокращаться. Так, в начале этого года было совершено на 15% меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а количество убийств и изнасилований снизилось на 26%.

"Президент Байден упорно работал, чтобы навести порядок в беспорядке, и это работает", - подчеркнул представитель кампании действующего президента.

Мусса добавил, что американцы не могут позволить себе еще 4 года правления Трампа, который пытается лишить правоохранительные органы средств и обещает помиловать мятежников, которые были жестокими во время нападения на Капитолий.

Также читайте: Трамписты и конспирологи: СМИ проанализировали, кто в США требует остановить поддержку Украины. ИНФОГРАФИКА

Напомним, в четверг, 30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году в обмен на ее молчание.

В пятницу, 31 мая, республиканец пообещал обжаловать судебный вердикт.

Автор: 

Байден Джо (2790) США (26743) Трамп Дональд (5320)


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Топ комментарии
+7
Засуджений злочинець проти деменції .

І це світовий гегемон)))

Ну хоч паржем в світовому масштабі....
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11.06.2024 09:42
+7
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11.06.2024 09:43
+5
Зараз російська пропаганда та агентура кине всі сили відбілювати Трампа, як це робила з Януковичем. Вже по коментарям видно.
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11.06.2024 09:56
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Засуджений злочинець проти деменції .

І це світовий гегемон)))

Ну хоч паржем в світовому масштабі....
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11.06.2024 09:42 Ответить
Свідок секти трампакса чи проплачена ботяра?
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11.06.2024 11:23 Ответить
Ні , звичайне інтернет бидло - як і ви ...
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11.06.2024 11:28 Ответить
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11.06.2024 09:43 Ответить
намічається цікава тенденція НА ЦЕНЗОРІ , тільки мова доходить на цензорі про ТРАМП-БАЙДЕН -зʼявляються Трмпісти ... Хтось їх помічає в засудженні МАРОДЕРНІ НА БАНКОВІЙ? В обговорені справ внутрішніх корупційних у владі України , заврадництва та зрадників... НЄ вони як тортики. з табакерки влазять ТІЛЬКИ НА ТЕМУ БІДОН СТАРИЙ, а молодий та розумний (ну як наш нетряпкаякась) ТРАПМ - НАДІЯ США
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11.06.2024 10:52 Ответить
Саме більше брешуть - під час віини - після охоти - під час виборів . Отто фон Бісмарк
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11.06.2024 09:43 Ответить
Ми не виграємо війну з нинішньою владою

Бо істинним шанувальникам усього російського і корпоративів Газпрому не потрібна рішуча перемога.

Саме тому у нас цілий рік Зеленський та Єрмак піарились на формулі миру та саміті у Швейцарії.

.

А от Bloomberg уже відрив кістяк фінальної заяви, де слова не буде сказано про виведення російських військ з території України, репарації та покарання Росії за знущання над українцями.

Зате буде щось про продовольчу безпеку дітей Африки. І повернення викрадених дітей. З атомною безпекою
Марина Данилюк-Єрмолаєва

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__tn__=-UC*F
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11.06.2024 10:07 Ответить
А що демократам залишається, як не обливати Трампа лайном і не звинувачувати його в якихось вигаданих порушеннях??
(Демократи та Байден пролітають на виборах , як фанера)👈
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11.06.2024 09:44 Ответить
Чому подлякофермерським треба лити ЗЕлений понос на демократів - бо вони зараз при владі й вони зацікавлені в здобутках своєї допомоги Україні !!! Вона відроджують НАТО вони дають Європі шанс навчитися себе захистити від рашизму

А МАРОДЕРНА БЛДота ставить на Тампа - й обливає брудом розпальцовує демократів- ЇМ ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ ТО СМЕРТЬ!!!
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11.06.2024 10:11 Ответить
Я раніше я теж так думав, а зараз вже ні.
Але скоріше за все і ті , і інші грають на одну руку, як роблять шулєри в картах
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11.06.2024 10:14 Ответить
Добрий і поганий поліцейський... стара і добре ефективна гра
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11.06.2024 10:27 Ответить
Ваша аналогія нє катіт! Боротьба цих двох партій непримеренна за всю історію їхньої боротьби за владу . ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ демократи дали свої рятівні голоси спікеру від республіканців... Так, Трамп типу дав Джонсону добро прийняти підтримку демокартів ... Але республіканці перелякані ним грали свобїю гру вірну Трампу як ЙОГО партійці у Палаті Так, там страшна гра й дуже небезпечна для США - Парнас у Рашкіна правий.
Прихильники Трампа це дуже темна сила віруючих в культ особи ...
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11.06.2024 10:46 Ответить
У вас ніколи не виникає питання чому в штатах тільки дві партії і ніхто не мав бажання зробити третю?
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11.06.2024 11:16 Ответить
https://zn.ua/ukr ГО ЗАХІДНІ СОЮЗНИКИ НАДАЮТЬ УКРАЇНІ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ - POLITICO

11 червня, 2024, 10:52

Західні союзники нарешті виконують свої обіцянки, надаючи Києву значну економічну допомогу, зброю та укладаючи безпекові угоди з Україною.

На чолі з Великою Британією дедалі більше союзників України https://zn.ua/ukr/war/13-krajin-u-koalitsiji-derzhav-jaki-dali-dozvil-na-udari-zi-svojeji-zbroji-po-rosiji-spisok.html дозволяють використовувати зброю , яку вони надали Україні, на російській території, що дає Києву потенційну перевагу на полі бою в надії призупинити наступ Росії на Харків. Не менш важливим є той факт, що Україна також набирає обертів в інших напрямках, які можуть дозволити їй захистити свою незалежність, досягти сприятливого результату у війні й розпочати програму відновлення, яка дозволить їй приєднатися до євроатлантичного співтовариства.

Загалом, західні союзники нарешті виконують свою обіцянку підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", надаючи Києву значну економічну допомогу, зброю, укладаючи безпекові угоди та забезпечуючи свободу командування на полі бою. Перспективи України зараз виглядають краще, ніж на початку 2023 року, які, ймовірно, отримають подальший поштовх на Конференції з питань відновлення України, що відбудеться в Берліні 11-12 червня, https://www.politico.eu/article/ukraine-allies-weapons-country-russia-kyiv-battle-boost-western-support-aid-economy-war/ зазначає Говард Шатц, старший економіст аналітичного центру RAND.

Досі вміла економічна політика України підтримувала макроекономічну та фінансову стабільність у країні, попри наслідки війни. Після падіння на 29,1% у 2022 році економіка України зросла на 5% у 2023 році - швидше, ніж всі інші великі європейські економіки й очікується, що протягом наступних трьох і більше років вона продовжуватиме зростати. Більше того, утримуючи свою економіку на плаву, Україна тепер краще підготовлена до періоду післявоєнної відбудови.

Окрім економічної сфери та нових можливостей щодо використання зброї, підтримка України зросла і в інших сферах. Понад 30 країн світу погодилися провести переговори щодо укладення двосторонніх угод про безпеку з Україною - щонайменше дев'ять з них вже підписано, а переговори з США тривають і зараз.
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11.06.2024 11:22 Ответить
Щодо підтримки заходу з одніє сторони підтримують обмеженим постачанням озброєння... я не живу казками і бачу як поставили міліон обіцяних снарядів, уже другий до речі... як поставили зброю до контрнаступу і т.д. і як надають Ф16 що Данія уже більшу частину своїх продала Аргентині по проханню штатів...

А паралельно захід і західні компанії в тій же Азії торгує з орками та дає можливість тим тримати рекордний 130 млрд.. військовий бюджет що більше західної допомоги де не тільки військова ...

Та закривання очі на Китай який уже відкрито поставляє оркам військові технології, тому що той промислова площадка з дешевими ресурсами
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11.06.2024 11:35 Ответить
Після прийняття закона про допомогу, прошйло 1.5місяці
Склади дозволено поповнити на 13+млрд
Залишок PDA 2023 року - 4.2млрд
за 1.5місяці надали 1.6млрд, з яких 1млрд з залишку 4.2млрд
Тобто залишок PDA 2023 року - 3.2млрд
Що зараз заважає передати?

Раніше заважало "не кофмортно", що склади не поповнюються - хоча такої вимоги в законах не існує
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11.06.2024 18:24 Ответить
а чому в Штатах немає статті у конституції про президента засудженого злочинця або про висування ТАКОГО НА ПРЕЗИДЕНТСТВО? А тому що немає у світі найсправедливіше виписаної демократії... Й зараз усі вони проходять пробу . Велика Британія Єдина , доречі у питанні про Україну для УСЬОГО ПОЛІТІКУМУ
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11.06.2024 11:25 Ответить
Виділяю ОКРЕМО зі статті в ПОЛІТІКО (видання США про роль Великої Британії)
На чолі з Великою Британією дедалі більше союзників України https://zn.ua/ukr/war/13-krajin-u-koalitsiji-derzhav-jaki-dali-dozvil-na-udari-zi-svojeji-zbroji-po-rosiji-spisok.html дозволяють використовувати зброю ....
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11.06.2024 11:27 Ответить
Так ви не відповіли на питання чому в такій демократичній країні ніхто не зміг створити ще одну партію за 200 років?
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11.06.2024 11:36 Ответить
11-25- час моєї відповіді Вам
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11.06.2024 12:58 Ответить
Деморатам кінець буде: коли після здачі Афгану здадуть ЄС та НАТО ( я навіть не про Україну) !!! А Трампу ще кінець буде . А може правий Парнас - після 20 липня , вироку Трампу може початися в США страшне ,
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11.06.2024 10:30 Ответить
Та шо ви брешете, ви і до цього не думали, бо у вас нема чім думати.
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11.06.2024 10:49 Ответить
Брешу , ясна річ.
Наприклад брешу, що Крим в 2014 при демократах (Обамі) забрали, в лютому 2022 року теж при демократах (Байдені) напали на Україну.
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11.06.2024 10:55 Ответить
І знов поздоровляю вас збрехавши. Я вам кажу шо ви і тоді і зараз не думали та не думаєте бо у вас нема чім думати, а ви мені шось про Крим, Обаму, демократах.
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11.06.2024 11:26 Ответить
Дякую, я вас теж поздоровляю!!
Ви справжній чемпіон по балабольству .
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11.06.2024 11:31 Ответить
А по темі нема чого сказати?
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11.06.2024 11:41 Ответить
По який темі??
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11.06.2024 11:42 Ответить
Ось бачте, і тут вам нема чім подумати.
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11.06.2024 11:48 Ответить
Та отож! і я про те, що ви або балабол, або у вас біла горячка???😀
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11.06.2024 11:50 Ответить
Ви ухиляєтеся від теми заданою мною, що знову доводить те, що вам нема чим думати.
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11.06.2024 11:54 Ответить
Ви про те що у Трампа був суд??
Та і що з цього?? Фабрикують якись надумани справи про те, що він заплатив якийсь старий шалаві гроші за те, щоб вона про щось не розповідала .
Це взагалі фуфло для лохів((:
Просто демократи в чесному двобої обкакалісь , ось починають діяти, як спрвжні покитьки.
А таки , як ви хавають ЦЕ((:
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11.06.2024 12:17 Ответить
Кацап, ти проколовся.
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11.06.2024 13:04 Ответить
кацап твiй батя(:
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11.06.2024 21:29 Ответить
Не за бабло бабі а за бабло адвокату з коштів виборчого штабу , а задекларовані розтрати як юридичні послуги для штабу ...Про Алькапоне чув?
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11.06.2024 13:46 Ответить
А ти про Аьпочино чула? А про Алкькатрас?
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11.06.2024 21:33 Ответить
Вєдана, ти шолє? (с)
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11.06.2024 13:25 Ответить
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11.06.2024 10:17 Ответить
ОЦІЙ ПАРОЧЦІ ПОТРІБЕН ТРАМП!
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11.06.2024 10:19 Ответить
ЛЕВ ПАРНАС y РАШКИНА: Уголовник и Хантер Байден
https://www.youtube.com/watch?v=6RmatjQ_4Ic&t=4039s
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11.06.2024 10:21 Ответить
Щось вони в Штатах довго думали, поки таку статтю написали((:
(зєля вже не є президент)
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11.06.2024 10:20 Ответить
А шо, вироків суду по Трампушці не було?
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11.06.2024 10:47 Ответить
Де ти тут побачив лайно? Це ж вже факт, оголошений судом.
Повилазило купа трампоботів вилизувати свого рудого виродка-злочинця
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11.06.2024 11:26 Ответить
У нас є Боневтік,в них буде - Бонесів.
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11.06.2024 09:46 Ответить
Трамп - це в більшості вольові,авторитарні рішення.Байден - це рішення колективні,обдумані в певних кругах.Америка раз помилилась з Трампом,другий раз такого не буде.В крайньому випадку він до виборів не дотягне по стану здоров"я,яке він стратив з численими курвами,які зараз поз"їзджаються зі всього світу...
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11.06.2024 09:47 Ответить
Міллі в Конгресі заявив, що був план виходу з афганістану
проте Байден прийняв своє рішення

де тут обдумані та колеткивні рішення?
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11.06.2024 18:17 Ответить
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11.06.2024 09:49 Ответить
Зараз російська пропаганда та агентура кине всі сили відбілювати Трампа, як це робила з Януковичем. Вже по коментарям видно.
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11.06.2024 09:56 Ответить
Трампа не підтримую, але в такі, дебільні маніпуляції та брехню від демократів повірити важко.
Саме бомжі та бандити з Латинської Америки, яких Адміністрація Байдена запустила до країни, посприяли "зниженню рівня злочинності", таку нісенітницю навіть глядачі марахвону не з'їдять.
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11.06.2024 09:58 Ответить
Це точно.... найбільше що вдарило по рейтингу Байдена це якраз ріст злочинності через навалу латиносів і з ними приходять через кордон не тільки звичайні люди які шукають заробітку але й багато членів банд
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11.06.2024 10:24 Ответить
Ага. А ще нехай назвуть Трампа ковідним грипозніком, бо саме за його каденції почалася пандемія Ковід-19.
*****, дєтский сад якийсь. Дєтский сад, бо дідусь впав у дєтство. )))
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11.06.2024 16:51 Ответить
 
 