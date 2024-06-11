Избирательная кампания Байдена стала официально называть Трампа "осужденным преступником"

Представитель избирательной кампании действующего американского президента Джо Байдена Аммар Мусса официально назвал кандидата в лидеры Штатов Дональда Трампа "осужденным преступником", поскольку при его каденции уровень тяжкого криминала в США был значительно выше.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

"Дональд Трамп - осужденный преступник, который вызвал самый большой всплеск насильственных преступлений за более чем столетие", - заявил Мусса.

Таким образом спикер привлек внимание к последнему отчету о преступной активности в США, на который обычно обращают внимание республиканские избиратели.

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Уровень преступности в США

Согласно ему, насильственные преступления значительно уменьшились после прихода Байдена к власти, и их количество продолжает сокращаться. Так, в начале этого года было совершено на 15% меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а количество убийств и изнасилований снизилось на 26%.

"Президент Байден упорно работал, чтобы навести порядок в беспорядке, и это работает", - подчеркнул представитель кампании действующего президента.

Мусса добавил, что американцы не могут позволить себе еще 4 года правления Трампа, который пытается лишить правоохранительные органы средств и обещает помиловать мятежников, которые были жестокими во время нападения на Капитолий.

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Напомним, в четверг, 30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году в обмен на ее молчание.

В пятницу, 31 мая, республиканец пообещал обжаловать судебный вердикт.