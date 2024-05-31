Трамп собирается обжаловать приговор по делу о фальсификации деловой документации

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обжаловать приговор по уголовному делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

Об этом он заявил на пресс-конференции в своем отеле Trump Tower в Нью-Йорке, пишет Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

В своей речи, которая длилась 40 минут, республиканец раскритиковал весь судебный процесс по делу о фальсификации документов. Он назвал судебный процесс "сфальсифицированным", а судью Хуана Мерчана, который вел дело, "очень скандальным".

Перед собравшимися на пресс-конференции экс-глава Белого дома заявил, что "ничего незаконного не сделал". Также политик сказал, что собирается обжаловать приговор суда в Нью-Йорке.

"Если они могут сделать это со мной, они могут сделать это с кем угодно", - заявил бывший президент США.

Во время речи Трамп также упомянул своего политического оппонента, действующего президента США Джо Байдена. Республиканец безосновательно обвинил главу Белого дома в том, что "весь судебный процесс проводится Байденом и его людьми". Он утверждает, что именно администрация действующего президента вместе с Министерством юстиции США работали над его "преследованием".

Напомним, что в четверг, 30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году.

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Дела против Трампа

К слову, это не единственное дело, которое открыто против Трампа. Всего против экс-президента США выдвинуты десятки обвинений в 4 делах: два федеральных, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.

В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинения в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020. Третье дело - это обвинение от 1 августа 2023 года о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

И четвертое - это федеральное дело о незаконном хранении экс-главой Белого дома секретных документов в своем имении во Флориде.

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