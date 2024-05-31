Трамп собирается обжаловать приговор по делу о фальсификации деловой документации
45-й президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обжаловать приговор по уголовному делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.
Об этом он заявил на пресс-конференции в своем отеле Trump Tower в Нью-Йорке, пишет Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
В своей речи, которая длилась 40 минут, республиканец раскритиковал весь судебный процесс по делу о фальсификации документов. Он назвал судебный процесс "сфальсифицированным", а судью Хуана Мерчана, который вел дело, "очень скандальным".
Перед собравшимися на пресс-конференции экс-глава Белого дома заявил, что "ничего незаконного не сделал". Также политик сказал, что собирается обжаловать приговор суда в Нью-Йорке.
"Если они могут сделать это со мной, они могут сделать это с кем угодно", - заявил бывший президент США.
Во время речи Трамп также упомянул своего политического оппонента, действующего президента США Джо Байдена. Республиканец безосновательно обвинил главу Белого дома в том, что "весь судебный процесс проводится Байденом и его людьми". Он утверждает, что именно администрация действующего президента вместе с Министерством юстиции США работали над его "преследованием".
Напомним, что в четверг, 30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году.
Дела против Трампа
К слову, это не единственное дело, которое открыто против Трампа. Всего против экс-президента США выдвинуты десятки обвинений в 4 делах: два федеральных, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.
В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинения в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020. Третье дело - это обвинение от 1 августа 2023 года о штурме Капитолия 6 января 2021 года.
И четвертое - это федеральное дело о незаконном хранении экс-главой Белого дома секретных документов в своем имении во Флориде.
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остопистіла,надоїла...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d4trsr/ua_80th_air_assault_brigades_3rd_battalion_posted/
Взагалі-то, тут мова про Америку, від якої залежить наше майбутнє існування.
"Информационная стратегия Трампа и его команды (а также раша СМИ и ботов) сегодня заключается в агрессивном продвижении месседжа - мол, несправедливый вердикт только добавит Трампу очков и увеличит его шансы на победу в ноябре. В доказательство этого трамповские и раша СМИ приводят какие-то левые американские опросы. Так вот, это всё фейки, не ведитесь.
Да, база Трампа взбодрится, но может ужаться. И главное: независимые, их мнение; а вчерашний результат - просто ошеломительно четкий. И это главный результат."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80 https://uk.wikipedia.org/wiki/Олег_Пономар Зверніть увагу на background " фінансово-економічний технікум за фахом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82 фінансист " Дуже швидко імігрував до Канади. Цю країну вважає своїм місцем проживання. (Де США, а де Канада?) Пишається знайомством із Adam Schiff Тепер я розумію ким (і чим?) підживлюється антитрампівська позиція.
https://www.facebook.com/OlehPonomar/posts/ukrainegate/953264611673453/
По Канадських сторінках шукала інформацію щодо навчання. Адже не може людина просто так називати себе політичним оглядачем. Не знайшла. Але побачила цікаве. На сторінці Zillow Олег Пономар зареєструвався як Property manager short term rent ZolotIE Vorota в місті Алберта (Канада)
https://www.zillow.com/profile/olegponomar Саме тут він розписав себе як політичного оглядача високого класу. От тільки номер телефона належить не йому, а меру Альберти Cathy Heron
https://stalbert.ca/cosa/leadership/council/profiles/mayor-cathy-heron/