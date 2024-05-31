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Трамп собирается обжаловать приговор по делу о фальсификации деловой документации

Трамп збирається оскаржити вирок суду у Нью-Йорку

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обжаловать приговор по уголовному делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

Об этом он заявил на пресс-конференции в своем отеле Trump Tower в Нью-Йорке, пишет Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

В своей речи, которая длилась 40 минут, республиканец раскритиковал весь судебный процесс по делу о фальсификации документов. Он назвал судебный процесс "сфальсифицированным", а судью Хуана Мерчана, который вел дело, "очень скандальным".

Перед собравшимися на пресс-конференции экс-глава Белого дома заявил, что "ничего незаконного не сделал". Также политик сказал, что собирается обжаловать приговор суда в Нью-Йорке.

"Если они могут сделать это со мной, они могут сделать это с кем угодно", - заявил бывший президент США.

Во время речи Трамп также упомянул своего политического оппонента, действующего президента США Джо Байдена. Республиканец безосновательно обвинил главу Белого дома в том, что "весь судебный процесс проводится Байденом и его людьми". Он утверждает, что именно администрация действующего президента вместе с Министерством юстиции США работали над его "преследованием".

Напомним, что в четверг, 30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году.

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Дела против Трампа

К слову, это не единственное дело, которое открыто против Трампа. Всего против экс-президента США выдвинуты десятки обвинений в 4 делах: два федеральных, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.

В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинения в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020. Третье дело - это обвинение от 1 августа 2023 года о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

И четвертое - это федеральное дело о незаконном хранении экс-главой Белого дома секретных документов в своем имении во Флориде.

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Автор: 

обвинение (418) подлог (1364) суд (25092) США (26620) Трамп Дональд (5194)


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Топ комментарии
+9
Ну США не кімченірія, до пушки їх не прив'яжуть. Почекають чотири роки щоб мудрий нарід проблювався...
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31.05.2024 20:58
+8
Тобто заплатив шлюсі 140.000 баксів це "нічого не робив".
Записуйся в "Слугу Народу"....
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31.05.2024 20:43
+8
Процес про фальсифікацію документів трамп назвав сфальсифікованим. Геніально.👏
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31.05.2024 20:47
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Не тратьте, куме, сили. Спускайтеся на дно.
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31.05.2024 20:42 Ответить
Тобто заплатив шлюсі 140.000 баксів це "нічого не робив".
Записуйся в "Слугу Народу"....
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31.05.2024 20:43 Ответить
Ну щедра душа. Не жлоб.
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31.05.2024 20:49 Ответить
Збочинець. Миланія Агонь, а він ще якусь шльондру собі замовляв
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31.05.2024 20:46 Ответить
Х ровесників не шукає.
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31.05.2024 20:48 Ответить
У кожної розкошної жінки є чоловік якому вона остопистіла, надоїла...
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31.05.2024 20:55 Ответить
Процес про фальсифікацію документів трамп назвав сфальсифікованим. Геніально.👏
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31.05.2024 20:47 Ответить
Да и хрен с ним, лучше посмотрите, как дрон гоняет мальчика в трусиках:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d4trsr/ua_80th_air_assault_brigades_3rd_battalion_posted/
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31.05.2024 20:50 Ответить
А чому там написано "Контент для дорослих" там що порнуха є ?
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31.05.2024 20:53 Ответить
Видно порнуха починається після влучення дрону. Відео обрізали.
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01.06.2024 00:42 Ответить
Парнуха в новом стиле .
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01.06.2024 03:14 Ответить
Взяли ребёнка семидесяти семи лет, мальчика маленького, в трусиках, в футболке со знаком ГТО на груди у него, как Иисусика, на доску объявлений прибили. Байден лично прибивал, двое держали.
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31.05.2024 20:50 Ответить
Цікаво, якщо Трамп таки виграє вибори, що робитимуть ті, то зараз на нього котить бочку? Обтруть свої соплі або будуть гнути свою політику?
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31.05.2024 20:50 Ответить
Ну США не кімченірія, до пушки їх не прив'яжуть. Почекають чотири роки щоб мудрий нарід проблювався...
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31.05.2024 20:58 Ответить
Ничего для них не изменится, кажый будет свою жизнь жить дальше.
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31.05.2024 23:23 Ответить
А якщо не виграє, що ти робитимеш зі своїми шмарклями?
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01.06.2024 00:09 Ответить
Що ще з тобою батько робив? ))
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01.06.2024 00:26 Ответить
👍
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01.06.2024 00:59 Ответить
Майбутній президент злочинець - збочинець. Яка ганьба для Америки.
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31.05.2024 21:13 Ответить
Ми собі вибирали президентів, один кращий іншого, один взагалі бандит був, в тюрмі сидів, а інший найвеличніший підер ********** не кажучи про його команду.
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31.05.2024 21:19 Ответить
Не ми, а ви собі обирали, я перелічених не обирала.

Взагалі-то, тут мова про Америку, від якої залежить наше майбутнє існування.
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31.05.2024 21:23 Ответить
Впереди апеляция, если не сработает, потом еще одна. Потом Верховный Суд. На каком то этапе приговор отменят. Слишком политизированно его дело, это всем понятно, даже таким как я - далеко его не поклонникам.
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31.05.2024 23:26 Ответить
яка політизація? не скромний, пиши відверто: "это всем понятно, даже таким дибилам как я"
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01.06.2024 00:48 Ответить
Згодна із вами: президент США-злодій і збочинець. Байден разом із своєю сімїєю замішаний у багатьох корупціонних схемах; його дочка розповідала що Байден заходив до неї в душову кабіну; Байден одержував чималенькі гроші від компартіі Китаю. Який сором для США!
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31.05.2024 23:53 Ответить
Таня, виключай раша тудей і вмикай макитру.
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01.06.2024 02:13 Ответить
Я відрізала всі руцькі канали ще в 2014. ******** дивитись американські новини в оригіналі, а не споживати ті, що були кастровані продажними укрзмі
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01.06.2024 06:10 Ответить
Краще б ти собі руки відрізала, бо підеш цими руками голосувати за злочинця. Зато ми тут хоч будемо знати, які довбойби цю руду бєлку обирають.
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01.06.2024 09:14 Ответить
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01.06.2024 09:12 Ответить
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31.05.2024 21:33 Ответить
Трамп поразительно напоминает Хама. Просто 2 куска одного парашного говна.
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31.05.2024 21:51 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/zelenyj-svet-ssha-dlya-atak-po-belgorodskoj-oblasti/ Олег Пономарь :

"Информационная стратегия Трампа и его команды (а также раша СМИ и ботов) сегодня заключается в агрессивном продвижении месседжа - мол, несправедливый вердикт только добавит Трампу очков и увеличит его шансы на победу в ноябре. В доказательство этого трамповские и раша СМИ приводят какие-то левые американские опросы. Так вот, это всё фейки, не ведитесь.

Да, база Трампа взбодрится, но может ужаться. И главное: независимые, их мнение; а вчерашний результат - просто ошеломительно четкий. И это главный результат."
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31.05.2024 21:55 Ответить
ну то таке, не знаю, кто это, "Олег Пономарь", но то, что это не "агрессивный месседж" команды Трампа - 100%. Люди вокруг сегодня об этом говорят.
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31.05.2024 23:35 Ответить
Это типа "эксперт", с 2014 года рассказывает про западный план "Анаконда". Согласно которому вот-вот задушат РФ... Правда постоянно сроки переносятся Что то типа Арестовича, "генерала СВР/Соловья", умеет сочинять сказки для своей аудитории.
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01.06.2024 00:36 Ответить
Як? Ви не знаєте хто такий Олег Пономар? Це просто неможливо! Мені колись настирливо називали це імя (В звязку із іменем Трампа, звичайно). Я понишпорила по інтернету. Як сказала про нього Украінська Вікіпедія "політичний оглядач, письменник та громадський діяч. Найпопулярніший блогер України."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80 https://uk.wikipedia.org/wiki/Олег_Пономар Зверніть увагу на background " фінансово-економічний технікум за фахом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82 фінансист " Дуже швидко імігрував до Канади. Цю країну вважає своїм місцем проживання. (Де США, а де Канада?) Пишається знайомством із Adam Schiff Тепер я розумію ким (і чим?) підживлюється антитрампівська позиція.

https://www.facebook.com/OlehPonomar/posts/ukrainegate/953264611673453/
По Канадських сторінках шукала інформацію щодо навчання. Адже не може людина просто так називати себе політичним оглядачем. Не знайшла. Але побачила цікаве. На сторінці Zillow Олег Пономар зареєструвався як Property manager short term rent ZolotIE Vorota в місті Алберта (Канада)

https://www.zillow.com/profile/olegponomar Саме тут він розписав себе як політичного оглядача високого класу. От тільки номер телефона належить не йому, а меру Альберти Cathy Heron

https://stalbert.ca/cosa/leadership/council/profiles/mayor-cathy-heron/
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01.06.2024 07:30 Ответить
Та правий Трамп повністю, на всі сорок хвилин промови, годі й казати. Звісно, такі його вчинки прикрасили б топ політика , якби він був демократом і репрезентував виборців з широкими поглядами... але для республіканця, що мав би представляти і добрих білих християн в тому числі...навіть і не знаю в які ворота таке має влізти.
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31.05.2024 22:14 Ответить
там справжнього республіканського електорату взагалі і не залишилось. Там залишились лише споживачі "жрать-ржать+срать"
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31.05.2024 22:31 Ответить
то вы дерьмократский электорат описали - "дайте халявы, и побольше!"
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31.05.2024 23:37 Ответить
Ага - тіко і підприємці то є не святі люди ( була б можливість законна дехто би і на кліках двійних заробляв би - правда той дехто напевно зрозумів шо він був не правий або "шибко вумного" менеджера за таку нагородив тіко не бабосами а чимсь іншим ).
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01.06.2024 03:23 Ответить
 
 