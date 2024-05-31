Трамп збирається оскаржити вирок у справі фальсифікації ділової документації

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що має намір оскаржити вирок у кримінальній справі про фальсифікацію ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс.

Про це він заявив на пресконференції у своєму готелі Trump Tower у Нью-Йорку, пише Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

У своїй промові, яка тривала 40 хвилин, республіканець розкритикував весь судовий процес у справі щодо фальсифікації документів. Він назвав судовий процес "сфальсифікованим", а суддю Хуана Мерчана, який вів справу, "дуже скандальним".

Перед присутніми на пресконференції ексочільник Білого дому заявив, що "нічого незаконного не зробив". Також політик сказав, що збирається оскаржувати вирок суду у Нью-Йорку.

"Якщо вони можуть зробити це зі мною, вони можуть зробити це з ким завгодно", - заявив колишній президент США.

Під час промови Трамп також згадав свого політичного опонента, чинного президента США Джо Байдена. Республіканець безпідставно звинуваватив очільника Білого дому в тому, що "весь судовий процес проводиться Байденом та його людьми". Він стверджує, що саме адміністрація чинного президента разом з Міністерством юстиції США працювали над його "переслідуванням".

Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році.

Читайте також: Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах його колишня суперниця Ніккі Гейлі отримає посаду в адміністрації

Справи проти Трампа

До слова, це не єдина справа, яка відкрита проти Трампа. Загалом проти експрезидента США висунуті десятки обвинувачень у 4 справах: дві федеральні, одна в штаті Нью-Йорк та ще одна в штаті Джорджія.

У середині серпня 2023 року Джорджія висунула Трампу обвинувачення у спробі зірвати результати президентських виборів-2020. Третя справа – це обвинувачення від 1 серпня 2023-го року про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

І четверта – це федеральна справа щодо незаконного зберігання ексочільником Білого дому секретних документів у своєму маєтку в Флориді.

Читайте також: Трамп заявив, що розбомбив би Москву, якби війна почалася за його президентства, - The Washington Post