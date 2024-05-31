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Трамп збирається оскаржити вирок у справі фальсифікації ділової документації

Трамп збирається оскаржити вирок суду у Нью-Йорку

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що має намір оскаржити вирок у кримінальній справі про фальсифікацію ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс.

Про це він заявив на пресконференції у своєму готелі Trump Tower у Нью-Йорку, пише Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

У своїй промові, яка тривала 40 хвилин, республіканець розкритикував весь судовий процес у справі щодо фальсифікації документів. Він назвав судовий процес "сфальсифікованим", а суддю Хуана Мерчана, який вів справу, "дуже скандальним".

Перед присутніми на пресконференції ексочільник Білого дому заявив, що "нічого незаконного не зробив". Також політик сказав, що збирається оскаржувати вирок суду у Нью-Йорку.

"Якщо вони можуть зробити це зі мною, вони можуть зробити це з ким завгодно", - заявив колишній президент США.

Під час промови Трамп також згадав свого політичного опонента, чинного президента США Джо Байдена. Республіканець безпідставно звинуваватив очільника Білого дому в тому, що "весь судовий процес проводиться Байденом та його людьми". Він стверджує, що саме адміністрація чинного президента разом з Міністерством юстиції США працювали над його "переслідуванням".

Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році.

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Справи проти Трампа 

До слова, це не єдина справа, яка відкрита проти Трампа. Загалом проти експрезидента США висунуті десятки обвинувачень у 4 справах: дві федеральні, одна в штаті Нью-Йорк та ще одна в штаті Джорджія.

У середині серпня 2023 року Джорджія висунула Трампу обвинувачення у спробі зірвати результати президентських виборів-2020. Третя справа – це обвинувачення від 1 серпня 2023-го року про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

І четверта – це федеральна справа щодо незаконного зберігання ексочільником Білого дому секретних документів у своєму маєтку в Флориді.

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Автор: 

звинувачення (215) фальсифікація (170) суд (11676) США (22799) Трамп Дональд (5619)


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Топ коментарі
+9
Ну США не кімченірія, до пушки їх не прив'яжуть. Почекають чотири роки щоб мудрий нарід проблювався...
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31.05.2024 20:58
+8
Тобто заплатив шлюсі 140.000 баксів це "нічого не робив".
Записуйся в "Слугу Народу"....
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31.05.2024 20:43
+8
Процес про фальсифікацію документів трамп назвав сфальсифікованим. Геніально.👏
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31.05.2024 20:47
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Не тратьте, куме, сили. Спускайтеся на дно.
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31.05.2024 20:42 Відповісти
Тобто заплатив шлюсі 140.000 баксів це "нічого не робив".
Записуйся в "Слугу Народу"....
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31.05.2024 20:43 Відповісти
Ну щедра душа. Не жлоб.
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31.05.2024 20:49 Відповісти
Збочинець. Миланія Агонь, а він ще якусь шльондру собі замовляв
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31.05.2024 20:46 Відповісти
Х ровесників не шукає.
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31.05.2024 20:48 Відповісти
У кожної розкошної жінки є чоловік якому вона остопистіла, надоїла...
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31.05.2024 20:55 Відповісти
Процес про фальсифікацію документів трамп назвав сфальсифікованим. Геніально.👏
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31.05.2024 20:47 Відповісти
Да и хрен с ним, лучше посмотрите, как дрон гоняет мальчика в трусиках:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d4trsr/ua_80th_air_assault_brigades_3rd_battalion_posted/
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31.05.2024 20:50 Відповісти
А чому там написано "Контент для дорослих" там що порнуха є ?
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31.05.2024 20:53 Відповісти
Видно порнуха починається після влучення дрону. Відео обрізали.
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01.06.2024 00:42 Відповісти
Парнуха в новом стиле .
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01.06.2024 03:14 Відповісти
Взяли ребёнка семидесяти семи лет, мальчика маленького, в трусиках, в футболке со знаком ГТО на груди у него, как Иисусика, на доску объявлений прибили. Байден лично прибивал, двое держали.
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31.05.2024 20:50 Відповісти
Цікаво, якщо Трамп таки виграє вибори, що робитимуть ті, то зараз на нього котить бочку? Обтруть свої соплі або будуть гнути свою політику?
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31.05.2024 20:50 Відповісти
Ну США не кімченірія, до пушки їх не прив'яжуть. Почекають чотири роки щоб мудрий нарід проблювався...
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31.05.2024 20:58 Відповісти
Ничего для них не изменится, кажый будет свою жизнь жить дальше.
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31.05.2024 23:23 Відповісти
А якщо не виграє, що ти робитимеш зі своїми шмарклями?
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01.06.2024 00:09 Відповісти
Що ще з тобою батько робив? ))
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01.06.2024 00:26 Відповісти
👍
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01.06.2024 00:59 Відповісти
Майбутній президент злочинець - збочинець. Яка ганьба для Америки.
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31.05.2024 21:13 Відповісти
Ми собі вибирали президентів, один кращий іншого, один взагалі бандит був, в тюрмі сидів, а інший найвеличніший підер ********** не кажучи про його команду.
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31.05.2024 21:19 Відповісти
Не ми, а ви собі обирали, я перелічених не обирала.

Взагалі-то, тут мова про Америку, від якої залежить наше майбутнє існування.
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31.05.2024 21:23 Відповісти
Впереди апеляция, если не сработает, потом еще одна. Потом Верховный Суд. На каком то этапе приговор отменят. Слишком политизированно его дело, это всем понятно, даже таким как я - далеко его не поклонникам.
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31.05.2024 23:26 Відповісти
яка політизація? не скромний, пиши відверто: "это всем понятно, даже таким дибилам как я"
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01.06.2024 00:48 Відповісти
Згодна із вами: президент США-злодій і збочинець. Байден разом із своєю сімїєю замішаний у багатьох корупціонних схемах; його дочка розповідала що Байден заходив до неї в душову кабіну; Байден одержував чималенькі гроші від компартіі Китаю. Який сором для США!
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31.05.2024 23:53 Відповісти
Таня, виключай раша тудей і вмикай макитру.
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01.06.2024 02:13 Відповісти
Я відрізала всі руцькі канали ще в 2014. ******** дивитись американські новини в оригіналі, а не споживати ті, що були кастровані продажними укрзмі
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01.06.2024 06:10 Відповісти
Краще б ти собі руки відрізала, бо підеш цими руками голосувати за злочинця. Зато ми тут хоч будемо знати, які довбойби цю руду бєлку обирають.
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01.06.2024 09:14 Відповісти
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01.06.2024 09:12 Відповісти
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31.05.2024 21:33 Відповісти
Трамп поразительно напоминает Хама. Просто 2 куска одного парашного говна.
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31.05.2024 21:51 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/zelenyj-svet-ssha-dlya-atak-po-belgorodskoj-oblasti/ Олег Пономарь :

"Информационная стратегия Трампа и его команды (а также раша СМИ и ботов) сегодня заключается в агрессивном продвижении месседжа - мол, несправедливый вердикт только добавит Трампу очков и увеличит его шансы на победу в ноябре. В доказательство этого трамповские и раша СМИ приводят какие-то левые американские опросы. Так вот, это всё фейки, не ведитесь.

Да, база Трампа взбодрится, но может ужаться. И главное: независимые, их мнение; а вчерашний результат - просто ошеломительно четкий. И это главный результат."
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31.05.2024 21:55 Відповісти
ну то таке, не знаю, кто это, "Олег Пономарь", но то, что это не "агрессивный месседж" команды Трампа - 100%. Люди вокруг сегодня об этом говорят.
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31.05.2024 23:35 Відповісти
Это типа "эксперт", с 2014 года рассказывает про западный план "Анаконда". Согласно которому вот-вот задушат РФ... Правда постоянно сроки переносятся Что то типа Арестовича, "генерала СВР/Соловья", умеет сочинять сказки для своей аудитории.
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01.06.2024 00:36 Відповісти
Як? Ви не знаєте хто такий Олег Пономар? Це просто неможливо! Мені колись настирливо називали це імя (В звязку із іменем Трампа, звичайно). Я понишпорила по інтернету. Як сказала про нього Украінська Вікіпедія "політичний оглядач, письменник та громадський діяч. Найпопулярніший блогер України."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80 https://uk.wikipedia.org/wiki/Олег_Пономар Зверніть увагу на background " фінансово-економічний технікум за фахом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82 фінансист " Дуже швидко імігрував до Канади. Цю країну вважає своїм місцем проживання. (Де США, а де Канада?) Пишається знайомством із Adam Schiff Тепер я розумію ким (і чим?) підживлюється антитрампівська позиція.

https://www.facebook.com/OlehPonomar/posts/ukrainegate/953264611673453/
По Канадських сторінках шукала інформацію щодо навчання. Адже не може людина просто так називати себе політичним оглядачем. Не знайшла. Але побачила цікаве. На сторінці Zillow Олег Пономар зареєструвався як Property manager short term rent ZolotIE Vorota в місті Алберта (Канада)

https://www.zillow.com/profile/olegponomar Саме тут він розписав себе як політичного оглядача високого класу. От тільки номер телефона належить не йому, а меру Альберти Cathy Heron

https://stalbert.ca/cosa/leadership/council/profiles/mayor-cathy-heron/
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01.06.2024 07:30 Відповісти
Та правий Трамп повністю, на всі сорок хвилин промови, годі й казати. Звісно, такі його вчинки прикрасили б топ політика , якби він був демократом і репрезентував виборців з широкими поглядами... але для республіканця, що мав би представляти і добрих білих християн в тому числі...навіть і не знаю в які ворота таке має влізти.
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31.05.2024 22:14 Відповісти
там справжнього республіканського електорату взагалі і не залишилось. Там залишились лише споживачі "жрать-ржать+срать"
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31.05.2024 22:31 Відповісти
то вы дерьмократский электорат описали - "дайте халявы, и побольше!"
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31.05.2024 23:37 Відповісти
Ага - тіко і підприємці то є не святі люди ( була б можливість законна дехто би і на кліках двійних заробляв би - правда той дехто напевно зрозумів шо він був не правий або "шибко вумного" менеджера за таку нагородив тіко не бабосами а чимсь іншим ).
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01.06.2024 03:23 Відповісти
 
 