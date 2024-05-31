Трамп збирається оскаржити вирок у справі фальсифікації ділової документації
45-й президент США Дональд Трамп заявив, що має намір оскаржити вирок у кримінальній справі про фальсифікацію ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс.
Про це він заявив на пресконференції у своєму готелі Trump Tower у Нью-Йорку, пише Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.
У своїй промові, яка тривала 40 хвилин, республіканець розкритикував весь судовий процес у справі щодо фальсифікації документів. Він назвав судовий процес "сфальсифікованим", а суддю Хуана Мерчана, який вів справу, "дуже скандальним".
Перед присутніми на пресконференції ексочільник Білого дому заявив, що "нічого незаконного не зробив". Також політик сказав, що збирається оскаржувати вирок суду у Нью-Йорку.
"Якщо вони можуть зробити це зі мною, вони можуть зробити це з ким завгодно", - заявив колишній президент США.
Під час промови Трамп також згадав свого політичного опонента, чинного президента США Джо Байдена. Республіканець безпідставно звинуваватив очільника Білого дому в тому, що "весь судовий процес проводиться Байденом та його людьми". Він стверджує, що саме адміністрація чинного президента разом з Міністерством юстиції США працювали над його "переслідуванням".
Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році.
Справи проти Трампа
До слова, це не єдина справа, яка відкрита проти Трампа. Загалом проти експрезидента США висунуті десятки обвинувачень у 4 справах: дві федеральні, одна в штаті Нью-Йорк та ще одна в штаті Джорджія.
У середині серпня 2023 року Джорджія висунула Трампу обвинувачення у спробі зірвати результати президентських виборів-2020. Третя справа – це обвинувачення від 1 серпня 2023-го року про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
І четверта – це федеральна справа щодо незаконного зберігання ексочільником Білого дому секретних документів у своєму маєтку в Флориді.
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остопистіла,надоїла...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d4trsr/ua_80th_air_assault_brigades_3rd_battalion_posted/
Взагалі-то, тут мова про Америку, від якої залежить наше майбутнє існування.
"Информационная стратегия Трампа и его команды (а также раша СМИ и ботов) сегодня заключается в агрессивном продвижении месседжа - мол, несправедливый вердикт только добавит Трампу очков и увеличит его шансы на победу в ноябре. В доказательство этого трамповские и раша СМИ приводят какие-то левые американские опросы. Так вот, это всё фейки, не ведитесь.
Да, база Трампа взбодрится, но может ужаться. И главное: независимые, их мнение; а вчерашний результат - просто ошеломительно четкий. И это главный результат."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80 https://uk.wikipedia.org/wiki/Олег_Пономар Зверніть увагу на background " фінансово-економічний технікум за фахом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82 фінансист " Дуже швидко імігрував до Канади. Цю країну вважає своїм місцем проживання. (Де США, а де Канада?) Пишається знайомством із Adam Schiff Тепер я розумію ким (і чим?) підживлюється антитрампівська позиція.
https://www.facebook.com/OlehPonomar/posts/ukrainegate/953264611673453/
По Канадських сторінках шукала інформацію щодо навчання. Адже не може людина просто так називати себе політичним оглядачем. Не знайшла. Але побачила цікаве. На сторінці Zillow Олег Пономар зареєструвався як Property manager short term rent ZolotIE Vorota в місті Алберта (Канада)
https://www.zillow.com/profile/olegponomar Саме тут він розписав себе як політичного оглядача високого класу. От тільки номер телефона належить не йому, а меру Альберти Cathy Heron
https://stalbert.ca/cosa/leadership/council/profiles/mayor-cathy-heron/