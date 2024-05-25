Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах його колишня суперниця Ніккі Гейлі отримає посаду в адміністрації

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Ніккі Гейлі отримає посаду в адміністрації у разі його повернення у Білий дім.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виступаючи після мітингу у Нью-Йорку, республіканець допустив, що запропонує своїй колишній суперниці Ніккі Гейлі роботу у разі своєї перемоги на виборах президента США. Трамп назвав Гейлі "дуже здібною людиною", а також зауважив, що у нього з нею "багато однакових ідей та думок".

"Я думаю, що вона буде в нашій команді, тому що у нас багато однакових ідей та думок... У нас була неприємна (передвиборча, - ред.) кампанія, вона була досить неприємною. Але вона дуже здібна людина, і я впевнений, що вона певною мірою буде в нашій команді", - заявив експрезидент США.

Нагадаємо, що раніше Ніккі Гейлі заявила, що підтримає Дональда Трампа на майбутніх виборах. Хоча вона вважає Трампа "не ідеальним", але Байдена політикиня називає "катастрофою".

До слова, раніше Гейлі вже працювала у команді Трампа. Під час президентства республіканця політикиня займала посаду посла США в ООН.

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Позиція Гейлі щодо підтримки України

Під час передвиборчої гонки, з якої Гейлі вийшла 5 березня 2024 року, вона неодноразово засвідчувала свою підтримку Україні. Зокрема, політикиня підтримувала ідею продовження надання США допомоги Україні у її боротьбі з повномасштабною російською агресією. Однак вона виступала проти відправки американських військових в Україну.