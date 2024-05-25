УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12338 відвідувачів онлайн
Новини
5 617 41

Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах його колишня суперниця Ніккі Гейлі отримає посаду в адміністрації

Трамп допустив, що Гейлі отримає посаду у його адміністрації

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Ніккі Гейлі отримає посаду в адміністрації у разі його повернення у Білий дім.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виступаючи після мітингу у Нью-Йорку, республіканець допустив, що запропонує своїй колишній суперниці Ніккі Гейлі роботу у разі своєї перемоги на виборах президента США. Трамп назвав Гейлі "дуже здібною людиною", а також зауважив, що у нього з нею "багато однакових ідей та думок".

"Я думаю, що вона буде в нашій команді, тому що у нас багато однакових ідей та думок... У нас була неприємна (передвиборча, - ред.) кампанія, вона була досить неприємною. Але вона дуже здібна людина, і я впевнений, що вона певною мірою буде в нашій команді", - заявив експрезидент США.

Нагадаємо, що раніше Ніккі Гейлі заявила, що підтримає Дональда Трампа на майбутніх виборах. Хоча вона вважає Трампа "не ідеальним", але Байдена політикиня називає "катастрофою".

До слова, раніше Гейлі вже працювала у команді Трампа. Під час президентства республіканця політикиня займала посаду посла США в ООН.

Читайте також: Байден і Трамп зустрінуться для дебатів 27 червня і 10 вересня

Позиція Гейлі щодо підтримки України

Під час передвиборчої гонки, з якої Гейлі вийшла 5 березня 2024 року, вона неодноразово засвідчувала свою підтримку Україні. Зокрема, політикиня підтримувала ідею продовження надання США допомоги Україні у її боротьбі з повномасштабною російською агресією. Однак вона виступала проти відправки американських військових в Україну.

Автор: 

вибори (6687) США (22685) Трамп Дональд (5576)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Що тремпель, що ******, типові БРЕХУНИ!
Судами СЩА доказано!
показати весь коментар
25.05.2024 17:42
+7
і то ота "робота" на місяць - потім вижене з ганьбою
показати весь коментар
25.05.2024 17:49
+7
У Трампу нездорова жага до влади, йому хоч по трупах, хоч з опонентами,
цинічний небезпечний тип!
показати весь коментар
25.05.2024 19:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підкуп в тій чи іншій формі- ось альфа і омега для трампа. Гей...підараси в ОП??!! Ви ж шарите в цьому ...Не справитися навіть так?
показати весь коментар
25.05.2024 17:34 Відповісти
треба писати "лідара$и" в ОПУ
показати весь коментар
25.05.2024 17:38 Відповісти
Геи из области Байдена
показати весь коментар
25.05.2024 17:42 Відповісти
Ну віт так і написав.Гей це від Байдена,а підараси в ОП.
показати весь коментар
25.05.2024 17:46 Відповісти
"кохані сваряться - голубки милуються"

і скажіть що це не так після образ бєшєной бєлкой нікі та її чоловіка і осьо цієї фотки.

нікі, ти таки дурна !
пригадай скільки часіу протримались при трампові порядні люди як "скажений пес" та ін.
і як після виборів віце-президент Пенс евакуював сенаторів-конгресменів з Капітолію

нікі, тільки гівна наїшся та зганьбиш свою репетацію
показати весь коментар
25.05.2024 17:46 Відповісти
Вона буда вже в адміністрації Трампа.
показати весь коментар
25.05.2024 19:24 Відповісти
Це дуже небезпечно.

Вибори між ціми двумя дідусями е вже «поразкою США.

Підтримка ***** Трампа зміцнює його вирогідну перемогу.
показати весь коментар
25.05.2024 21:20 Відповісти
Як що суд Нью Йорка його не добье ( а це може бути), то Трамп впевнено перемагає на перегонах.

У Кремлі знову будуть відкурковувати шампанське.

1939 рік наступіть знову.

Тоді гитлер та Сталін захопили та поділили Польщу…
показати весь коментар
25.05.2024 21:28 Відповісти
Це у вас від того канадця, як його прізвище, ну, автора Анаконди, відомості?
показати весь коментар
26.05.2024 00:54 Відповісти
Зменшуй дозу, бо прихід занадто сильний.
показати весь коментар
26.05.2024 07:36 Відповісти
от це гаплик- їй повірили нга праймеріз республіканців в деяких штатах біля 40 відсотків , коли у Трампа було просто біля 50-ти - це катастрофа!
показати весь коментар
25.05.2024 17:36 Відповісти
Ох якже до буцигарні неохота та рудий скоро як той тероррюга обіцятиме кожному парубку по сім незайманих та безлімітне пиво аби в крісло влізти та уникнути правосуддя
показати весь коментар
25.05.2024 17:36 Відповісти
сорок незайманих та гашиш - про пиво в Корані не йдеться
показати весь коментар
25.05.2024 17:48 Відповісти
Мені б і пива вистачило.
показати весь коментар
25.05.2024 17:56 Відповісти
Там Шойгу без роботи...
показати весь коментар
25.05.2024 17:42 Відповісти
Що тремпель, що ******, типові БРЕХУНИ!
Судами СЩА доказано!
показати весь коментар
25.05.2024 17:42 Відповісти
Кста, а шо там слышно про вояж нелегитимных к нелегитимному(шлепер-пыня To potatos boss) ?
показати весь коментар
25.05.2024 17:50 Відповісти
‎25.‎05.‎2024

Бізнес-джет Dassault Aviation Falcon 900C (реєстраційний номер RA-09617, сер. номер 202, 2005 р.в.) помічений в Білорусі і по даним деяких ЗМІ, пов'язаний з Віктором Януковичем, належить компанії NorthWest Air Company власником якої є Сергій Володимирович Генералов (1963 р.н) і ніякого відношення до Януковича не має. Переліт реєстровано як виліт на замовлення клієнта в Білорусі. ‎

22.‎05.‎2024

Невідоме джерело з оточення Зеленського передало США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок ГШ ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму , що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року. В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани. Від евакуації в США джерело відмовилось.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показати весь коментар
25.05.2024 19:23 Відповісти
заведенными делами и 84 обвинениями, а не судебными приговорами. не будь брехуном
показати весь коментар
25.05.2024 23:44 Відповісти
якщо у Трампа буде більшість таких як Гейлі то це дуже непогано
показати весь коментар
25.05.2024 17:44 Відповісти
Трамп?
Жінці та суперниці?!
В те, що ця "посада" буде значити щось більше, чим "прибиральниця сартирів Білого Дому" може повірити той, хто НІЧОГО не чув про Трампа!

Якщо вона повірить та згодиться на нього працювати - туди їй й дорога!
"Достойна" нагорода, що знялася з виборів.
показати весь коментар
25.05.2024 17:46 Відповісти
і то ота "робота" на місяць - потім вижене з ганьбою
показати весь коментар
25.05.2024 17:49 Відповісти
Олег Шарп

🍁 Ніккі Хейлі продовжує складати конкуренцію Трампу, незважаючи на те, що вона вже не бере участі у кампанії

Так, на недавньому праймерізі в Індіані вона набрала 21,7% голосів. Тепер головне питання у тому, як вона чинитиме далі. Чи стане вона підтримувати Трампа або взагалі не братиме участі в передвиборчому процесі.

І хоча Трамп заперечує факт перемовин з Хейлі стосовно того, щоб запропонувати їй посаду віце-президента, у мене абсолютно точна інформація, що такі перемовини ведуться.

Навіщо це Хейлі, спитаєте ви.

🔹По-перше, якщо будуть доведені факти державної зради з боку Трампа, коли той вже перебуватиме у статусі президента, Хейлі має всі шанси зайняти його місце.

🔹По-друге, Хейлі - державниця, і вона, попри можливе зниження власних рейтингів, може піти на це з метою впливати на політику Трампа, якщо того відверто заноситиме не туди. У тому числі, стосовно України.
показати весь коментар
25.05.2024 17:59 Відповісти
20% взятих в Індіані та інших штатах важать багато. Може не на віце (самостійна людина не захоче бути віце-ніким) але на щось впливове типу Secretary of State. Бо інакше її виборці прогуляють вибори.
показати весь коментар
25.05.2024 18:49 Відповісти
То что она уже была в его администраци послом при ООН вы не заметили??
показати весь коментар
25.05.2024 21:15 Відповісти
Прибиральниці
показати весь коментар
25.05.2024 18:08 Відповісти
Пара Bolton-Haley була б в мільйон разів краще ніж Sallivan-Blinken.
показати весь коментар
25.05.2024 18:45 Відповісти
але без трампа
показати весь коментар
25.05.2024 19:14 Відповісти
Без Трампа - ніяк на цей раз
показати весь коментар
26.05.2024 00:42 Відповісти
У Трампу нездорова жага до влади, йому хоч по трупах, хоч з опонентами,
цинічний небезпечний тип!
показати весь коментар
25.05.2024 19:07 Відповісти
Його судять в різних штатах. Цікаво, а як будуть виконувати вироки ? По черзі буде відбувати ? Тоді Хейлі його не дочекається.
А скільки апломбу. Таке враження,що в нього роздвоєння особистості. Одна-по судах, а друга президент.
показати весь коментар
25.05.2024 19:12 Відповісти
Вона вже мала посаду за Трампа.
показати весь коментар
25.05.2024 19:22 Відповісти
Трамп, это 50 на 50, или сольёт Украину, чтобы напугать Европу или даст ей всё для победы. Байден это как продолжатель политики Обамы, мучать Украину капельными поставками, в надежде, что ***** передумает.
показати весь коментар
25.05.2024 19:37 Відповісти
Хитрість і підкуп. Схоже Трамп і питати нікого не буде..
показати весь коментар
25.05.2024 19:50 Відповісти
Зазвичай індускі і фірст нейшнс такі відразливі ********', але Нікі Хейлі і та курва з Камасутра муві то такі да красуні.
показати весь коментар
25.05.2024 22:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=r5Rp8FTJpUU&ab_channel=ForbesBreakingNews всем тупарям нужно посмотреть
показати весь коментар
25.05.2024 23:51 Відповісти
А шо там дивитися, крім маніпуляцій Ted Cruz? Не те що я люблю Блінкена, але сенатські слухання це таке собі клоунське шоу.
показати весь коментар
26.05.2024 00:44 Відповісти
манипуляция ЧЕМ? 60 тыс баррелей против 2млн баррелей ирана? 80 серого флота вместо 400?
показати весь коментар
26.05.2024 10:05 Відповісти
Іще одна бл*діна перевзулася. Думаю, що її політична кар'єра на цьому закінчена.
показати весь коментар
26.05.2024 07:13 Відповісти
Колишній губернатор Південної Кароліни, яка програла Дональду Трампу республіканські праймериз у США, Ніккі Хейлі заявила, що підтримає Дональда Трампа на виборах президента США у 2024 році.
Джерело: Хейлі, цитує CNN
https://www.pravda.com.ua/ukr/news/2024/05/23/7457173/
Деталі: Хейлі сказала, що Трамп "не був ідеальним" у важливих для неї питаннях, включаючи зовнішню політику, імміграцію та економіку, але президент Джо Байден був катастрофою.
"Тому я голосуватиму за Трампа", - сказала Хейлі.

Трампу респект!
показати весь коментар
26.05.2024 07:38 Відповісти
 
 