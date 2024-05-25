Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах його колишня суперниця Ніккі Гейлі отримає посаду в адміністрації
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Ніккі Гейлі отримає посаду в адміністрації у разі його повернення у Білий дім.
Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.
Виступаючи після мітингу у Нью-Йорку, республіканець допустив, що запропонує своїй колишній суперниці Ніккі Гейлі роботу у разі своєї перемоги на виборах президента США. Трамп назвав Гейлі "дуже здібною людиною", а також зауважив, що у нього з нею "багато однакових ідей та думок".
"Я думаю, що вона буде в нашій команді, тому що у нас багато однакових ідей та думок... У нас була неприємна (передвиборча, - ред.) кампанія, вона була досить неприємною. Але вона дуже здібна людина, і я впевнений, що вона певною мірою буде в нашій команді", - заявив експрезидент США.
Нагадаємо, що раніше Ніккі Гейлі заявила, що підтримає Дональда Трампа на майбутніх виборах. Хоча вона вважає Трампа "не ідеальним", але Байдена політикиня називає "катастрофою".
До слова, раніше Гейлі вже працювала у команді Трампа. Під час президентства республіканця політикиня займала посаду посла США в ООН.
Позиція Гейлі щодо підтримки України
Під час передвиборчої гонки, з якої Гейлі вийшла 5 березня 2024 року, вона неодноразово засвідчувала свою підтримку Україні. Зокрема, політикиня підтримувала ідею продовження надання США допомоги Україні у її боротьбі з повномасштабною російською агресією. Однак вона виступала проти відправки американських військових в Україну.
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і скажіть що це не так після образ бєшєной бєлкой нікі та її чоловіка і осьо цієї фотки.
нікі, ти таки дурна !
пригадай скільки часіу протримались при трампові порядні люди як "скажений пес" та ін.
і як після виборів віце-президент Пенс евакуював сенаторів-конгресменів з Капітолію
нікі, тільки гівна наїшся та зганьбиш свою репетацію
Вибори між ціми двумя дідусями е вже «поразкою США.
Підтримка ***** Трампа зміцнює його вирогідну перемогу.
У Кремлі знову будуть відкурковувати шампанське.
1939 рік наступіть знову.
Тоді гитлер та Сталін захопили та поділили Польщу…
Судами СЩА доказано!
Бізнес-джет Dassault Aviation Falcon 900C (реєстраційний номер RA-09617, сер. номер 202, 2005 р.в.) помічений в Білорусі і по даним деяких ЗМІ, пов'язаний з Віктором Януковичем, належить компанії NorthWest Air Company власником якої є Сергій Володимирович Генералов (1963 р.н) і ніякого відношення до Януковича не має. Переліт реєстровано як виліт на замовлення клієнта в Білорусі.
22.05.2024
Невідоме джерело з оточення Зеленського передало США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок ГШ ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму , що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року. В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани. Від евакуації в США джерело відмовилось.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Жінці та суперниці?!
В те, що ця "посада" буде значити щось більше, чим "прибиральниця сартирів Білого Дому" може повірити той, хто НІЧОГО не чув про Трампа!
Якщо вона повірить та згодиться на нього працювати - туди їй й дорога!
"Достойна" нагорода, що знялася з виборів.
🍁 Ніккі Хейлі продовжує складати конкуренцію Трампу, незважаючи на те, що вона вже не бере участі у кампанії
Так, на недавньому праймерізі в Індіані вона набрала 21,7% голосів. Тепер головне питання у тому, як вона чинитиме далі. Чи стане вона підтримувати Трампа або взагалі не братиме участі в передвиборчому процесі.
І хоча Трамп заперечує факт перемовин з Хейлі стосовно того, щоб запропонувати їй посаду віце-президента, у мене абсолютно точна інформація, що такі перемовини ведуться.
Навіщо це Хейлі, спитаєте ви.
🔹По-перше, якщо будуть доведені факти державної зради з боку Трампа, коли той вже перебуватиме у статусі президента, Хейлі має всі шанси зайняти його місце.
🔹По-друге, Хейлі - державниця, і вона, попри можливе зниження власних рейтингів, може піти на це з метою впливати на політику Трампа, якщо того відверто заноситиме не туди. У тому числі, стосовно України.
цинічний небезпечний тип!
А скільки апломбу. Таке враження,що в нього роздвоєння особистості. Одна-по судах, а друга президент.
Джерело: Хейлі, цитує CNN
https://www.pravda.com.ua/ukr/news/2024/05/23/7457173/
Деталі: Хейлі сказала, що Трамп "не був ідеальним" у важливих для неї питаннях, включаючи зовнішню політику, імміграцію та економіку, але президент Джо Байден був катастрофою.
"Тому я голосуватиму за Трампа", - сказала Хейлі.
Трампу респект!