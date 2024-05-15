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Новини
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Байден і Трамп зустрінуться для дебатів 27 червня і 10 вересня

байден,трамп

Чинний президент США Джо Байден і експрезидент Дональд Трамп домовилися провести дебати у два раунди. Вони відбудуться 27 червня і 10 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN.

Очікується, що політики зустрінуться в студії телеканалу CNN в Атланті в штаті Джорджія. Дебати планується провести 27 червня о 21:00 за північноамериканським східним часом.

Другі дебати заплановані на 10 вересня. Більш детальних даних про них поки що не наводять.

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Байден раніше написав у соцмережі Х, що "прийняв запрошення CNN на дебати 27 червня".

Трамп згодом також заявив, що його "відповідь - так, я приймаю".

Нагадаємо, раніше в середу організатори передвиборчої кампанії Байдена запропонували провести його дебати з Трампом у червні та вересні 2024 року.

Як зазначає Fox News, учасники нинішніх президентських перегонів у США, судячи з усього, відійдуть від традиції, що трималася кілька десятиліть: зазвичай подібні заходи проводилися не двічі, а тричі, до того ж лише восени.

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Нинішній формат дебатів дасть змогу кандидатам висловитися з ключових тем до початку дострокового голосування на президентських виборах у США, зазначає The Hill.

Трамп і Байден уже проводили дебати 2020 року - перед попередніми президентськими виборами. Тоді однією з актуальних тем була боротьба проти пандемії COVID-19. Байден на тих дебатах, на думку ЗМІ, впорався зі своїм завданням: він зміг уникнути фактичних помилок, обмовок, які нерідко трапляються з ним під час публічних виступів.

На праймеріз 2024 року Трамп і Байден вже де-факто забезпечили собі висунення кандидатами в президенти на виборах, які відбудуться в листопаді. Як показують опитування, в Трампа є шанси взяти в Байдена реванш за поразку на попередніх виборах і повернутися в Білий дім.

Нагадаємо, німецьке видання Der Spiegel писало, що Байден може зняти свою кандидатуру на користь Мішель Обами,

Автор: 

Байден (2883) дебати (350) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+2
Трампон- ширинка Ху#ла. Или наоборот. А какая разница?
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15.05.2024 22:29
+1
Даже 80 летние могут в дебаты. А в России Путин и у нас Зеленский с людьми общаться просто не умеют.

В этом отличие США от советской политики. Наши политики просто не способны держать удар.
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15.05.2024 22:53
+1
Дело не в медицине. Путин панически избегает дебатов с начала нулевых, когда он был относительно молодым. Про Зеленского все итак видели в 19 году - чел просто боялся дебатов. Можно Януковича вспомнить, который тоже не хотел дебатов никак. Этот панический страх перед дебатами это яркий символ что перед тобой ментальный слабак. Но у нас люди этого не понимают.
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15.05.2024 22:59
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Трампон- ширинка Ху#ла. Или наоборот. А какая разница?
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15.05.2024 22:29 Відповісти
давайте до нас на стадіон і з собою п'ять систем петріот прихватіть з допомогою
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15.05.2024 22:40 Відповісти
Даже 80 летние могут в дебаты. А в России Путин и у нас Зеленский с людьми общаться просто не умеют.

В этом отличие США от советской политики. Наши политики просто не способны держать удар.
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15.05.2024 22:53 Відповісти
В них медицина для політиків можливо краща. А взагалі мені це ''престаріле Політбюро'' біля керма ведучої держави світу зовсім не до вподоби.
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15.05.2024 22:56 Відповісти
Дело не в медицине. Путин панически избегает дебатов с начала нулевых, когда он был относительно молодым. Про Зеленского все итак видели в 19 году - чел просто боялся дебатов. Можно Януковича вспомнить, который тоже не хотел дебатов никак. Этот панический страх перед дебатами это яркий символ что перед тобой ментальный слабак. Но у нас люди этого не понимают.
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15.05.2024 22:59 Відповісти
Американцы как бы сами решат кто у них будет презом. Это не наше дело. Речь исключительно о компетенциях.
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15.05.2024 23:00 Відповісти
Януковоч був впевнений, що ДЕБАТИ - ЦЕ ДІЄСЛОВО.
Тому й шарахався , як чорт ладану.
Боявся, что його будуть "дебати".
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16.05.2024 02:03 Відповісти
А ти вибиратимеш?
То приліпи свою вподобу ....ну ти в курсє.....
Твій вібір на роялі ....єм молотить.
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16.05.2024 01:55 Відповісти
один вже отримав удар ... пять дірок .
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15.05.2024 23:41 Відповісти
"Діди воювали" (с) 2024
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15.05.2024 23:12 Відповісти
О Боже! ,,Старий і ще старіше"! Куди котиться цей світ! Навіть дементні з цк помирали раніше!
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15.05.2024 23:15 Відповісти
Ну вот украинцы выбрали презом чела, который вообще для этой должности не подходит. Лучше бы выбрали какого-то деда, он бы был бы не хуже точно.
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15.05.2024 23:21 Відповісти
Анонс дебатів https://www.youtube.com/watch?v=ZgbQE1DZKuQ
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15.05.2024 23:51 Відповісти


Це прекрасно.Винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом місяця.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК- Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента Die Zeit Йорга Лау.

"F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця", - сказала Фредеріксен.

Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нещодавно заявляла, що Данія може почати постачання винищувачів цього літа.
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16.05.2024 08:09 Відповісти
 
 