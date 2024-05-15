Байден і Трамп зустрінуться для дебатів 27 червня і 10 вересня
Чинний президент США Джо Байден і експрезидент Дональд Трамп домовилися провести дебати у два раунди. Вони відбудуться 27 червня і 10 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN.
Очікується, що політики зустрінуться в студії телеканалу CNN в Атланті в штаті Джорджія. Дебати планується провести 27 червня о 21:00 за північноамериканським східним часом.
Другі дебати заплановані на 10 вересня. Більш детальних даних про них поки що не наводять.
Байден раніше написав у соцмережі Х, що "прийняв запрошення CNN на дебати 27 червня".
Трамп згодом також заявив, що його "відповідь - так, я приймаю".
Нагадаємо, раніше в середу організатори передвиборчої кампанії Байдена запропонували провести його дебати з Трампом у червні та вересні 2024 року.
Як зазначає Fox News, учасники нинішніх президентських перегонів у США, судячи з усього, відійдуть від традиції, що трималася кілька десятиліть: зазвичай подібні заходи проводилися не двічі, а тричі, до того ж лише восени.
Нинішній формат дебатів дасть змогу кандидатам висловитися з ключових тем до початку дострокового голосування на президентських виборах у США, зазначає The Hill.
Трамп і Байден уже проводили дебати 2020 року - перед попередніми президентськими виборами. Тоді однією з актуальних тем була боротьба проти пандемії COVID-19. Байден на тих дебатах, на думку ЗМІ, впорався зі своїм завданням: він зміг уникнути фактичних помилок, обмовок, які нерідко трапляються з ним під час публічних виступів.
На праймеріз 2024 року Трамп і Байден вже де-факто забезпечили собі висунення кандидатами в президенти на виборах, які відбудуться в листопаді. Як показують опитування, в Трампа є шанси взяти в Байдена реванш за поразку на попередніх виборах і повернутися в Білий дім.
Нагадаємо, німецьке видання Der Spiegel писало, що Байден може зняти свою кандидатуру на користь Мішель Обами,
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В этом отличие США от советской политики. Наши политики просто не способны держать удар.
Тому й шарахався , як чорт ладану.
Боявся, что його будуть "дебати".
То приліпи свою вподобу ....ну ти в курсє.....
Твій вібір на роялі ....єм молотить.
Це прекрасно.Винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом місяця.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК- Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента Die Zeit Йорга Лау.
"F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця", - сказала Фредеріксен.
Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нещодавно заявляла, що Данія може почати постачання винищувачів цього літа.