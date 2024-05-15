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Новости
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Байден и Трамп встретятся для дебатов 27 июня и 10 сентября

байден,трамп

Действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп договорились провести дебаты в два раунда. Они состоятся 27 июня и 10 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает CNN.

Ожидается, что политики встретятся в студии телеканала CNN в Атланте в штате Джорджия. Дебаты планируется провести 27 июня в 21:00 по североамериканскому восточному времени.

Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Более детальных данных о них пока что не приводят.

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Байден ранее написал в соцсети Х, что "принял приглашение CNN на дебаты 27 июня".

Трамп впоследствии также заявил, что его "ответ - да, я принимаю".

Напомним, ранее в среду организаторы предвыборной кампании Байдена предложили провести его дебаты с Трампом в июне и сентябре 2024 года.

Как отмечает Fox News, участники нынешней президентской гонки в США, судя по всему, отойдут от традиции, державшейся несколько десятилетий: обычно подобные мероприятия проводились не дважды, а трижды, причем только осенью.

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Нынешний формат дебатов позволит кандидатам высказаться по ключевым темам до начала досрочного голосования на президентских выборах в США, отмечает The Hill.

Трамп и Байден уже проводили дебаты в 2020 году - перед предыдущими президентскими выборами. Тогда одной из актуальных тем была борьба против пандемии COVID-19. Байден на тех дебатах, по мнению СМИ, справился со своей задачей: он смог избежать фактических ошибок, оговорок, которые нередко случаются с ним во время публичных выступлений.

На праймериз 2024 года Трамп и Байден уже де-факто обеспечили себе выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые состоятся в ноябре. Как показывают опросы, у Трампа есть шансы взять у Байдена реванш за поражение на предыдущих выборах и вернуться в Белый дом.

Напомним, немецкое издание Der Spiegel писало, что Байден может снять свою кандидатуру в пользу Мишель Обамы.

Автор: 

Байден (2785) дебаты (436) Трамп (5063)


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Топ комментарии
+2
Трампон- ширинка Ху#ла. Или наоборот. А какая разница?
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15.05.2024 22:29
+1
Даже 80 летние могут в дебаты. А в России Путин и у нас Зеленский с людьми общаться просто не умеют.

В этом отличие США от советской политики. Наши политики просто не способны держать удар.
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15.05.2024 22:53
+1
Дело не в медицине. Путин панически избегает дебатов с начала нулевых, когда он был относительно молодым. Про Зеленского все итак видели в 19 году - чел просто боялся дебатов. Можно Януковича вспомнить, который тоже не хотел дебатов никак. Этот панический страх перед дебатами это яркий символ что перед тобой ментальный слабак. Но у нас люди этого не понимают.
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15.05.2024 22:59
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Трампон- ширинка Ху#ла. Или наоборот. А какая разница?
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15.05.2024 22:29 Ответить
давайте до нас на стадіон і з собою п'ять систем петріот прихватіть з допомогою
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15.05.2024 22:40 Ответить
Даже 80 летние могут в дебаты. А в России Путин и у нас Зеленский с людьми общаться просто не умеют.

В этом отличие США от советской политики. Наши политики просто не способны держать удар.
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15.05.2024 22:53 Ответить
В них медицина для політиків можливо краща. А взагалі мені це ''престаріле Політбюро'' біля керма ведучої держави світу зовсім не до вподоби.
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15.05.2024 22:56 Ответить
Дело не в медицине. Путин панически избегает дебатов с начала нулевых, когда он был относительно молодым. Про Зеленского все итак видели в 19 году - чел просто боялся дебатов. Можно Януковича вспомнить, который тоже не хотел дебатов никак. Этот панический страх перед дебатами это яркий символ что перед тобой ментальный слабак. Но у нас люди этого не понимают.
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15.05.2024 22:59 Ответить
Американцы как бы сами решат кто у них будет презом. Это не наше дело. Речь исключительно о компетенциях.
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15.05.2024 23:00 Ответить
Януковоч був впевнений, що ДЕБАТИ - ЦЕ ДІЄСЛОВО.
Тому й шарахався , як чорт ладану.
Боявся, что його будуть "дебати".
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16.05.2024 02:03 Ответить
А ти вибиратимеш?
То приліпи свою вподобу ....ну ти в курсє.....
Твій вібір на роялі ....єм молотить.
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16.05.2024 01:55 Ответить
один вже отримав удар ... пять дірок .
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15.05.2024 23:41 Ответить
"Діди воювали" (с) 2024
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15.05.2024 23:12 Ответить
О Боже! ,,Старий і ще старіше"! Куди котиться цей світ! Навіть дементні з цк помирали раніше!
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15.05.2024 23:15 Ответить
Ну вот украинцы выбрали презом чела, который вообще для этой должности не подходит. Лучше бы выбрали какого-то деда, он бы был бы не хуже точно.
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15.05.2024 23:21 Ответить
Анонс дебатів https://www.youtube.com/watch?v=ZgbQE1DZKuQ
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15.05.2024 23:51 Ответить


Це прекрасно.Винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом місяця.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК- Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента Die Zeit Йорга Лау.

"F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця", - сказала Фредеріксен.

Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нещодавно заявляла, що Данія може почати постачання винищувачів цього літа.
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16.05.2024 08:09 Ответить
 
 