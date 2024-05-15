Байден и Трамп встретятся для дебатов 27 июня и 10 сентября

Действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп договорились провести дебаты в два раунда. Они состоятся 27 июня и 10 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает CNN.

Ожидается, что политики встретятся в студии телеканала CNN в Атланте в штате Джорджия. Дебаты планируется провести 27 июня в 21:00 по североамериканскому восточному времени.

Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Более детальных данных о них пока что не приводят.

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Байден ранее написал в соцсети Х, что "принял приглашение CNN на дебаты 27 июня".

Трамп впоследствии также заявил, что его "ответ - да, я принимаю".

Напомним, ранее в среду организаторы предвыборной кампании Байдена предложили провести его дебаты с Трампом в июне и сентябре 2024 года.

Как отмечает Fox News, участники нынешней президентской гонки в США, судя по всему, отойдут от традиции, державшейся несколько десятилетий: обычно подобные мероприятия проводились не дважды, а трижды, причем только осенью.

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Нынешний формат дебатов позволит кандидатам высказаться по ключевым темам до начала досрочного голосования на президентских выборах в США, отмечает The Hill.

Трамп и Байден уже проводили дебаты в 2020 году - перед предыдущими президентскими выборами. Тогда одной из актуальных тем была борьба против пандемии COVID-19. Байден на тех дебатах, по мнению СМИ, справился со своей задачей: он смог избежать фактических ошибок, оговорок, которые нередко случаются с ним во время публичных выступлений.

На праймериз 2024 года Трамп и Байден уже де-факто обеспечили себе выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые состоятся в ноябре. Как показывают опросы, у Трампа есть шансы взять у Байдена реванш за поражение на предыдущих выборах и вернуться в Белый дом.

Напомним, немецкое издание Der Spiegel писало, что Байден может снять свою кандидатуру в пользу Мишель Обамы.