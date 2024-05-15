Байден и Трамп встретятся для дебатов 27 июня и 10 сентября
Действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп договорились провести дебаты в два раунда. Они состоятся 27 июня и 10 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает CNN.
Ожидается, что политики встретятся в студии телеканала CNN в Атланте в штате Джорджия. Дебаты планируется провести 27 июня в 21:00 по североамериканскому восточному времени.
Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Более детальных данных о них пока что не приводят.
Байден ранее написал в соцсети Х, что "принял приглашение CNN на дебаты 27 июня".
Трамп впоследствии также заявил, что его "ответ - да, я принимаю".
Напомним, ранее в среду организаторы предвыборной кампании Байдена предложили провести его дебаты с Трампом в июне и сентябре 2024 года.
Как отмечает Fox News, участники нынешней президентской гонки в США, судя по всему, отойдут от традиции, державшейся несколько десятилетий: обычно подобные мероприятия проводились не дважды, а трижды, причем только осенью.
Нынешний формат дебатов позволит кандидатам высказаться по ключевым темам до начала досрочного голосования на президентских выборах в США, отмечает The Hill.
Трамп и Байден уже проводили дебаты в 2020 году - перед предыдущими президентскими выборами. Тогда одной из актуальных тем была борьба против пандемии COVID-19. Байден на тех дебатах, по мнению СМИ, справился со своей задачей: он смог избежать фактических ошибок, оговорок, которые нередко случаются с ним во время публичных выступлений.
На праймериз 2024 года Трамп и Байден уже де-факто обеспечили себе выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые состоятся в ноябре. Как показывают опросы, у Трампа есть шансы взять у Байдена реванш за поражение на предыдущих выборах и вернуться в Белый дом.
Напомним, немецкое издание Der Spiegel писало, что Байден может снять свою кандидатуру в пользу Мишель Обамы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В этом отличие США от советской политики. Наши политики просто не способны держать удар.
Тому й шарахався , як чорт ладану.
Боявся, что його будуть "дебати".
То приліпи свою вподобу ....ну ти в курсє.....
Твій вібір на роялі ....єм молотить.
Це прекрасно.Винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом місяця.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК- Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента Die Zeit Йорга Лау.
"F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця", - сказала Фредеріксен.
Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нещодавно заявляла, що Данія може почати постачання винищувачів цього літа.