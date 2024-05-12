Трамп снова пообещал "быстро" завершить войну России против Украины: "Я хорошо их знаю"

Потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп, во время выступления перед избирателями в Нью-Джерси, снова заявил, что закончит российско-украинскую войну сразу после того, как станет американским лидером.

"С первого же дня, когда мы отберем Белый дом у бесчестного Джо Байдена, я верю, что у нас будут четыре лучших года в истории нашей страны. До того, как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю, я разрешу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю", - сказал Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Напомним, в марте 2023 года Трамп уже заявлял, что, в случае победы на выборах, он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа". После этого он неоднократно возвращался к этой теме, никогда не уточняя, что именно имеет в виду. При этом он подчеркивал, что "хорошо знает и Зеленского, и Путина".

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