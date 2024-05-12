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Новости Война
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Трамп снова пообещал "быстро" завершить войну России против Украины: "Я хорошо их знаю"

Дональд Трамп

Потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп, во время выступления перед избирателями в Нью-Джерси, снова заявил, что закончит российско-украинскую войну сразу после того, как станет американским лидером.

"С первого же дня, когда мы отберем Белый дом у бесчестного Джо Байдена, я верю, что у нас будут четыре лучших года в истории нашей страны. До того, как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю, я разрешу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю", - сказал Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Напомним, в марте 2023 года Трамп уже заявлял, что, в случае победы на выборах, он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа". После этого он неоднократно возвращался к этой теме, никогда не уточняя, что именно имеет в виду. При этом он подчеркивал, что "хорошо знает и Зеленского, и Путина".

Также читайте: Трамп признался, что хотел присоединиться к людям, штурмовавшим Капитолий

Автор: 

Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+19
З Кімом уже порішав вісім років тому. Результат бачать усі.
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12.05.2024 17:50
+18
Та ти і свою Маланку добре знаєш, однак вона ж тебе на йух послала…
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12.05.2024 17:48
+12
Трумп, ти ж дебіл.
Пішов нагуй!
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12.05.2024 17:50
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Да ти шо.....!Знает...етт...ет...ет...!
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12.05.2024 21:10 Ответить
НЕИЗВЕСТНО что будет если победит Трамп, НО ясно одно , если останется Байден или Камила Харис, то это ПОРАЖЕНИЕ Украины.
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12.05.2024 21:44 Ответить
+1

Ранее минобороны заявляло про 4.2млрд PDA, что оружие есть и они могут передать,
но "не комфортно", если нет денег на замещение
Сейчас получено право заместить на 13млрд
Но 4.2млрд передавать не спешат: сначала 1млрд, через 2 недели, еще 0.4млрд
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12.05.2024 22:48 Ответить
А йшов би нахій цей рудий фрік!
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13.05.2024 03:10 Ответить
Яка в тебе ще до нього претензія, крім кольору волосся?
Ти жив у США, доки він був президентом?
Що і ЗВІДКИ ти знаєш про його правління???
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16.05.2024 20:14 Ответить
Ти чимось невдоволене?
Тоді тобі вслід за ним!
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16.05.2024 21:24 Ответить
Тобі нема чого відповісти на прості запитання, йолопе?
То чого пнешся між люди , коли маєш кізяки у черепі ?
Чи ти просто кацапський ботяра і відробляєш копієчку?
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23.05.2024 17:24 Ответить
Тобі, покручеві, достатньо цього:
!!!
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23.05.2024 18:24 Ответить
Кацапе, йди в УЙ.
Тобі поставлена задача насрати якнайбільше у майбутні стосунки Украіни з майбутнім
Президентом США - це видно здалеку.
Бігом до єфрейтора, скажи, що твою ******** надто видно, нехай знайде тобі роботу десь на свинарнику або на викачуванні сортиру.
Вас тут таких - як собачачого гівна на ваших бульварах навесні.
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23.05.2024 18:51 Ответить
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