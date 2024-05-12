Трамп снова пообещал "быстро" завершить войну России против Украины: "Я хорошо их знаю"
Потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп, во время выступления перед избирателями в Нью-Джерси, снова заявил, что закончит российско-украинскую войну сразу после того, как станет американским лидером.
"С первого же дня, когда мы отберем Белый дом у бесчестного Джо Байдена, я верю, что у нас будут четыре лучших года в истории нашей страны. До того, как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю, я разрешу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю", - сказал Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Напомним, в марте 2023 года Трамп уже заявлял, что, в случае победы на выборах, он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа". После этого он неоднократно возвращался к этой теме, никогда не уточняя, что именно имеет в виду. При этом он подчеркивал, что "хорошо знает и Зеленского, и Путина".
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Ранее минобороны заявляло про 4.2млрд PDA, что оружие есть и они могут передать,
но "не комфортно", если нет денег на замещение
Сейчас получено право заместить на 13млрд
Но 4.2млрд передавать не спешат: сначала 1млрд, через 2 недели, еще 0.4млрд
Ти жив у США, доки він був президентом?
Що і ЗВІДКИ ти знаєш про його правління???
Тоді тобі вслід за ним!
То чого пнешся між люди , коли маєш кізяки у черепі ?
Чи ти просто кацапський ботяра і відробляєш копієчку?
!!!
Тобі поставлена задача насрати якнайбільше у майбутні стосунки Украіни з майбутнім
Президентом США - це видно здалеку.
Бігом до єфрейтора, скажи, що твою ******** надто видно, нехай знайде тобі роботу десь на свинарнику або на викачуванні сортиру.
Вас тут таких - як собачачого гівна на ваших бульварах навесні.