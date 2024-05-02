Трамп признался, что хотел присоединиться к людям, штурмовавшим Капитолий
Бывший президент США Дональд Трамп впервые публично подтвердил, что хотел присоединиться к толпе, которая штурмовала Капитолий 6 января 2021 года.
Об этом он заявил во время предвыборного митинга в Висконсине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
Трамп сказал, что выразил агентам Секретной службы желание поехать в Капитолий 6 января 2021 года.
"Я сидел сзади (в автомобиле. - Ред.), и знаете, что я сказал? Я сказал что хотел бы поехать туда, потому что я видел, как много людей идет в том направлении", - заявил Трамп с трибуны.
Он также отметил, что охранники ему ответили: "Сэр, лучше, если вы этого не будете делать".
Этими словами Трамп подтвердил показания других лиц о том, что он пытался направить президентский автомобиль к зданию Капитолия в день, когда толпа его сторонников штурмовала Конгресс США. Тогда протестующие пытались сорвать формальную процедуру утверждения результатов выборов, на которых Трамп получил поражение.
Штурм Капитолия
Напомним, 6 января 2021 года в Конгрессе США происходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили - и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.
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обама, це початок ідеального політичного шторму, який ми зараз бачимо на власні очі.
Як на мене, то краще з 85-річним розумником, ніж з 45-річним ідіотом.
скучно.
країнами правлять паяци, не політики.
земля вперлася. потрібен якийсь революційний технологічний прорив. ші, це не прорив, це наслідки дерадації.
воно десь там сиділо позаду і дуже хотіло подивитися.
Амбразуру враждебного дота
****** по танку гранатой
Или сшибить самолет
Мог бы да неохота
©️трампло
Сидів би як бацька?
Пам'ятаєте, за що ***** одержав повістку від Міжнародного суду? Не за викрадання українських дітей, а саме тому, що похизувався цим на камеру! Отож.
И наш зеленский такой же ***. ...к
Американский ***.... трамп плевал на американские законы
А украинский ***. .... плевал на украинские
Начиная с ***. ...щного стадиона
На сцене которого он от бумажки оторваться не мог
Проблема в другом
В катастрофическом количестве как в Украине
Так и в США
Миллионов ***К. ....В
Которые голосуют за трампов и зеленских
На американцев мне плевать - пусть сами разбираются
А своих,украинских ***к. ...в
Приведших страну в АД
Я ненавижу!!!!!!