Трамп признался, что хотел присоединиться к людям, штурмовавшим Капитолий

Бывший президент США Дональд Трамп впервые публично подтвердил, что хотел присоединиться к толпе, которая штурмовала Капитолий 6 января 2021 года.

Об этом он заявил во время предвыборного митинга в Висконсине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Трамп сказал, что выразил агентам Секретной службы желание поехать в Капитолий 6 января 2021 года.

"Я сидел сзади (в автомобиле. - Ред.), и знаете, что я сказал? Я сказал что хотел бы поехать туда, потому что я видел, как много людей идет в том направлении", - заявил Трамп с трибуны.

Читайте: Трамп: Постараюсь помочь Украине, но Европа также должна делать свою работу

Он также отметил, что охранники ему ответили: "Сэр, лучше, если вы этого не будете делать".

Этими словами Трамп подтвердил показания других лиц о том, что он пытался направить президентский автомобиль к зданию Капитолия в день, когда толпа его сторонников штурмовала Конгресс США. Тогда протестующие пытались сорвать формальную процедуру утверждения результатов выборов, на которых Трамп получил поражение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Трампа относительно войны РФ не такая "черно-белая", его отношение к Украине меняется, - Сикорский

Штурм Капитолия

Напомним, 6 января 2021 года в Конгрессе США происходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили - и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.