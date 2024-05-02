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Трамп признался, что хотел присоединиться к людям, штурмовавшим Капитолий

трамп

Бывший президент США Дональд Трамп впервые публично подтвердил, что хотел присоединиться к толпе, которая штурмовала Капитолий 6 января 2021 года.

Об этом он заявил во время предвыборного митинга в Висконсине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Трамп сказал, что выразил агентам Секретной службы желание поехать в Капитолий 6 января 2021 года.

"Я сидел сзади (в автомобиле. - Ред.), и знаете, что я сказал? Я сказал что хотел бы поехать туда, потому что я видел, как много людей идет в том направлении", - заявил Трамп с трибуны.

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Он также отметил, что охранники ему ответили: "Сэр, лучше, если вы этого не будете делать".

Этими словами Трамп подтвердил показания других лиц о том, что он пытался направить президентский автомобиль к зданию Капитолия в день, когда толпа его сторонников штурмовала Конгресс США. Тогда протестующие пытались сорвать формальную процедуру утверждения результатов выборов, на которых Трамп получил поражение.

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Штурм Капитолия

Напомним, 6 января 2021 года в Конгрессе США происходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили - и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.

Автор: 

США (26409) Трамп Дональд (5089)


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Топ комментарии
+8
світом правлять старі маразматики
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02.05.2024 09:13
+5
обама, це квінтесенція американської толерастії і лєвацтва, соціалізму і пацифізму.
обама, це початок ідеального політичного шторму, який ми зараз бачимо на власні очі.
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02.05.2024 09:38
+4
от, як раз з обами все і почалося.
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02.05.2024 09:18
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світом правлять старі маразматики
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02.05.2024 09:13 Ответить
І це парадокс, бо США завжди славилися своїми молодими політиками - брати Кеннеді, Картер, Клінтон, Гор, Обама...
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02.05.2024 09:14 Ответить
от, як раз з обами все і почалося.
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02.05.2024 09:18 Ответить
Чому саме з Обами? Нагадаю, що після Обами віце-президент Байден не пішов на вибори, а виставили Хілларі, яка молодша і за Трампа, і за Байдена - їй на момент виборів і 70 не було...
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02.05.2024 09:23 Ответить
обама, це квінтесенція американської толерастії і лєвацтва, соціалізму і пацифізму.
обама, це початок ідеального політичного шторму, який ми зараз бачимо на власні очі.
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02.05.2024 09:38 Ответить
Не о Трампе, но я бы на старых бочку не катил. В некоторых странах понавыбирали "молодых", которые развели невиданный бардак.
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02.05.2024 09:17 Ответить
***** було 48, коли він сів на російський "трон", а Медведєву і взагалі 42, але він відразу поліз на Грузію...
Як на мене, то краще з 85-річним розумником, ніж з 45-річним ідіотом.
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02.05.2024 09:44 Ответить
Чомусь молодим не можна, бо немає досвіду, а дідам по 80 років мінімум, завжди зелена дорога. Один знайомий пенсіонер якось мені сказав що пенсіонерам взагалі потрібно заборонити голосувати, бо вже наголосували, нехай молоді вибирають собі своє майбутнє.
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02.05.2024 09:18 Ответить
американські пенси, катаються по всьому світу, а наші пенси, в кращому випадку, козла забивають у дворі під оковиту.
скучно.
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02.05.2024 09:20 Ответить
Молоді ідіоти такого понавибирають, що ніякого, нормального майбутнього взагалі не буде.
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02.05.2024 09:29 Ответить
Це називається демократія, одна людина - один голос і неважливо чи професор чи дебіл, потрібно за рівнем IQ, тобто один голос професора дорівнював сотні голосів дебілів.
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02.05.2024 14:43 Ответить
А був би крутим перцем, до вагнерівців приєднався в Бахмуті і пішов на штурм. Але Капітолій не Бахмут
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02.05.2024 10:09 Ответить
Дурницю написали, якщо людина моральний виродок, то вона все життя така. Прикладів проти вашого твердження море.
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02.05.2024 11:13 Ответить
деградація людства.
країнами правлять паяци, не політики.

земля вперлася. потрібен якийсь революційний технологічний прорив. ші, це не прорив, це наслідки дерадації.
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02.05.2024 09:17 Ответить
А це не уголовка? Підстрікання до бунту
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02.05.2024 09:18 Ответить
нєнє. воно ж сцикливе. воно ж не вилізло на броньовик, і не указало напрямок.
воно десь там сиділо позаду і дуже хотіло подивитися.
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02.05.2024 09:22 Ответить
Я мог бы закрыть своим телом
Амбразуру враждебного дота
****** по танку гранатой
Или сшибить самолет
Мог бы да неохота

©️трампло
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02.05.2024 09:19 Ответить
язик мій - ворог мій. а охоронці в нього виявилися занадто розумні, через них все пішло не так.
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02.05.2024 09:21 Ответить
І що далі?
Сидів би як бацька?
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02.05.2024 09:31 Ответить
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02.05.2024 09:32 Ответить
🤢🤮
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02.05.2024 10:20 Ответить
поц ))))) і таке чудо хоче стати презом самої могутньої держави світу...
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02.05.2024 09:41 Ответить
Головне, що за нього голосує чи не півкраїни, як і в нас за зєлю-недоумка-зрадника.
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02.05.2024 11:18 Ответить
У нього попереду кримінальна справа за підбурюванням до бунту, де він усе заперечує, а старий бовдур заради хизування власним ротом на камеру про себе все видає... Ма-ла-дець!!! Дякуємо, дуже дякуємо!
Пам'ятаєте, за що ***** одержав повістку від Міжнародного суду? Не за викрадання українських дітей, а саме тому, що похизувався цим на камеру! Отож.
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02.05.2024 09:52 Ответить
краще б приєднався, сидів би вже в тюряжці
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02.05.2024 09:59 Ответить
Явка з повинною?
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02.05.2024 10:14 Ответить
Сам пытался повлиять на результаты выборов (чему есть доказательства), но подстрекал людей на штурм Капитолия из-за якобы "украденных Байденом" выборов. )) Этот рыжий поц, если его не посадить сейчас, еще отмочит что похуже на предстоящих президентских выборах.
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02.05.2024 10:41 Ответить
Консерва сама себе палить.
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02.05.2024 11:26 Ответить
***.........К
И наш зеленский такой же ***. ...к
Американский ***.... трамп плевал на американские законы
А украинский ***. .... плевал на украинские
Начиная с ***. ...щного стадиона
На сцене которого он от бумажки оторваться не мог
Проблема в другом
В катастрофическом количестве как в Украине
Так и в США
Миллионов ***К. ....В
Которые голосуют за трампов и зеленских
На американцев мне плевать - пусть сами разбираются
А своих,украинских ***к. ...в
Приведших страну в АД
Я ненавижу!!!!!!
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02.05.2024 11:46 Ответить
урінотерапія у офтальмології популярна не тільки у нас.
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02.05.2024 14:40 Ответить
 
 