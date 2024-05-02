Трамп зізнався, що хотів приєднатися до людей, які штурмували Капітолій
Колишній президент США Дональд Трамп вперше публічно підтвердив, що хотів приєднатися до навтовпу, який штурмував Капітолій 6 січня 2021 року.
Про це він заявив під час передвиборчого мітингу в Вісконсині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Hill.
Трамп сказав, що висловив агентам Секретної служби бажання поїхати до Капітолія 6 січня 2021 року.
"Я сидів позаду (в автомобілі. - Ред.), і знаєте, що я сказав? Я сказав що хотів би поїхати туди, бо я бачив, як багато людей іде в тому напрямку", - заявив Трамп з трибуни.
Він також зазначив, що охоронці йому відповіли: "Сер, краще, якщо ви цього не робитимете".
Цими словами Трамп підтвердив свідчення інших осіб про те, що він намагався спрямувати президентський автомобіль до будівлі Капітолія в день, коли натовп його прихильників штурмував Конгрес США. Тоді протестувальники намагалися зірвати формальну процедуру затвердження результатів виборів, на яких Трамп отримав поразку.
Штурм Капітолія
Нагадаємо, 6 січня 2021 року в Конгресі США відбувалося формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.
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обама, це початок ідеального політичного шторму, який ми зараз бачимо на власні очі.
Як на мене, то краще з 85-річним розумником, ніж з 45-річним ідіотом.
скучно.
країнами правлять паяци, не політики.
земля вперлася. потрібен якийсь революційний технологічний прорив. ші, це не прорив, це наслідки дерадації.
воно десь там сиділо позаду і дуже хотіло подивитися.
Амбразуру враждебного дота
****** по танку гранатой
Или сшибить самолет
Мог бы да неохота
©️трампло
Сидів би як бацька?
Пам'ятаєте, за що ***** одержав повістку від Міжнародного суду? Не за викрадання українських дітей, а саме тому, що похизувався цим на камеру! Отож.
И наш зеленский такой же ***. ...к
Американский ***.... трамп плевал на американские законы
А украинский ***. .... плевал на украинские
Начиная с ***. ...щного стадиона
На сцене которого он от бумажки оторваться не мог
Проблема в другом
В катастрофическом количестве как в Украине
Так и в США
Миллионов ***К. ....В
Которые голосуют за трампов и зеленских
На американцев мне плевать - пусть сами разбираются
А своих,украинских ***к. ...в
Приведших страну в АД
Я ненавижу!!!!!!