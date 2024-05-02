Трамп зізнався, що хотів приєднатися до людей, які штурмували Капітолій

Колишній президент США Дональд Трамп вперше публічно підтвердив, що хотів приєднатися до навтовпу, який штурмував Капітолій 6 січня 2021 року.

Про це він заявив під час передвиборчого мітингу в Вісконсині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Hill.

Трамп сказав, що висловив агентам Секретної служби бажання поїхати до Капітолія 6 січня 2021 року.

"Я сидів позаду (в автомобілі. - Ред.), і знаєте, що я сказав? Я сказав що хотів би поїхати туди, бо я бачив, як багато людей іде в тому напрямку", - заявив Трамп з трибуни.

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Він також зазначив, що охоронці йому відповіли: "Сер, краще, якщо ви цього не робитимете".

Цими словами Трамп підтвердив свідчення інших осіб про те, що він намагався спрямувати президентський автомобіль до будівлі Капітолія в день, коли натовп його прихильників штурмував Конгрес США. Тоді протестувальники намагалися зірвати формальну процедуру затвердження результатів виборів, на яких Трамп отримав поразку.

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Штурм Капітолія

Нагадаємо, 6 січня 2021 року в Конгресі США відбувалося формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.