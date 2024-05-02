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Трамп зізнався, що хотів приєднатися до людей, які штурмували Капітолій

Трамп зізнався, що хотів приєднатися до штурму Капітолія

Колишній президент США Дональд Трамп вперше публічно підтвердив, що хотів приєднатися до навтовпу, який штурмував Капітолій 6 січня 2021 року.

Про це він заявив під час передвиборчого мітингу в Вісконсині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Hill.

Трамп сказав, що висловив агентам Секретної служби бажання поїхати до Капітолія 6 січня 2021 року.

"Я сидів позаду (в автомобілі. - Ред.), і знаєте, що я сказав? Я сказав що хотів би поїхати туди, бо я бачив, як багато людей іде в тому напрямку", - заявив Трамп з трибуни.

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Він також зазначив, що охоронці йому відповіли: "Сер, краще, якщо ви цього не робитимете".

Цими словами Трамп підтвердив свідчення інших осіб про те, що він намагався спрямувати президентський автомобіль до будівлі Капітолія в день, коли натовп його прихильників штурмував Конгрес США. Тоді протестувальники намагалися зірвати формальну процедуру затвердження результатів виборів, на яких Трамп отримав поразку.

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Штурм Капітолія

Нагадаємо, 6 січня 2021 року в Конгресі США відбувалося формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.

Автор: 

США (22512) Трамп Дональд (5477)


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Топ коментарі
+8
світом правлять старі маразматики
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02.05.2024 09:13
+5
обама, це квінтесенція американської толерастії і лєвацтва, соціалізму і пацифізму.
обама, це початок ідеального політичного шторму, який ми зараз бачимо на власні очі.
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02.05.2024 09:38
+4
от, як раз з обами все і почалося.
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02.05.2024 09:18
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світом правлять старі маразматики
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02.05.2024 09:13 Відповісти
І це парадокс, бо США завжди славилися своїми молодими політиками - брати Кеннеді, Картер, Клінтон, Гор, Обама...
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02.05.2024 09:14 Відповісти
от, як раз з обами все і почалося.
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02.05.2024 09:18 Відповісти
Чому саме з Обами? Нагадаю, що після Обами віце-президент Байден не пішов на вибори, а виставили Хілларі, яка молодша і за Трампа, і за Байдена - їй на момент виборів і 70 не було...
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02.05.2024 09:23 Відповісти
обама, це квінтесенція американської толерастії і лєвацтва, соціалізму і пацифізму.
обама, це початок ідеального політичного шторму, який ми зараз бачимо на власні очі.
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02.05.2024 09:38 Відповісти
Не о Трампе, но я бы на старых бочку не катил. В некоторых странах понавыбирали "молодых", которые развели невиданный бардак.
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02.05.2024 09:17 Відповісти
***** було 48, коли він сів на російський "трон", а Медведєву і взагалі 42, але він відразу поліз на Грузію...
Як на мене, то краще з 85-річним розумником, ніж з 45-річним ідіотом.
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02.05.2024 09:44 Відповісти
Чомусь молодим не можна, бо немає досвіду, а дідам по 80 років мінімум, завжди зелена дорога. Один знайомий пенсіонер якось мені сказав що пенсіонерам взагалі потрібно заборонити голосувати, бо вже наголосували, нехай молоді вибирають собі своє майбутнє.
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02.05.2024 09:18 Відповісти
американські пенси, катаються по всьому світу, а наші пенси, в кращому випадку, козла забивають у дворі під оковиту.
скучно.
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02.05.2024 09:20 Відповісти
Молоді ідіоти такого понавибирають, що ніякого, нормального майбутнього взагалі не буде.
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02.05.2024 09:29 Відповісти
Це називається демократія, одна людина - один голос і неважливо чи професор чи дебіл, потрібно за рівнем IQ, тобто один голос професора дорівнював сотні голосів дебілів.
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02.05.2024 14:43 Відповісти
А був би крутим перцем, до вагнерівців приєднався в Бахмуті і пішов на штурм. Але Капітолій не Бахмут
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02.05.2024 10:09 Відповісти
Дурницю написали, якщо людина моральний виродок, то вона все життя така. Прикладів проти вашого твердження море.
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02.05.2024 11:13 Відповісти
деградація людства.
країнами правлять паяци, не політики.

земля вперлася. потрібен якийсь революційний технологічний прорив. ші, це не прорив, це наслідки дерадації.
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02.05.2024 09:17 Відповісти
А це не уголовка? Підстрікання до бунту
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02.05.2024 09:18 Відповісти
нєнє. воно ж сцикливе. воно ж не вилізло на броньовик, і не указало напрямок.
воно десь там сиділо позаду і дуже хотіло подивитися.
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02.05.2024 09:22 Відповісти
Я мог бы закрыть своим телом
Амбразуру враждебного дота
****** по танку гранатой
Или сшибить самолет
Мог бы да неохота

©️трампло
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02.05.2024 09:19 Відповісти
язик мій - ворог мій. а охоронці в нього виявилися занадто розумні, через них все пішло не так.
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02.05.2024 09:21 Відповісти
І що далі?
Сидів би як бацька?
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02.05.2024 09:31 Відповісти
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02.05.2024 09:32 Відповісти
🤢🤮
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02.05.2024 10:20 Відповісти
поц ))))) і таке чудо хоче стати презом самої могутньої держави світу...
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02.05.2024 09:41 Відповісти
Головне, що за нього голосує чи не півкраїни, як і в нас за зєлю-недоумка-зрадника.
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02.05.2024 11:18 Відповісти
У нього попереду кримінальна справа за підбурюванням до бунту, де він усе заперечує, а старий бовдур заради хизування власним ротом на камеру про себе все видає... Ма-ла-дець!!! Дякуємо, дуже дякуємо!
Пам'ятаєте, за що ***** одержав повістку від Міжнародного суду? Не за викрадання українських дітей, а саме тому, що похизувався цим на камеру! Отож.
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02.05.2024 09:52 Відповісти
краще б приєднався, сидів би вже в тюряжці
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02.05.2024 09:59 Відповісти
Явка з повинною?
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02.05.2024 10:14 Відповісти
Сам пытался повлиять на результаты выборов (чему есть доказательства), но подстрекал людей на штурм Капитолия из-за якобы "украденных Байденом" выборов. )) Этот рыжий поц, если его не посадить сейчас, еще отмочит что похуже на предстоящих президентских выборах.
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02.05.2024 10:41 Відповісти
Консерва сама себе палить.
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02.05.2024 11:26 Відповісти
***.........К
И наш зеленский такой же ***. ...к
Американский ***.... трамп плевал на американские законы
А украинский ***. .... плевал на украинские
Начиная с ***. ...щного стадиона
На сцене которого он от бумажки оторваться не мог
Проблема в другом
В катастрофическом количестве как в Украине
Так и в США
Миллионов ***К. ....В
Которые голосуют за трампов и зеленских
На американцев мне плевать - пусть сами разбираются
А своих,украинских ***к. ...в
Приведших страну в АД
Я ненавижу!!!!!!
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02.05.2024 11:46 Відповісти
урінотерапія у офтальмології популярна не тільки у нас.
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02.05.2024 14:40 Відповісти
 
 