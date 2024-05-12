Трамп знову пообіцяв "швидко" завершити війну Росії проти України: "Я добре їх знаю"
Потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп знову заявив під час виступу перед виборцями у Нью-Джерсі, що закінчить російсько-українську війну одразу після того, як стане американським лідером.
"З першого ж дня, коли ми відберемо Білий дім у безчесного Джо Байдена, я вірю, що в нас будуть чотири найкращі роки в історії нашої країни. До того, як я заїду до Овального кабінету, одразу після того як я виграю, я вирішу жахливу війну між Росією та Україною. Я добре їх знаю", – сказав Трамп, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Нагадаємо, у березні 2023 року Трамп вже заявляв, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну "за 24 години". Після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі. Водночас він наголошував, що "добре знає і Зеленського, і Путіна".
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Ранее минобороны заявляло про 4.2млрд PDA, что оружие есть и они могут передать,
но "не комфортно", если нет денег на замещение
Сейчас получено право заместить на 13млрд
Но 4.2млрд передавать не спешат: сначала 1млрд, через 2 недели, еще 0.4млрд
Ти жив у США, доки він був президентом?
Що і ЗВІДКИ ти знаєш про його правління???
Тоді тобі вслід за ним!
То чого пнешся між люди , коли маєш кізяки у черепі ?
Чи ти просто кацапський ботяра і відробляєш копієчку?
!!!
Тобі поставлена задача насрати якнайбільше у майбутні стосунки Украіни з майбутнім
Президентом США - це видно здалеку.
Бігом до єфрейтора, скажи, що твою ******** надто видно, нехай знайде тобі роботу десь на свинарнику або на викачуванні сортиру.
Вас тут таких - як собачачого гівна на ваших бульварах навесні.