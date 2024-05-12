Трамп знову пообіцяв "швидко" завершити війну Росії проти України: "Я добре їх знаю"

Потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп знову заявив під час виступу перед виборцями у Нью-Джерсі, що закінчить російсько-українську війну одразу після того, як стане американським лідером.

"З першого ж дня, коли ми відберемо Білий дім у безчесного Джо Байдена, я вірю, що в нас будуть чотири найкращі роки в історії нашої країни. До того, як я заїду до Овального кабінету, одразу після того як я виграю, я вирішу жахливу війну між Росією та Україною. Я добре їх знаю", – сказав Трамп, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Нагадаємо, у березні 2023 року Трамп вже заявляв, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну "за 24 години". Після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі. Водночас він наголошував, що "добре знає і Зеленського, і Путіна".

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