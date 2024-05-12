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Новини Війна
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Трамп знову пообіцяв "швидко" завершити війну Росії проти України: "Я добре їх знаю"

Дональд Трамп

Потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп знову заявив під час виступу перед виборцями у Нью-Джерсі, що закінчить російсько-українську війну одразу після того, як стане американським лідером.

"З першого ж дня, коли ми відберемо Білий дім у безчесного Джо Байдена, я вірю, що в нас будуть чотири найкращі роки в історії нашої країни. До того, як я заїду до Овального кабінету, одразу після того як я виграю, я вирішу жахливу війну між Росією та Україною. Я добре їх знаю", – сказав Трамп, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Нагадаємо, у березні 2023 року Трамп вже заявляв, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну "за 24 години". Після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі. Водночас він наголошував, що "добре знає і Зеленського, і Путіна".

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Автор: 

Трамп Дональд (5536)


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Топ коментарі
+19
З Кімом уже порішав вісім років тому. Результат бачать усі.
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12.05.2024 17:50
+18
Та ти і свою Маланку добре знаєш, однак вона ж тебе на йух послала…
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12.05.2024 17:48
+12
Трумп, ти ж дебіл.
Пішов нагуй!
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12.05.2024 17:50
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Да ти шо.....!Знает...етт...ет...ет...!
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12.05.2024 21:10 Відповісти
НЕИЗВЕСТНО что будет если победит Трамп, НО ясно одно , если останется Байден или Камила Харис, то это ПОРАЖЕНИЕ Украины.
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12.05.2024 21:44 Відповісти
+1

Ранее минобороны заявляло про 4.2млрд PDA, что оружие есть и они могут передать,
но "не комфортно", если нет денег на замещение
Сейчас получено право заместить на 13млрд
Но 4.2млрд передавать не спешат: сначала 1млрд, через 2 недели, еще 0.4млрд
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12.05.2024 22:48 Відповісти
А йшов би нахій цей рудий фрік!
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13.05.2024 03:10 Відповісти
Яка в тебе ще до нього претензія, крім кольору волосся?
Ти жив у США, доки він був президентом?
Що і ЗВІДКИ ти знаєш про його правління???
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16.05.2024 20:14 Відповісти
Ти чимось невдоволене?
Тоді тобі вслід за ним!
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16.05.2024 21:24 Відповісти
Тобі нема чого відповісти на прості запитання, йолопе?
То чого пнешся між люди , коли маєш кізяки у черепі ?
Чи ти просто кацапський ботяра і відробляєш копієчку?
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23.05.2024 17:24 Відповісти
Тобі, покручеві, достатньо цього:
!!!
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23.05.2024 18:24 Відповісти
Кацапе, йди в УЙ.
Тобі поставлена задача насрати якнайбільше у майбутні стосунки Украіни з майбутнім
Президентом США - це видно здалеку.
Бігом до єфрейтора, скажи, що твою ******** надто видно, нехай знайде тобі роботу десь на свинарнику або на викачуванні сортиру.
Вас тут таких - як собачачого гівна на ваших бульварах навесні.
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23.05.2024 18:51 Відповісти
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